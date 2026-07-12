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મોરબીમાં ખેડૂતો આરપારની લડાઇના મૂડમાં, 14 જુલાઇએ મહાસંગ્રામનું એલાન

વીજ ટ્રાન્સમિશન લાઇન અને હાઇટેન્શન ટાવરોના વળતરમાં થતા અન્યાય સામે મોરબીના ખેડૂતોએ હવે આરપારની લડાઇનું એલાન કરી દીધું છે.

મોરબીમાં ખેડૂતો આરપારની લડાઇના મૂડમાં
મોરબીમાં ખેડૂતો આરપારની લડાઇના મૂડમાં (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 12, 2026 at 7:10 PM IST

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મોરબી: વીજ ટ્રાન્સમિશન લાઇન અને હાઇટેન્શન ટાવરોના વળતરમાં થતા અન્યાય સામે મોરબીના ખેડૂતોએ હવે આરપારની લડાઇનું એલાન કરી દીધું છે. 'સત્યાગ્રહ પાર્ટ-1' અને 'પાર્ટ-2' ના આક્રોશ બાદ, હવે 14 જુલાઈ 2026, મંગળવારના રોજ 'સત્યાગ્રહ પાર્ટ-3' અંતર્ગત મોરબીમાં એક વિશાળ 'ન્યાય પદયાત્રા' યોજાવા જઈ રહી છે. ખેડૂતોનો સ્પષ્ટ આક્રોશ છે કે, અમારી કિંમતી જમીનો પર ટાવર ઉભા થાય અને વળતરના નામે માત્ર કાગળના ટુકડા મળે તે હવે સહન નહીં થાય.

ખેડૂતો લડી લેવાના મૂડમાં

વીજ ટ્રાન્સમિશન લાઇનના વળતરને લઇને છેલ્લા ઘણા સમયથી ચાલતું ખેડૂત આંદોલન હવે ઉગ્ર બન્યું છે. ખેડૂતોએ હવે 'સત્યાગ્રહ પાર્ટ-3'નું એલાન કર્યું છે. સરકારે જે નવો પરિપત્ર બહાર પાડ્યો છે એ ખેડૂત વિરોધી છે. ખેડૂતોની જમીનમાંથી હાઈટેન્શન લાઈન પસાર થાય, ટાવર ઉભા થાય અને વળતરના નામે માત્ર કાગળના આંકડા મળેએ અમને મંજૂર નથી. 14 જુલાઈ, 2026 મંગળવારના દિવસે મોરબીમાં વિશાળ ન્યાય પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

ખેડૂતોએ 14 જુલાઇએ મહાસંગ્રામનું એલાન કર્યું છે
ખેડૂતોએ 14 જુલાઇએ મહાસંગ્રામનું એલાન કર્યું છે (ETV Bharat Gujarat)

14 જુલાઇ, 2026ના રોજ મોરબીમાં સવારે 9:00 વાગ્યે મહેન્દ્રનગર ચોકડીથી શરૂ થશે અને આ પદયાત્રા સર્કિટ હાઉસ થઇને આગળ વધશે. ગેંડા સર્કલ, નટરાજ ફાટક, શોભેશ્વર રોડ- શહેરના મુખ્ય માર્ગો પરથી પસાર થશે અને બપોરે 12:00 વાગ્યે આ યાત્રા મોરબી કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોંચશે. અહીં ખેડૂતો જિલ્લા કલેક્ટરને સરકારના નવા પરિપત્રના વિરોધમાં આવેદનપત્ર સોંપશે.

ખેડૂત સમિતિનું કહેવું છે કે આ આંદોલન કોઈ રાજકીય નથી. આ રોટલા અને જમીનનું આંદોલન છે. સરકાર જ્યાં સુધી ખેડૂતોને વાજબી અને બજાર ભાવ મુજબ વળતર ન આપે ત્યાં સુધી આ લડાઈ ચાલુ રહેશે. બીજી તરફ પોલીસ અને વહીવટી તંત્ર પણ એલર્ટ પર છે. પદયાત્રાના રૂટ પર સુરક્ષા બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે.

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TAGGED:

FARMER PROTEST
MORBI FARMER
FARMER JUSTICE
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