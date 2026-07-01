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જૂનાગઢ જિલ્લાના ખેડૂતોની માંગ: ગુજરાતમાં પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના ફરી શરૂ કરો

જૂનાગઢના ખેડૂતોએ એક અવાજે માંગ કરી છે કે પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના તાત્કાલિક ફરીથી શરૂ કરવામાં આવે.

જૂનાગઢ જિલ્લાના ખેડૂતોની માંગ: ગુજરાતમાં પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના ફરી શરૂ કરો
જૂનાગઢ જિલ્લાના ખેડૂતોની માંગ: ગુજરાતમાં પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના ફરી શરૂ કરો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 1, 2026 at 10:14 PM IST

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જૂનાગઢ: કેન્દ્ર સરકારે વર્ષ 2016માં સમગ્ર દેશમાં પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના લાગુ કરી હતી. આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ પ્રાકૃતિક આપત્તિ, પ્રતિકૂળ હવામાન અને કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોના પાકને થતા નુકસાનની ભરપાઈ કરવાનો છે.

પરંતુ ગુજરાતમાં વર્ષ 2019-20થી રાજ્ય સરકારે આ યોજના બંધ કરી દીધી છે. ત્યારથી ગુજરાતના ખેડૂતોને પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજનાનો કોઈ લાભ મળતો નથી. આને લઈને જૂનાગઢ જિલ્લાના ખેડૂતો યોજના ફરીથી શરૂ કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે.

કેન્દ્ર સરકારની પણ વિનંતી

કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણ તથા રાજ્યકક્ષાના કૃષિ મંત્રી રામનાથ ઠાકુરે ગુજરાત સરકારને પત્ર લખીને પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના ફરીથી અમલમાં મૂકવા વિનંતી કરી છે. શિવરાજસિંહ ચૌહાણે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલને સંબોધીને લખેલા પત્રમાં 2026ની ખરીફ સીઝનથી યોજના ફરી શરૂ કરવા માટે કૃષિ વિભાગ સાથે ચર્ચા કરવાની અપીલ કરી છે.

જૂનાગઢ જિલ્લાના ખેડૂતોની માંગ: ગુજરાતમાં પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના ફરી શરૂ કરો
જૂનાગઢ જિલ્લાના ખેડૂતોની માંગ: ગુજરાતમાં પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના ફરી શરૂ કરો (ETV Bharat Gujarat)

2019-20માં શા માટે બંધ કરવામાં આવી?

રાજ્ય સરકારે વર્ષ 2019-20માં પોતાની વૈકલ્પિક યોજના અમલમાં મૂકતાં પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના ગુજરાતમાં બંધ કરી દીધી હતી. હાલમાં દેશના અન્ય તમામ રાજ્યોમાં આ યોજના ચાલુ છે, પરંતુ ગુજરાત એકમાત્ર અપવાદ છે.

જૂનાગઢ જિલ્લાના ખેડૂતોની માંગ: ગુજરાતમાં પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના ફરી શરૂ કરો
જૂનાગઢ જિલ્લાના ખેડૂતોની માંગ: ગુજરાતમાં પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના ફરી શરૂ કરો (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂતોની માંગ

જૂનાગઢના ખેડૂતોએ એક અવાજે માંગ કરી છે કે પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના તાત્કાલિક ફરીથી શરૂ કરવામાં આવે.

પ્રાસલીના ખેડૂત જગદીશભાઈ ખટારીયાએ કહ્યું, “આ યોજના શરૂ થાય તો ખેડૂતોને ઘણો ફાયદો થશે. મારા પિતા અને દાદાએ પણ આ યોજનાનો લાભ લીધો હતો, પરંતુ હવે અમને કોઈ સહાય મળતી નથી.”

ખેડૂત રમેશભાઈ પટેલ, ગોકુલભાઈ પાઘડાર, જેન્તીભાઈ દોમડીયા અને પ્રભુદાસભાઈ વડાલીયાએ પણ કહ્યું કે અપ્રાકૃતિક આફતમાં પાકના નુકસાન સામે એકમાત્ર આ યોજના જ સાચું રક્ષણ આપી શકે છે. ખેડૂતો દેવાદાર બની રહ્યા છે, તેથી નુકસાનની સ્થિતિમાં આર્થિક સહાય મળે તો જ ખેતી ટકાવી શકાય.

ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, “યોજના કોણે બંધ કરી અને હવે શા માટે ચાલુ નથી થતી?” તેનો જવાબ સરકારે આપવો જોઈએ.

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