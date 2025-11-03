કોરોના બાદ ફરી ખેડૂતોએ કર્યો થાળીનાદ: ખેડૂત, માલધારી અને ખેત મજૂર બધાને સરકાર પેકેજ આપે તેવી માંગ
ભાવનગર શહેરના સીદસર ગામ ખાતે આવેલા વિશ્રામવાડી ખાતે ગામના ખેડૂતો અને તેમના પરીવારની બહેનો દ્વારા કમોસમી વરસાદને પગલે થયેલા નુકસાનને લઈને માંગ કરવામાં આવી છે.
Published : November 3, 2025 at 9:28 PM IST|
Updated : November 3, 2025 at 9:58 PM IST
ભાવનગર: ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં જે રીતે કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોના પાકને નષ્ટ કર્યો છે તેને લઈને હવે ખેડૂતો દ્વારા સરકાર પાસે વળતરની માંગ કરવામાં આવી રહી છે. ભાવનગર શહેરના સીદસર ગામ ખાતે સ્વયંભૂ ખેડૂત ભાઈઓ અને બહેનો દ્વારા થાળીનાદ કરીને સરકાર પાસે વળતરની માંગ કરી છે. માત્ર ખેડૂતો નહીં પરંતુ તેની સાથે સંકળાયેલા ખેત મજૂરો અને માલધારીઓને પણ રાહત પેકેજ આપવામાં આવે તેવી માંગ કરાઈ છે.
સિદસરમાં ખેડૂતોએ કર્યો થાળીનાદ
ભાવનગર શહેરના સીદસર ગામ ખાતે આવેલા વિશ્રામવાડી ખાતે ગામના ખેડૂતો અને તેમના પરીવારની બહેનો દ્વારા કમોસમી વરસાદને પગલે થયેલા નુકસાનને લઈને માંગ કરવામાં આવી છે. આશ્રમવાડી ખાતે ખેડૂત ભાઈઓ અને બહેનો ઉપસ્થિત રહીને થાળીનાદ કર્યો હતો. થાળીનાદ કરવા પાછળનું એક માત્ર કારણ જે કમોસમી વરસાદમાં પાક નિષ્ફળ થયો છે તેને લઈને સરકાર પાસે વળતરની અપેક્ષા હેતુસર કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે માત્ર ખેડૂતને નહિ પરંતુ તેની સાથે સંકળાયેલા લોકોને પણ સીધી અસર થઈ હોવાનું ખેડૂત વર્ગનું કહેવું છે.
ક્યાં પાક નષ્ટ તો ક્યાં પાકમાં થશે અસર
ભાવનગર શહેરના યોજાયેલા વિશ્રામવાડીના થાળીનાદ કાર્યક્રમમાં ખેડૂત આગેવાન લલ્લુભાઈ બેલડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, આજનો કાર્યક્રમ ગામના ખેડૂતો અને બહેનો દ્વારા કરાયો છે. જો કે કમોસમી વરસાદને કારણે અતિવૃષ્ટિ જે આવી છે એ મારી ઉંમરમાં મેં આજ દિન સુધી જોઈ નથી. મોટાભાગનો ખેતરનો પાક ફેલ ગયો છે. આથી બહેનો પણ આવી છે અને પોતાની વ્યથા ઠાલવી છે. જો કે બધાએ પાક મગફળી, બાજરો, કપાસ, લીંબુ, જમરૂખ બધાને અસર થઈ છે અને આંબામાં પણ કમોસમી વરસાદને કારણે ફળ અને ફૂલમાં અસર પડવાની છે.
માલધારી ખેતમજૂરને પણ ખેડૂત સાથે પેકેજ આપો
કોમોસમી વરસાદના પગલે ખેડૂતોને નુકસાન થયું છે ત્યારે ખેડૂત આગેવાન લલ્લુભાઈ બેલડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, ખેડૂતની એક જ માંગ છે કે દેવું માફ થવું જોઈએ. જે ખેડૂતને દેવું ના હોય તેને પણ પેકેજ આપવું જોઈએ. બીજું ખેતમજૂરો છે તેના માટે પણ પેકેજ આપવું જોઈએ કારણકે પાક બચ્યો નથી. તેથી ખેતમજૂરોને રોજગારી મળશે નહીં. જ્યારે બીજી તરફ માલધારીઓ છે તો તેને પણ ઘાસચારાને લઈને પ્રશ્નો ઊભો થયો છે. કશું વધ્યું જ નથી તો ઘાસચારાની પણ સમસ્યા આગામી સમયમાં થશે. આથી તેમને પણ સરકારે પેકેજ આપવું જોઈએ.
અહીંયાને ઉપર ભાજપની સરકાર
ખેડૂત આગેવાન લલ્લુભાઈ બેલડીયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આમાં કોઈ રહી ન જાય કારણ કે બધાને અસર થઈ છે. મોસાળમાં લગ્ન છે અને મા પીરસતી હોય તો અહીંયા ભાજપની સરકાર છે અને ઉપર નરેન્દ્રભાઈ પણ ભાજપના છે અને તેમાય ગુજરાતના છે. તો એને વિચારવું જોઈએ કે ગુજરાતની દશા ફરી ગઈ છે એટલે વિચારવું જોઈએ કે પેકેજ આપીને ગુજરાતને ઊભું કરવું જોઈએ. આજ અમારી છેલ્લી માંગણી છે.
