ખેડામાં ખેતરો તૈયાર કરી ચાતક નજરે વરસાદની રાહ જોતા ખેડૂતો, વરસાદ ખેંચાવાની ભિતીથી ચિંતાનો માહોલ
ડાંગરના પાક માટે ખેડૂતોએ ખેતરો તૈયાર કરી દીધા છે. હવે જીલ્લાના ખેડૂતો ચાતક નજરે વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
Published : June 23, 2026 at 4:58 PM IST
ખેડા: રાજ્યમાં ચોમાસાની શરૂઆત થઈ ચુકી છે. ખેડા જીલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં ચોમાસુ માહોલ વચ્ચે સામાન્ય વરસાદ વરસ્યો હતો. જે બાદ છેલ્લા અઠવાડિયાથી વરસાદના એંધાણ નથી. જે વચ્ચે વરસાદ ખેંચાવાની ભિતીથી ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ છવાયો છે. ડાંગરના પાક માટે ખેડૂતોએ ખેતરો તૈયાર કરી દીધા છે. હવે જીલ્લાના ખેડૂતો ચાતક નજરે વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
પિયત વિસ્તારોમાં ડાંગરનું ધરૂવાડીયું તૈયાર થવાના આરે
જીલ્લામાં ખરીફ સિઝનમાં પરંપરાગત રીતે ડાંગરનો પાક લેવામાં આવે છે. પિયતની સુવિધા ધરાવતા વિસ્તારોમાં હાલ ડાંગરના ધરૂવાડીયા તૈયાર થવાના આરે છે. ડાંગરના આ નાના છોડ આગામી દિવસોમાં ખેતરમાં રોપણી માટે તૈયાર થઈ જશે. જીલ્લાના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ખેડૂતોએ ખેડ કરીને ખેતરો તૈયાર કરી દીધા છે. જમીન સમથળ કરી દેવાઈ છે. જેથી વરસાદ પડતાં જ વરાપ થતાની સાથે વાવણીની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દેવામાં આવશે. જીલ્લામાં હાલ અંદાજીત 500 ઉપરાંત હેક્ટરમાં ડાંગરનું ધરૂવાડીયુ તૈયાર થવાના આરે છે.
સારા વરસાદની રાહ જોતા ધરતીપુત્રો
જીલ્લામાં ચોમાસાની સિઝનને લઈ ખેડૂતો દ્વારા તૈયારીઓ કરી લેવામાં આવી છે. સારો વાવણીલાયક વરસાદ થાય તેની હવે ધરતીપુત્રો દ્વારા રાહ જોવાઈ રહી છે. ખેડૂતો સારા વરસાદની આશા રાખી રહ્યા છે. જો કે વરસાદ ખેંચાવાના એંધાણ વચ્ચે ખેડૂતો ચિંતિત બન્યા છે.
ખેતર તૈયાર કર્યુ છે હવે સારો વરસાદ થાય એવી આશા રાખીને બેઠા છીએ : ખેડૂત
ખેડૂત ભાવિનભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, જમીન તૈયાર કરી છે ખેડીને તૈયાર રાખી છે. હવે વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. જો વરસાદ સારો થઈ જાય તો ડાંગરનો પાક થાય. બધા જ ખેડૂતો એ આશા રાખીને બેસી રહ્યા છે કે સારો વરસાદ થાય. વરસાદ થાય તો ડાંગર અને તમાકુનું ધરૂ જે કંઈ ખેતી કરવી છે તે સારી રીતે થાય.
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