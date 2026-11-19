પાટણ પંથકના ખેડૂતોએ લાલ અને મીઠા ગાજરની ખેતી કેમ કરી ઓછી ?
એક તરફ બદલાતું વાતાવરણ અને બીજી તરફ ખેડૂતોને મહેનતના પ્રમાણમાં પોષણક્ષમ ભાવ ન મળતા ખેડૂતો ગાજરની ખેતીથી વિમુખ થઈ અન્ય પાકો તરફ વળી રહ્યા છે.
Published : November 19, 2026 at 8:06 PM IST
પાટણ: ગુજરાત જ નહીં પરંતુ ભારત સહિત સમગ્ર એશિયામાં પોતાની આગવી ઓળખ ધરાવતા પાટણના દેશી લાલચટક ગાજર હવે ધીમે ધીમે નામશેષ થવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે. એક સમયે પાટણ પંથકની ઓળખ સમાન ગાજરની ખેતી આજે અનેક પડકારોનો સામનો કરી રહી છે, એક તરફ બદલાતું વાતાવરણ અને બીજી તરફ ખેડૂતોને મહેનતના પ્રમાણમાં પોષણક્ષમ ભાવ ન મળતા ખેડૂતો ગાજરની ખેતીથી વિમુખ થઈ અન્ય પાકો તરફ વળી રહ્યા છે.
ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે ગાજરના ભાવમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો છે. ત્યારે પાટણના ગાજરની ઓળખ જાળવવા અને ખેડૂતોને યોગ્ય ભાવ મળે તે માટે સરકાર દ્વારા યોગ્ય પગલાં ભરવામાં આવે તેવી ખેડૂતોની માંગ છે.
પાટણના દેશી લાલચટક ગાજરની મીઠાશ અને ગુણવત્તાની એક સમયે ગુજરાત સહિત દેશભરમાં આગવી ઓળખ હતી. પાટણ પંથક ગાજરના ઉત્પાદન માટે જાણીતું કૃષિ હબ ગણાતું હતું. પાટણ નજીકના રૂની હસાપુર કમલીવાડા સંબોશણ અને ગદોસણ સહિતના ગામોના પાંચ કિલોમીટરના વિસ્તારમાં મોટા પ્રમાણમાં ગાજરનું વાવેતર થતું હતું. એક સમયે માત્ર રૂની ગામમાં જ એક હજાર વીઘાથી વધુ વિસ્તારમાં ગાજરની ખેતી કરવામાં આવતી હતી, જોકે સમય જતાં ગાજરના વાવેતર વિસ્તારમાં સતત ઘટાડો નોંધાઈ રહ્યો છે.
ગાજરની ખેતીમાં વાવેતરથી લઈને લણણી અને બજાર સુધી પહોંચાડવા માટે ખેડૂતોને ભારે મહેનત અને મજૂરી કરવી પડે છે, તેમ છતાં ખેડૂતોને તેમની મહેનતના પ્રમાણમાં યોગ્ય ભાવ મળતા નથી. ગત વર્ષે ગાજરના ભાવ પ્રતિ મણ 200થી 300 રૂપિયા સુધી રહ્યા હતા. જ્યારે આ વર્ષે પ્રતિ મણ અંદાજે 180થી 260 રૂપિયા જેટલા ભાવ મળી રહ્યા છે. ખેડૂતોના મતે આ ભાવ ખેતી પાછળ થયેલા ખર્ચ અને મજૂરીની સરખામણીએ પોષણક્ષમ નથી. બીજી તરફ છેલ્લા ચાર વર્ષથી વાતાવરણમાં થતા ફેરફારને કારણે પણ ગાજરના ઉત્પાદન પર અસર પડી રહી છે ગાજરના પાકને અનુકૂળ વાતાવરણ ન મળતા ખેડૂતોની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો છે.
આ ઉપરાંત રાજસ્થાનથી આવતા ગુણવત્તાયુક્ત ગાજરની આવક પણ બજારમાં સ્પર્ધાના કારણે પણ પાટણના ખેડૂતોને આર્થીક ફટકો આપી રહી છે. જેના કારણે સ્થાનિક ગાજરના ભાવ પર અસર થતી હોવાનું ખેડૂતો જણાવી રહ્યા છે. ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરી મહિનામાં પાટણના શાકમાર્કેટમાં ગાજરની આવક શરૂ થાય છે, અને અહીંથી અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, ભરૂચ અને અંકલેશ્વર સહિત ગુજરાતના વિવિધ શહેરોમાં પાટણના દેશી ગાજર પહોંચાડવામાં આવે છે.
સિઝન દરમિયાન ગાજર ભરેલી ગાડીઓ રાજ્યના અન્ય જિલ્લાઓમાં રવાના થાય છે, એક સમયે મોટા પ્રમાણમાં ગાજરનું ઉત્પાદન કરતા ખેડૂતો હવે ઓછા વાવેતર તરફ વળી રહ્યા છે. જો ખેડૂતોને પોષણક્ષમ ભાવ મળે અને ખેતીને પ્રોત્સાહન મળે તો પાટણના ગાજરની જૂની ઓળખ ફરીથી સ્થાપિત થઈ શકે તેમ છે.
આ પણ વાંચો