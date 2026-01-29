ETV Bharat / state

બટાકાના તળીયે ગયેલા ભાવોથી ખેડૂતોની કફોડી હાલત, સાંભળો ડીસા પંથકના ખેડૂતોની આપવીતી

ડીસા પંથકના ખેડૂતોએ મોંઘાભાવના બિયારણ લાવી બટાકા વાવ્યા, હવે વાવણીનો ખર્ચ પણ નીકળે તેમ નથી, જુઓ ઈટીવી ભારતનો ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 29, 2026 at 4:44 PM IST

બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લાના ડીસામાં બટાકાનું વાવેતર કરનાર ખેડૂતોને મોટું આર્થિક નુકસાન ભોગવવાનો વારો આવે તેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે. કારણ કે મોંઘાભાવના બિયારણ લાવીને મહા મહેનતે બટાકાનુ ઉત્પાદન કર્યા બાદ હવે તેનો પોષણક્ષમ ભાવ માર્કેટમાં ન મળતા ખેડૂતોને વાવણીનો આર્થિક ખર્ચ પણ માથે પડી રહ્યો છે. બટાકાની વાવણી કરતા ખેડૂતોની સાચી પરિસ્થિતિ જાણવા ઈટીવી ભારતની ટીમે ડીસાના કાંટ ગામની મુલાકાત લીધી હતી અને ખેડૂતોની સ્થિતિ જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

બનાસકાંઠાનુ ડીસા બટાકાનુ હબ ગણાય છે. આ ડીસા તાલુકામાં સૌથી વધુ બટાકાનું વાવેતર ખેડૂતો કરતા હોય છે. જોકે આ વર્ષે ખેડૂતોએ બટાકાની વાવણી કરી હતી, પરંતુ શરૂઆતમાં જ કમોસમી વરસાદ થતા બટાકાનુ જેટલું ઉત્પાદન થવું જોઈતું હતું તેનાથી ઘણું ઓછું થયું છે,એટલે કે ઉત્પાદન ઘટતા વાવણીનો આર્થિક ખર્ચ પણ ન નીકળે તેવી પરિસ્થિતિ ઉભી થઈ છે. આટલું ઓછું હોય તેમ હવે જે બટાકાના ભાવ બજારમાં પોષણક્ષમ મળવા જોઈતા હતા તે પણ નથી મળી રહ્યા અને આ જ કારણે ખેડૂતોને જાણે પડતા ઉપર પાટુ જેવો ઘાટ સર્જાયો છે.

ડીસા તાલુકામાં ખેડૂતોએ બટાકાની વાવણી કર્યા બાદ હાલ બટાકા નીકાળવા માટેની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે, ખેતરોમાં બટાકા કાઢીને રાખ્યા છે અને વેચાણ માટેની તૈયારીઓ કરી છે, પરંતુ માર્કેટમાં ખુબજ ઓછો ભાવ હોવાથી ખેડૂતો નિરાશ થયા છે. ગયા વર્ષે બટાકાના ભાવ 250 થી વધુ હતા જોકે આ વખતે ખેડૂતોને માત્ર 100 રૂપિયાથી માંડી 120 રૂપિયા સુધીનો જ ભાવ બજારમાં મળી રહ્યો છે, જેમાંથી તેમને વાવણીનો આર્થિક ખર્ચ પણ નીકળી શકે તેમ નથી. એટલે કે એક તરફ કમોસમી વરસાદની માર વેઠી ચૂકેલા આ ખેડૂતોને પોષણક્ષમ ભાવ ન મળતા મોટું નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે.

બટાકાના પોષણક્ષમ ભાવ ન મળતા મોટું નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવ્યો
ખેડૂતોએ કહ્યું કે કુદરતે તો અમને આર્થિક ફટકો આપ્યો છે, પરંતુ ભાવ પણ ન મળતા અમે સરકાર પાસે હવે આશા રાખીએ છીએ કે તેઓ આનો કોઈ રસ્તો કાઢીને ખેડૂતો આર્થિક મદદ કરવા માટે બટાકાનો પૂરતો ભાવ મળે તેવી વ્યવસ્થા કરે.

બટાકાના તળીયે ગયેલા ભાવોથી ખેડૂતોની કફોડી હાલત
આમ તો બનાસકાંઠાનુ ડીસા બટાકા નગરી તરીકે ઓળખાય છે, પરંતુ આ વર્ષે ડીસા તાલુકામાં જે ખેડૂતો બટાકાનું વાવેતર કર્યું છે, તેમણે વાવેતરનો ખર્ચ પણ ન નીકળે તેટલો ઓછો ભાવ મળી રહ્યો છે. બટાકા વાવણી સમયે તેનું બિયારણ ઘણું મોંઘુ હોય છે, સાથે જ તેની માવજત અને તેને ખોદાઈ કરીને કાઢવાની મજૂરી પણ ખૂબ જ વધુ હોય છે, જે કારણે ખેડૂતોને બટાકા વાવણીથી લઈને બટાકા નીકળવા સુધીની સમગ્ર પ્રક્રિયા મોંઘીદાટ થાય છે, તો બીજી તરફ ખેડૂતોને માત્ર ₹100 થી માંડી ₹120 સુધીનો જ ભાવ હાલ મળી રહ્યો છે, જે ખેડૂતોને ચિંતિત કરી રહ્યો છે.

