ધોળકાના સરગવાળા ગામે ગેસ લાઈનના કામ સામે વિરોધ દરમિયાન ઘર્ષણ, પોલીસના વાહનો પર પથ્થરમારો
ખેડૂતો દ્વારા યોગ્ય વળતર ન આપવું અને પરમિશન વગર જ પોલીસ પ્રોટેકશન લઈને બળજબરી પૂર્વક ગેસ પાઇપલાઇન નાખવાની કામગીરી કરાતી હોવાનો આક્ષેપ છે.
Published : November 21, 2026 at 9:38 PM IST|
Updated : November 21, 2026 at 9:56 PM IST
અમદાવાદ: ધોળકાના સરગવાળા ગામે ગેસ લાઈનના વિરોધમાં ખેડૂતો દ્વારા આંદોલન ચાલી રહ્યું છે. જેમાં આજે પોલીસ પર પથ્થરમારાની ઘટના બની હતી. તો બીજી તરફ પોલીસ દ્વારા ખેડૂત આગેવાન બ્રીજરાજ સોલંકીની પણ અટકાયત કરી લેવામાં આવી છે.
વિગતો મુજબ, ધોળકાના સરગવાળા ગામે GSPLની ગેસ પાઈપલાઈનનું કામ ચાલી રહ્યું છે. જોકે ખેડૂતો દ્વારા યોગ્ય વળતર ન અપાયું હોવાનું અને તેમની પરમિશન વગર જ ગેસ પાઈપલાઈન નાખવાનું કામ કરાતું હોવાના આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે અને આંદોલન પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. જેને લઈને આજે બ્રિજરાજ સોલંકીની આગેવાનીમાં ખેડૂતો અને મહિલાઓએ જાતે જ પાઈપલાઈન નાખવાના ખાડા પાવડાથી પૂરવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. જે બાદ ખેડૂતો, GSPLના અધિકારીઓ અને પોલીસ વચ્ચે ઝપાઝપીની ઘટના બની હતી.
આ દરમિયાન પોલીસ દ્વારા ખેડૂત આગેવાન બ્રિજરાજ સોલંકીની અટકાયત પણ કરવામાં આવી હતી. ત્યારે પોલીસની ગાડીઓ પર પથ્થરમારાની ઘટના બની હતી. જેના વીડિયો હાલમાં સામે આવ્યા છે.
આ સમગ્ર મામલે ધોળકાના DySP પ્રકાશ પ્રજાપતિએ ETV ભારતને ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, સરગવાડા ગામે, જીએસપીએલ કંપનીની કામગીરી ચાલુ હતી. એ દરમિયાન, બ્રિજરાજસિંહ સોલંકી અને તેના ટેકેદારો દ્વારા, આ કામગીરીમાં અડચણરૂપ બનવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવેલો. એમને ડીટેઈન કરવાની કાર્યવાહી કરી તે દરમિયાન એમણે ટોળાના માણસોને ઉશ્કેરી અને પોલીસ ઉપર પથ્થરમારો કરેલ છે. આ અંગે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની પ્રક્રિયા હાલ ચાલુમાં છે, હાલ શાંતિ છે. બ્રિજરાજસિંહને અટકમાં લીધા છે અને તેમની પૂછપરછ કરાઈ રહી છે.
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