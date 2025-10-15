ETV Bharat / state

રાજકોટના મજેઠી ગામના ખેડૂતોનો જીવના જોખમે દેશી જુગાડ: ભાદર નદી પર પુલની માંગ

આ પદ્ધતિ જીવલેણ જોખમથી ભરેલી છે, અને ખેડૂતો સરકાર પાસે ક્રોઝવે કે પુલ બનાવવાની માંગ કરી રહ્યા છે.

રાજકોટના મજેઠી ગામના ખેડૂતોનો જીવના જોખમે દેશી જુગાડ: ભાદર નદી પર પુલની માંગ
રાજકોટના મજેઠી ગામના ખેડૂતોનો જીવના જોખમે દેશી જુગાડ: ભાદર નદી પર પુલની માંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 15, 2025 at 4:28 PM IST

રાજકોટ: રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા તાલુકાના મજેઠી ગામના ખેડૂતો ભાદર નદીના કાંઠે આવેલા ખેતરોમાં જવા માટે જીવનું જોખમ ઉઠાવી રહ્યા છે. નદી પર ચેકડેમ બનાવવાથી ખેતરો જવાના રસ્તા પર પાણી ભરાઈ જાય છે, જેના કારણે ખેડૂતોને પોતાના ખેતરો સુધી પહોંચવામાં મુશ્કેલી પડે છે. આ સમસ્યાનો સામનો કરવા ખેડૂતોએ દેશી જુગાડથી દોરડા અને ખાટલાની મદદથી એક લિફ્ટ બનાવી છે, જેનો ઉપયોગ તેઓ ખેતરોમાં જવા અને ખેત ઓજારો તથા માલસામાનના પરિવહન માટે કરે છે. જોકે, આ પદ્ધતિ જીવલેણ જોખમથી ભરેલી છે, અને ખેડૂતો સરકાર પાસે ક્રોઝવે કે પુલ બનાવવાની માંગ કરી રહ્યા છે.

છેલ્લા દસ વર્ષથી ખેડૂતો આ સમસ્યાથી હેરાન-પરેશાન છે. ભાદર નદી પર બનેલા ચેકડેમને કારણે નદીનું પાણી ઓવરફ્લો થઈને રસ્તાઓ પર ભરાઈ જાય છે, જેના પરિણામે દસેક ખેડૂત ખાતેદારોની હાલત કફોડી બની છે. આ સ્થિતિમાં ખેડૂતોએ પોતાની સૂઝબૂઝથી દેશી લિફ્ટ બનાવી છે, જેમાં દોરડાની મદદથી ખાટલો ખેંચીને ખેતરો સુધી પહોંચે છે. આ લિફ્ટનો ઉપયોગ ખેત ઓજારો, સાધનો અને માલસામાનના પરિવહન માટે પણ થાય છે. જોકે, આ પદ્ધતિ અત્યંત જોખમી છે, અને મજૂરો પણ આ લિફ્ટ જોઈને ગભરાઈને પાછા ફરે છે, જેના કારણે ખેડૂતોને મજૂરોની અછતનો સામનો કરવો પડે છે.

રાજકોટના મજેઠી ગામના ખેડૂતોનો જીવના જોખમે દેશી જુગાડ: ભાદર નદી પર પુલની માંગ (ETV Bharat Gujarat)
રાજકોટના મજેઠી ગામના ખેડૂતોનો જીવના જોખમે દેશી જુગાડ: ભાદર નદી પર પુલની માંગ
રાજકોટના મજેઠી ગામના ખેડૂતોનો જીવના જોખમે દેશી જુગાડ: ભાદર નદી પર પુલની માંગ (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂતોનું કહેવું છે કે આ દેશી જુગાડ તેમની મજબૂરી બની ગયો છે. એક તરફ કુદરતી આફતો અને ખેત પેદાશોના ઓછા ભાવની માર ખેડૂતો સહન કરે છે, તો બીજી તરફ આવી જોખમી પરિસ્થિતિમાં ખેતી કરવી પડે છે. આ ઉપરાંત, પરિવહન દરમિયાન અકસ્માતનો ભય પણ રહે છે. ખેડૂતોની માંગ છે કે સરકાર ભાદર નદી પર ક્રોઝવે કે પુલ બનાવે, જેથી તેમની આ સમસ્યાનું નિરાકરણ આવે.

રાજકોટના મજેઠી ગામના ખેડૂતોનો જીવના જોખમે દેશી જુગાડ: ભાદર નદી પર પુલની માંગ
રાજકોટના મજેઠી ગામના ખેડૂતોનો જીવના જોખમે દેશી જુગાડ: ભાદર નદી પર પુલની માંગ (ETV Bharat Gujarat)
રાજકોટના મજેઠી ગામના ખેડૂતોનો જીવના જોખમે દેશી જુગાડ: ભાદર નદી પર પુલની માંગ
રાજકોટના મજેઠી ગામના ખેડૂતોનો જીવના જોખમે દેશી જુગાડ: ભાદર નદી પર પુલની માંગ (ETV Bharat Gujarat)

મજેઠી ગામના સરપંચે જણાવ્યું કે ગ્રામ પંચાયતે આ મુદ્દે ધારાસભ્ય, તાલુકા પંચાયત અને સરકારી તંત્ર સમક્ષ રજૂઆત કરી છે. ઉપલેટા તાલુકા વિકાસ અધિકારી આર.એમ. તત્રિવેદીએ જણાવ્યું કે ખેડૂતો અને સરપંચે આ મામલે લેખિત રજૂઆત કરી છે, જે સિંચાઈ વિભાગ અને સરકારને મોકલવામાં આવી છે. તેમણે ઉમેર્યું કે 40 ફૂટ ઊંડા ક્રોઝવે માટે બોક્સ ટાઈપ ક્રોઝવે બનાવવાની જરૂર છે, જેનો ખર્ચ 40થી 45 લાખ રૂપિયા થઈ શકે છે. જોકે, ગામ માટે માત્ર 5 લાખ રૂપિયાની મંજૂરી હોવાથી આ કામ માટે વધુ ભંડોળની જરૂર છે. સરકાર અને સિંચાઈ વિભાગના જવાબના આધારે આગળની કાર્યવાહી થશે.

રાજકોટના મજેઠી ગામના ખેડૂતોનો જીવના જોખમે દેશી જુગાડ: ભાદર નદી પર પુલની માંગ
રાજકોટના મજેઠી ગામના ખેડૂતોનો જીવના જોખમે દેશી જુગાડ: ભાદર નદી પર પુલની માંગ (ETV Bharat Gujarat)
રાજકોટના મજેઠી ગામના ખેડૂતોનો જીવના જોખમે દેશી જુગાડ: ભાદર નદી પર પુલની માંગ
રાજકોટના મજેઠી ગામના ખેડૂતોનો જીવના જોખમે દેશી જુગાડ: ભાદર નદી પર પુલની માંગ (ETV Bharat Gujarat)

આ પરિસ્થિતિ દર્શાવે છે કે ખેડૂતોની સમસ્યાઓ પ્રત્યે સરકારનું ધ્યાન ઓછું છે. જો આ દેશી લિફ્ટના ઉપયોગ દરમિયાન કોઈ અકસ્માત થાય તો જાનહાનિનો ભય રહેલો છે. હવે સરકાર અને તંત્ર આ મામલે ક્યારે જાગશે, એ જોવું રહ્યું.

