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મોરબી: જેતપરમાં વીજપોલ વળતર મામલે ખેડૂતો ઉપવાસ પર ઉતર્યા; ખાનગી કંપની સામે રોષ

ખાનગી વીજ કંપની દ્વારા ખેડૂતોની જમીનમાં વળતર ચૂકવ્યા વિના જ આડેધડ વીજપોલ નાખવાની કામગીરી સામે રોષે ભરાયેલા ખેડૂતો ઉપવાસ પર ઉતર્યા છે.

વીજપોલ વળતર મામલે ખેડૂતો ઉપવાસ પર ઉતર્યા
વીજપોલ વળતર મામલે ખેડૂતો ઉપવાસ પર ઉતર્યા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 18, 2026 at 6:20 PM IST

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મોરબી: "જય જવાન-જય કિસાન" અને "ગામની જમીન ગામની, નથી કોઈના બાપની"ના નારા સાથે મોરબીના જેતપર ગામના ખેડૂતો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા છે. ખાનગી વીજ કંપની દ્વારા ખેડૂતોની જમીનમાં વળતર ચૂકવ્યા વિના જ આડેધડ વીજપોલ નાખવાની કામગીરી સામે રોષે ભરાયેલા ગ્રામજનોએ આજે આમરણાંત ઉપવાસ આંદોલન શરૂ કર્યું છે. જો વળતર નહીં મળે તો આ આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનવાની ચીમકી ખેડૂતોએ ઉચ્ચારી છે.

વીજપોલની કામગીરી સામે ખેડૂતોમાં રોષ

મોરબી તાલુકાના જેતપર ગામમાં ખાનગી વીજ કંપની દ્વારા ખેડૂતોને વળતર ચુકવ્યા વગર જ તેમના ખેતરમાં વીજ પોલ ઊભા કરવામાં આવી રહ્યા છે જેનો ખેડૂતો વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે. ખેડૂતો દ્વારા થોડા દિવસ પહેલા જેતપરથી મોરબી કલેક્ટર કચેરી સુધી ટ્રેક્ટર રેલી યોજી કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું તેમ છતાં પણ ખેડૂતોનો પ્રશ્ન ઉકેલાયો નથી.

જેતપરમાં વીજપોલ વળતર મામલે ખેડૂતો ઉપવાસ પર ઉતર્યા (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂતો આમરણાંત ઉપવાસ પર ઉતર્યા

જેતપર ગામમાં આવેલ રામજી મંદિરથી લઈને ઉપવાસી છાવણી સુધી સંતો મહંતોને સાથે રાખીને ખેડૂતોની એક રેલી યોજાઇ હતી. ગામના માર્ગો જય જવાન જય કિસાન તથા ગામની "જમીન ગામની, નથી કોઈના બાપની” ના સૂત્રોચારથી ગામના માર્ગો ગુંજી ઉઠ્યા હતા. ગામમાં આવેલ મંદિરના મહંત તેમજ ત્રણ ખેડૂત આમ કુલ ચાર વ્યક્તિઓ દ્વારા આમરણાંત ઉપવાસ આંદોલન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ખેડૂતોને વળતર ચુકવ્યા બાદ જ ખેતરની અંદર કામગીરી કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. ખેડૂતોએ માસિક ભાડું ચૂકવવાની પણ માંગ કરી છે.

ખેડૂતોના વિરોધ આંદોલનમાં રાજ્યમંત્રી કાંતિ અમૃતિયાના ભાઇ પણ ખાસ હાજર રહ્યા હતા. રાકેશ અમૃતિયાએ જણાવ્યું કે, "આ ગામના દીકરા અને ખેડૂત તરીકે હું ગામના ખેડૂતોની સાથે છું અને ખેડૂતોની વ્યાજબી માંગણીને તંત્ર દ્વારા ધ્યાને લેવામાં આવતી નથી અને કંપની દ્વારા વળતર આપવામાં આવતું નથી જેથી કરીને ખેડૂતો ગાંધીચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન પર ઉતર્યા છે.

આગામી દિવસોમાં ખેડૂતોને પૂરતા પ્રમાણમાં વળતર ચુકવવામાં નહીં આવે તો આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનશે તેવી ચીમકી ખેડૂતો દ્વારા ઉચ્ચારવામાં આવી છે.

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POWER POLE COMPENSATION
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