ભાવનગરના ભંડારીયા ગામે ખેડૂતોનો આક્રોશ: સરકારી સહાય પર સવાલો, દેવા માફીની માંગ
ETV ભારતની ટીમ ભંડારીયા ગામે પહોંચી હતી. અહીં ખેડૂતોએ સરકારી સહાય અંગે પોતાના મત વ્યક્ત કર્યા હતા.
Published : November 8, 2025 at 3:36 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં ખેડૂતોને થયેલા નુકસાન પગલે સરકારે સહાયની જાહેરાત કરી છે. આ જાણવા ETV ભારતની ટીમ ભંડારીયા ગામે પહોંચી હતી. અહીં ખેડૂતોએ સરકારી સહાય અંગે પોતાના મત વ્યક્ત કર્યા હતા.
ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોના પાક બરબાદ થયા બાદ સરકારે સહાય પેકેજ જાહેર કર્યું છે. સહાયની જાહેરાત બાદ ખેડૂતો શું કહી રહ્યા છે, તે જાણવા ETV ભારતની ટીમ ભંડારીયા ગામે પહોંચી હતી. ખેડૂતોએ સહાય અંગે પોતાના મત રજૂ કર્યા હતા. ચાલો જાણીએ, ખેડૂતો શું કહે છે.
ખેડૂતોએ શું કહ્યું?
ભાવનગર જિલ્લામાં સૌથી વધુ નુકસાન મહુવા તાલુકામાં થયું છે. ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ સંપૂર્ણ પાક નષ્ટ થયો છે. ત્યારે સરકાર બટકું રોટલો આપવાની છે કે ખરેખર સહાય? 10 હજાર કરોડની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, પરંતુ ખેડૂતોને કેટલી અને કેવી રીતે મળશે, તે કોઈને ખબર નથી. ખેડૂતો વર્ષોથી સરકાર પર ભરોસો મૂકીને ચાલે છે અને હવે કૃષિમંત્રી ભાવનગર જિલ્લાના છે, ત્યારે ખેડૂતો માટે સરકાર સાચી સહાય આપે, નહીં તો 2027 આવી જશે. અમારી વિનંતી છે, બે હાથ જોડીને સરકાર ખેડૂતોને સમજે.
સરકાર દ્વારા પાક સહાય જાહેર કરવામાં આવી છે, ત્યારે ભંડારીયા ગામના ખેડૂતોએ દેવા માફીની પણ માંગ કરી હતી. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે પોષણક્ષમ ભાવ મળે તો પણ ખેડૂતોને કોઈ તકલીફ નથી. જોકે, હાલ મગફળી ટેકાના ભાવે ખરીદવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, પરંતુ મગફળીની ગુણવત્તા ખરાબ થઈ ગઈ છે, ત્યારે શું સરકાર તેની ખરીદી કરશે? હાલ સહાય જાહેર કરવામાં આવી છે, તે કઈ રીતે ખેડૂતોને મળવા પાત્ર થશે? ખેડૂતોને પાક પ્રમાણે શું સહાય મળશે, તેના પર સૌની નજર મંડાયેલી છે.
