રાજકોટઃ ખેતર જવાનો રસ્તો બંધ થતા પીઠડીયાના ખેડૂતો પરેશાન; અંડરપાસ કે ઓવરબ્રિજ ન બને તો સત્યાગ્રહની ચીમકી
રાજકોટના જેતપુર તાલુકાના પીઠડીયા ગામમાં રેલવની ડબલ ટ્રેકની કામગીરીથી 70 જેટલા ખેડૂતોનો ખેતર જવાનો રસ્તો બંધ થઈ ગયો છે.
Published : November 25, 2026 at 9:14 PM IST
રાજકોટઃ જેતપુર તાલુકાના પીઠડીયા ગામના ખેડૂતો અત્યારે રેલવે તંત્રની અણઆવડતનો ભોગ બની રહ્યા છે. વીરપુર અને જેતલસર વચ્ચેના રેલવે ટ્રેક પરનું ખુલ્લું ફાટક વર્ષ 2011થી બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે, પરંતુ તેની સામે કોઈ વૈકલ્પિક રસ્તો આપવામાં આવ્યો નથી. અત્યાર સુધી ખેડૂતો પાણીના નાળા નીચેથી અવરજવર કરતા હતા, પરંતુ હવે ડબલ ટ્રેકની કામગીરી શરૂ થતાં તે રસ્તો પણ બંધ કરી દેવાયો છે. રવિ પાક અને કપાસની સિઝનમાં જ 70 જેટલા ખેડૂતો પોતાના ખેતરે જઈ શકતા ન હોવાથી ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
15 વર્ષ પહેલા બંધ કરી દેવાયું રેલવે ફાટક
પીઠડીયા ગામની સીમમાંથી પસાર થતા વીરપુર-જેતલસર રેલવે ટ્રેક પર આવેલું ફાટક નંબર 52 વર્ષ 2011થી બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ ફાટક બંધ કર્યા બાદ રેલવે તંત્ર દ્વારા ખેડૂતો માટે કોઈ અંડરપાસ કે ઓવરબ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો નથી. પરિણામે રેલવે ટ્રેકની બીજી બાજુ જમીન ધરાવતા અંદાજે 60થી 70 ખેડૂતો છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી પુલ નંબર ૭૦ના પાણીના નાળા નીચેથી જીવના જોખમે અવરજવર કરવા મજબૂર હતા.
હાલમાં રેલવે દ્વારા ડબલ ટ્રેકની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવતા આ એકમાત્ર ચાલવાનો રસ્તો પણ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. અત્યારે કપાસ અને રવિ પાકની સિઝન ચાલી રહી છે, ત્યારે ખેડૂતો ટ્રેક્ટર, મોટરસાયકલ કે હાર્વેસ્ટિંગ મશીનો લઈને વાડીએ કેવી રીતે જાય તે મોટો પ્રશ્ન ઊભો થયો છે. ગ્રામજનોએ તાત્કાલિક ઉકેલ નહીં આવે તો ગાંધી ચીંધ્યા માર્ગે સત્યાગ્રહ કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી છે.
ગાંધીચિંધ્યા માર્ગે સત્યાગ્રહની ખેડૂતોની ચીમકી
કાળુભાઈ તેજાણી નામના ખેડૂતે પોતાની વ્યથા ઠાલવતા જણાવ્યું કે, 2011થી અમારું ફાટક બંધ કરી દેવાયું છે. અત્યાર સુધી અમે પાણીના પુલ નીચેથી ચાલતા હતા, પરંતુ હવે ડબલ ટ્રેકનું કામ ચાલુ થતાં એ રસ્તો પણ બંધ કરી દીધો છે. હાલ રવિ પાક અને કપાસની સિઝન છે, અમારા ટ્રેક્ટર કે મોટરસાયકલ વાડીએ જઈ શકે તેમ નથી. આશરે 70 ખેડૂતોનો આ પ્રશ્ન છે. જો સરકાર તાત્કાલિક કોઈ નિર્ણય નહીં લે, તો ફરજિયાત અમારે ગાંધી ચીંધ્યા માર્ગે સત્યાગ્રહ કરવો પડશે.
આવા જ એક એન્ય ખેડૂત અતુલભાઈ ગોંડલિયાએ જણાવ્યું હતું કે, 2011થી ખેડૂતો હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. અતિવૃષ્ટિના સમયે પણ પાણીની નીચેથી અમારે વાડીએ આવવું-જવું પડતું હતું. હવે 70 નંબરના વોટર અંડરબ્રિજ પાસે કામગીરી ચાલુ થતાં રસ્તો બંધ થઈ ગયો છે અને વાડીએ જવાનો બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી. સરકારને અમારી માંગ છે કે ખેડૂતો માટે કાં તો અંડરબ્રિજ અથવા ઓવરબ્રિજ બનાવી દેવામાં આવે, જેથી ખેડૂતોનો પ્રશ્ન હલ થાય.
મામલતદારથી સાંસદ સુધી રજુઆત કરીઃ સરપંચ
પીઠડીયા ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ સુરેશભાઈ ગોંડલિયાનું કહેવું છેકે, વર્ષ 2022-23થી આ પ્રશ્ને મામલતદાર, ડેપ્યુટી કલેક્ટર, કલેક્ટર, પૂર્વ સાંસદ રમેશભાઈ ધડુક તેમજ ભાવનગર પશ્ચિમ રેલવે ડિવિઝનના ડીઆરએમ (DRM) સુધી વારંવાર લેખિત અને મૌખિક રજૂઆતો કરવામાં આવી છે. તેમ છતાં આજદિન સુધી તંત્ર તરફથી કોઈ જy સંતોષકારક જવાબ કે ઉકેલ મળ્યો નથી. ખુલ્લું ફાટક નંબર ૫૨ બંધ કર્યા બાદ કોઈ વૈકલ્પિક રસ્તો મુકાયો નથી. 60થી 70 ખેડૂતોએ પોતાના ખેતરે ડ્રિલિંગ કે હાર્વેસ્ટિંગ જેવા મોટા વાહનો અને માલસામાન કેવી રીતે લઈ જવા? અમારી એક જ માંગ છે કે સરકાર દ્વારા અહીં અંડરપાસ અથવા ઓવરબ્રિજ બનાવી આપવામાં આવે.
એક તરફ સરકાર ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાની વાતો કરે છે, બીજી તરફ પીઠડીયાના ખેડૂતોને પોતાના જ ખેતર સુધી જવા માટે રસ્તા માટે વલખાં મારવા પડી રહ્યા છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે રેલવે તંત્ર અને વહીવટી તંત્ર ખેડૂતોની વેદના સાંભળીને ક્યારે અંડરપાસ કે ઓવરબ્રિજની મંજૂરી આપે છે.
આ પણ વાંચોઃ