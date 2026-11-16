સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતોએ શિયાળુ પાકની વાવણી શરૂ કરી, પહેલીવાર તમાકુના પાકનો પ્રયોગ કરાયો
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો ઘઉં, જીરું, વરિયાળી, ઇસબગુલ, ચણા જેવા પાકો માટે જાણીતો છે. પરંતુ હવે ખેડૂતો વધુ આવક મેળવવા નવા પાકો તરફ વળી રહ્યા છે.
Published : November 16, 2026 at 6:09 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતો માટે આ શિયાળુ સિઝન કંઈક નવું લઈને આવી છે. જિલ્લામાં પ્રથમ વખત 40 હેક્ટર જમીન પર તમાકુના પાકનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને ધ્રાંગધ્રા પંથકના ખેડૂતોએ આ વખતે શિયાળુ પાકમાં તમાકુ તરફ હાથ અજમાવ્યો છે, જે જિલ્લાના ખેતી ઇતિહાસમાં એક નવો વળાંક ગણાય છે.
સામાન્ય રીતે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો ઘઉં, જીરું, વરિયાળી, ઇસબગુલ, ચણા જેવા પાકો માટે જાણીતો છે. પરંતુ હવે ખેડૂતો વધુ આવક મેળવવા માટે નવા પાકો તરફ વળી રહ્યા છે. તમાકુનો પાક સામાન્ય રીતે મધ્ય ગુજરાત અને ચરોતર પંથકમાં વધુ જોવા મળે છે. સુરેન્દ્રનગરની જમીન અને વાતાવરણમાં તમાકુ થશે કે કેમ તે અંગે ખેડૂતોમાં શરૂઆતમાં શંકા હતી. પરંતુ કેટલાક પ્રગતિશીલ ખેડૂતોએ હિંમત કરીને પ્રયોગ શરૂ કર્યો છે. જો આ પ્રયોગ સફળ થશે તો આવતા વર્ષે જિલ્લામાં તમાકુનું વાવેતર અનેક ગણું વધવાની શક્યતા છે.
જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં 27 હજાર હેક્ટર જમીન પર શિયાળુ પાકનું વાવેતર થઈ ચૂક્યું છે. તેમાં ઘઉં, જીરું, વરિયાળી, ઇસબગુલ, લીલો ચારો, શાકભાજી, ચણા જેવા પાકોનું સફળ વાવેતર થયું છે. જિલ્લામાં સૌથી વધુ ચણાનું 10 હજાર હેક્ટર જમીન પર વાવેતર થયું છે. ચણા બાદ જીરાનું પણ 8 હજાર હેક્ટર જમીન પર વાવેતર થયું છે. જીરું સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનો મુખ્ય રોકડિયો પાક ગણાય છે અને દર વર્ષે ખેડૂતોને તેનાથી સારી આવક મળે છે. દર વર્ષે જિલ્લામાં 2.50 લાખ હેક્ટર જમીન પર શિયાળુ પાકનું વાવેતર થાય છે. આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં 12 ટકા જેટલું વાવેતર થઈ ગયું છે. હજુ વાવેતરની મોસમ ચાલુ છે અને આગામી દિવસોમાં વાવેતરનો આંકડો ઝડપથી વધશે તેવી શક્યતા છે.
શિયાળુ પાકનું વાવેતર શરૂ કર્યું પરંતુ પૂરતું કેનાલોમાં પાણી આપે તે જરૂરી- ખેડૂત
વઢવાણ તાલુકાના ખેડૂત ભરત પટેલ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, હાલ કેનાલમાં પાણી આપવામાં આવી રહ્યું છે. માર્ચ મહિના સુધી કેનાલોમાં પાણી આપવામાં આવે તેવી માંગ છે. હાલના તબક્કામાં શિયાળુ પાકોનું વાવેતર શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. સરકાર દ્વારા પણ માર્ચ મહિના સુધી કેનાલોમાં પાણી આપે તે જરૂરી છે. એક બાજુ વરસાદની ઘટ છે. જો પાણી પૂરતું આપવામાં આવશે તો જ શિયાળુ પાકનું સફળ ઉત્પાદન થઈ શકશે અને ખેડૂતો દેવામાંથી બહાર નીકળી શકશે.
