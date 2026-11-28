વાવ-થરાદ: રાધાનેસડામાં ખેડૂતોને પાંચ દિવસમાં જમીન ખાલી કરવા નોટીસ, જાણો શું છે કારણ?
રાધાનેસડામાં દાયકાઓથી જમીન વાવતા ખેડૂતોને પાંચ દિવસમાં જમીન ખાલી કરી દેવા નોટીસ મળતા હાહાકાર મચી ગયો છે.
Published : November 28, 2026 at 6:57 PM IST
વાવ-થરાદ: રાધાનેસડામાં દાયકાઓથી જમીન વાવતા ખેડૂતોને પાંચ દિવસમાં જમીન ખાલી કરી દેવા નોટીસ મળતા હાહાકાર મચી ગયો છે. 150 જેટલા ખેડૂત પરિવારોને સરકારી જમીન સોલાર કંપનીને ભાડા પેટે ફાળવવામાં આવતા વિવાદ ઉભો થયો છે.
રાધાનેસડામાં ખેડૂતોને જમીન ખાલી કરવા નોટીસ મળી
ધરણીધર તાલુકાના રાધાનેસડા ગામની સરકારી 1206 હેક્ટર જમીન 500+ મેગાવોલ્ટ અલ્ટ્રા મેગા સોલાર પાર્ક કંપનીને 40 વર્ષના ભાડા પેટે આપવામાં આવી છે. આ જમીન ઉપર ખેતી કરતા 36 ખેડૂતોને સરકારી જમીન ખાલી કરવા માટેનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. મામલતદાર દ્વારા ખેડૂતોને પાંચ દિવસમાં જમીન ખાલી કરી દેવા માટેની નોટીસ ફટકારવામાં આવી છે જેને કારણે 36 ખેડૂતોના 150 પરિવારના લોકો ઉપર આભ ફાટી પડે તેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઇ છે.
પરિવારોનું કહેવું છે કે, તેઓ બાપ દાદાઓની પેઢીઓથી આ જમીન પર વાવણી કરી રહ્યા છે, તેમના બાપ દાદાઓ અને વડીલો આ જ જમીન ઉપર મોટા થયા અને તેમનો જન્મ પણ અહીં જ થયો છે. હવે સરકારે પાંચ દિવસમાં 68 એકર જમીન ખાલી કરી દેવા નોટીસ ફટકારી છે. પરિવારના લોકોએ સરકાર સમક્ષ આજીજી કરી છે કે, અમારી જમીન અમારી પાસે જ રહેવા દો અને અમને વાવવા દો નહીં તો અમે ક્યાં જઇશું?
પરિવારજનોનું કહેવું છે કે, અમે અત્યારે આ જમીનમાં વાવેતર કર્યું છે. અમારૂં વાવેતર પણ આ જમીનમાં અત્યારે ઉભું છે. સરકારને વિનંતી છે કે, સરકાર અમારા ગરીબો તરફ નજર કરે, અમારી વેદના સમજે નહિંતર સરકાર અમને કેનાલમાં ફેંકી દે કે પછી પાકિસ્તાન મોકલી દે.
આ બાબતે નાયબ કલેક્ટર સાજન મેર સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરતા તેમને કહ્યું કે, સોલાર કંપની દ્વારા જમીનની માગણી કરવામાં આવતા રાધાનેસડા ગામે સરકારી બિન સર્વેયર્ડ 1206 હેક્ટર જમીન કંપનીને આપવામાં આવી છે. અત્યારે ત્યાં જે લોકો બિનઅધિકૃત રહી રહ્યા છે તેમને નોટીસ પાઠવી છે. તંત્ર દ્વારા અસરગ્રસ્ત લોકો અને કંપનીના માણસોને ઓફિસ ખાતે બોલાવીને સમજણ આપવામાં આવી છે. સાથે જ તેમના માટે ગામતળમાં પ્લોટ મંજુર કરવા માટેની પણ અત્યારે ખાતરી આપી છે. બીજી તરફ કંપનીએ અસરગ્રસ્ત પરિવારોના યુવાનોને પ્રોજેક્ટમાં રોજગારી આપવાનું આશ્વાસન આપ્યું છે. હાલમાં અસરગ્રસ્ત લોકોને સમજાવટ કરી યોગ્ય સંવેદનશીલ નિર્ણય લેવા માટે તંત્ર કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે.
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