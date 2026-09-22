ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગર: 15 દિવસથી ચાલી રહેલા વીજવિભાગના ધાંધિયા સામે 10 ગામોના ખેડૂતોનો વિરોધ

ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, લાઈટ વિના તેમનો ઊભો પાક સૂકાઈ રહ્યો છે અને વીજ વિભાગ તરફથી કોઈ સંતોષકારક જવાબ મળી રહ્યો નથી

ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, લાઈટ વિના તેમનો ઊભો પાક સૂકાઈ રહ્યો છે અને વીજ વિભાગ તરફથી કોઈ સંતોષકારક જવાબ મળી રહ્યો નથી
ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, લાઈટ વિના તેમનો ઊભો પાક સૂકાઈ રહ્યો છે અને વીજ વિભાગ તરફથી કોઈ સંતોષકારક જવાબ મળી રહ્યો નથી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2026 at 11:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં વરસાદ બાદ વીજ કંપનીઓના ધાંધિયા શરૂ થઈ ગયા છે. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વરસાદ અને ભારે પવનના કારણે વિવિધ પોલ તૂટી ગયા હોઈ અને ટીસીમાં નુકસાન થયું હોવાના કારણે છેલ્લા 15 દિવસથી ખેડૂતોને લાઈટો નથી મળી રહી અને આમાં સૌથી વધુ દસાડા વિસ્તાર પ્રભાવિત બન્યો છે. ત્યારે હવે ખેડૂતોના ઉભા પાકો વીજ પુરવઠો ન મળતો હોવાના કારણે સિંચાઈ ન થઈ શકતી હોવાના કારણે સુકાઈ રહ્યા છે જેને લઇને હવે ખેડૂતો દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે અને સુરેન્દ્રનગરના દસાડા ખાતે આવેલી પીજીવીસીએલ વિભાગની સર્કલ કચેરી ખાતે 10 થી વધુ ગામોના ખેડૂતો એકત્રિત થઈ અને વિરોધ પ્રદર્શન નોંધાવવામાં આવ્યું છે અને રજૂઆત કરી અને તાત્કાલિક વીજ પુરવઠો શરૂ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.

છેલ્લા 15 દિવસથી વીજ પુરવઠો ન મળતા હોવાના કારણે ખેડૂતોના કપાસ, મગફળી, તલ, તુવેર જેવા પાકો પાણી વગર સુકાઈ રહ્યા છે. ખેડૂતોની આંખ તેમની મહેનત પાણીમાં જાય તેવી પરિસ્થિતિ છે ત્યારે આ અંગે તાલુકા પંચાયતના સભ્યો પણ ખેડૂતો સાથે જોડાઈ અને રજૂઆત કરવામાં આવી છે અને જો આગામી દિવસોમાં વીજ પુરવઠો શરૂ કરવામાં નહીં આવે તો આંદોલનનો માર્ગ અપનાવવાની ચીમકી પણ આપવામાં આવી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના માલણપુર, કોચાડા, અમનનગર, ઉભડા, હાથીપુરા, વઘાડા સહિતના ગામોના ખેડૂતોને સાથે લઈ અને તાલુકા પંચાયતના સભ્યો દ્વારા જ પીજીવીસીએલ કચેરી ખાતે ઉગ્ર રજૂઆત કરવામાં આવી છે.

ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, લાઈટ વિના તેમનો ઊભો પાક સૂકાઈ રહ્યો છે અને વીજ વિભાગ તરફથી કોઈ સંતોષકારક જવાબ મળી રહ્યો નથી (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂતોની ફરિયાદ છે કે, તેઓને વીજ વિભાગ દ્વારા કોઈ સંતોષકારક જવાબ મળી રહ્યો નથી. સાથે જ ફરજ પરના વાયરમેન પણ તેમની સાથે ઉદ્ધતાઈભર્યું વર્તન કરે છે અને ઉડાઉ જવાબ આપે છે. આ અંગે ખેડૂતો અને આગેવાનો દ્વારા ધારાસભ્ય પીકે પરમારને પણ આવેદનપત્ર આપી અને રજૂઆત કરી અને યોગ્ય ન્યાય કાર્યવાહી કરી અને વીજ પુરવઠો તાત્કાલિક શરૂ કરવામાં આવે તેરી માંગ કરવામાં આવી છે.

ટ્રેક્ટરની લોન, બેંકોના ધિરાણના હપ્તા ચડી રહ્યા છે, સ્થિતિ કપરી

દસાડા તાલુકા પંચાયતના સદસ્ય પ્રવીણભાઈ ડોડીયા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે ખેડૂતો પહેલાથી દેવામાં છે અને પોતાની નજર સામે તેમનો પાક બળી રહ્યો છે આ વિસ્તારમાં મોટાભાગની ખેતી સિંચાઈ આધારિત ખેતી છે ત્યારે વીજ પુરવઠો ન મળતા 15 દિવસથી ખેતરોમાં સિંચાઈ થઈ શકતી નથી અને 10 થી વધુ ગામોમાં ફીડરનો પ્રશ્ન છે ત્યારે આ પ્રશ્નના નિવેડા માટે ધારાસભ્યને પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે. એક બાજુ ખેડૂતોના ઉભા પાકો બળી રહ્યા છે ટ્રેક્ટરની લોન આપવા ચડી રહ્યા છે બેન્ક ધિરાણના વ્યાજ ચડી રહ્યા છે અને પાક નુકસાન જાય તેવી પરિસ્થિતિ છે ત્યારે હવે તાત્કાલિક વીજ વિભાગ દ્વારા વીજ પુરવઠો શરૂ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

ELECTRICITY PROBLEM DASADA
FARMER PROTEST
SURENDRANAGAR PGVCL
સુરેન્દ્રનગરમાં વીજકાપ
FARMER PROTEST ELECTRICITY ISSUE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.