ખેડૂતો માટે સૌથી મોટા સમાચાર એ છે કે હાલ કેનાલોમાં માર્ચ મહિના સુધી પાણી છોડવા અંગેનો નિર્ણય નર્મદા વિભાગે કર્યો છે. આ નિર્ણયથી ખેડૂતોમાં નવી આશા અને ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. પાણીની ખાતરી મળતા જ ખેડૂતોએ વાવેતર શરૂ કરી દીધું છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં પાણીની અછતના કારણે ખેડૂતોને મુશ્કેલી પડતી હતી, પરંતુ આ વખતે સમયસર પાણી મળતા ખેડૂતો ખુશ છે.ધ્રાંગધ્રા પંથકમાં તમાકુનું વાવેતર કરનાર ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, પરંપરાગત પાકોની સાથે નવો પાક અજમાવવાથી આવકમાં વધારો થશે. તમાકુના ભાવ બજારમાં સારા મળે છે અને જો ઉત્પાદન સારું થાય તો ખેડૂતને અન્ય પાકો કરતા વધુ નફો મળી શકે છે. જોકે, તમાકુના પાકને માવજત પણ વધુ જોઈએ છે અને સમયસર પાણી, ખાતર અને દવાનું ધ્યાન રાખવું પડે છે.
કૃષિ વિભાગના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, જિલ્લામાં શિયાળુ પાકનું વાવેતર સારા પ્રમાણમાં થઈ રહ્યું છે. વાતાવરણ પણ વાવેતરને અનુકૂળ છે. ખેડૂતોને જરૂરી માર્ગદર્શન અને બિયારણ પણ મળી રહ્યું છે. તમાકુના નવા પ્રયોગ અંગે પણ વિભાગ નજર રાખી રહ્યું છે. એકંદરે, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતોએ નવી આશા અને ઉત્સાહ સાથે વાવેતર શરૂ કર્યું છે. તમાકુનો પ્રયોગ સફળ થશે તો જિલ્લાની ખેતીમાં નવું પ્રકરણ ઉમેરાશે. હવે સૌની નજર તમાકુના પાકના ઉત્પાદન અને બજાર ભાવ પર રહેશે.
'ધાંગધ્રાના ખેડૂતોએ 40 હેકટર જમીન ઉપર તમાકુના પાકનું વાવેતર કર્યું'
સુરેન્દ્રનગર ખેતીવાડી અધિકારી મુકેશ પરમાર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં રવિ પાકનું વાવેતર સફળતાપૂર્વક થઈ રહ્યું છે. જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં 27000 હેકટર જમીન ઉપર શિયાળુ પાકનું વાવેતર પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. જેમાં ધાંગધ્ ના ખેડૂતોએ નવતર પ્રયોગ હાથ ધરીને તમાકુના પાકનું વાવેતર કર્યું છે. આ ઉપરાંત જિલ્લામાં જીરુ, વરિયાળી, શાકભાજી સહિતના પાકોનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે અને ઘઉં, ચણા જેવા પાકનું પણ સફળ વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. જિલ્લામાં કુલ 2.50 લાખ હેક્ટર જમીન વાવેતરની છે તે પૈકી 27,000 હેક્ટર જમીન ઉપર વાવેતર પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવી છે અને હજુ તેનો સમયગાળો ચાલી રહ્યો છે. પૂરું વાવેતર થાય તે પ્રકારના પ્રયત્નો ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા પણ હાથ ધરવામાં આવ્યા છે.
પાકના વાવેતરના આંકડા નીચે મુજબ છે
|પાક
|વાવેતર( હેકટરમાં )
|ઘઉં
|2743
|કઠોળ
|9144
|સરસવ
|1217
|તમાકુ
|40
|જીરું 7811
|7811
|કોથમીર
|1019
|લસણ 0032
|32
|ઇસબગુલ
|15
|વરિયાળી 1796
|1796
|શાકભાજી 0495
|495
|ચારો
|2144
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