ખેડૂતોની જમીન કોણે ગાયબ કરી? બનાસકાંઠામાં વર્ષોથી પોતાની જમીન પરત મેળવવા માટે ખેડૂતોને કચેરીના ધક્કા

જમીન રિસર્વેમાં ભારે ગોટાળા થતા વર્ષોથી બાપદાદાની પેઢીથી જમીન વાવતા ખેડૂતોને પોતાની જ જમીન ખોવા જેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે.

જમીન રિસર્વેમાં ગોટાળાથી ખેડૂતો પરેશાન
જમીન રિસર્વેમાં ગોટાળાથી ખેડૂતો પરેશાન (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 3, 2026 at 2:46 PM IST

બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સરકાર દ્વારા વર્ષ 2017માં જમીનનો રિસર્વે કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં ભારે ગોટાળા થતા વર્ષોથી બાપદાદાની પેઢીથી જમીન વાવતા ખેડૂતોને પોતાની જ જમીન ખોવા જેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે. એટલું જ નહીં પોતાની જમીન પરત લેવા માટે હવે આ ખેડૂતો વર્ષોથી પાલનપુર લેન્ડ રેકર્ડ કચરીએ ધક્કા ખાઈ પોતાના ચપ્પલ ઘસી રહ્યા છે. પરંતુ વર્ષોથી ખેડૂતોની અરજીઓ હજુ પેન્ડિંગ સ્થિતિમાં જ પડી છે.

મોંઘા ભાવની જમીન 30 સર્વેમાં ગુમાવ્યા બાદ ખેડૂતો હવે જમીન પરત મેળવવા માટે સરકાર પાસે આજીજી કરી રહ્યા છે. ક્યાંક ખેડૂતોની જમીન ઘટી ગઈ છે તો ક્યાંક ખેડૂતોની જમીન વધી ગઈ છે અને આ જ પરિસ્થિતિના કારણે હાલ ખેડૂતોમાં ભાઈ ભાઈ અને પાડોશી ખેડૂતો જમીન માટે સામસામે આવી ઝઘડી પડે તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે.

આ અંગે ખેડૂત અજમલભાઈ ઝાટ કહે છે, ડીસા, લાખણી, ભીલડી સહિતના તાલુકાઓમાં થયેલા સેટેલાઇટ રિસર્વેમાં એજન્સી દ્વારા કરવામાં આવેલા રીસર્વેમાં ખેડૂતોની જમીનમાં માટાપાયે ફેરફાર થયા છે. જેના કારણે ના તો ખેડૂતોને લોન મળી શકે છે ના તો ખેડૂતોને પુરતી સરકારી સહાય મળી રહી છે.

આ પરિસ્થિતિના કારણે ખેડૂતો પોતાની જમીનનો હક મેળવવા છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી પાલનપુર ખાતે આવેલી લેન્ડ રેકર્ડ કચરી ખાતે ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે. એક બે નહીં પરંતુ હજારોની સંખ્યામાં ખેડૂતોની અરજીઓ કચેરીમાં પેન્ડિંગ છે. પરંતુ વર્ષો બાદ પણ ના તો ખેડૂતોને પોતાની જમીન મળી કે નાતો ખેડૂતોને કોઈ યોગ્ય જવાબ મળ્યો. જેથી કંટાળેલા ડીસાના યાવરપુરા ગામના ખેડૂતોએ હવે સરકારને ચીમકી આપી છે કે રિસર્વેમાં થયેલા ગોટાળાથી ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે, પોતાની જમીન પરત લેવા માટે પણ સરકાર અને તંત્રની લાચારી કરવી પડી રહી છે. ત્યારે આગામી દિવસોમાં આનુ પરિણામ સરકારને ભોગવવું પડશે.

ખેડૂતોની સમસ્યાનો વર્ષોથી ઉકેલ ના આવતા ETV ભારત દ્વારા લેન્ડ રેકોર્ડ ઈન્સ્પેક્ટરને મળીને સમગ્ર હકીકત જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પરંતુ લેન્ડ રેકર્ડ ઈન્સ્પેકટરે મીડિયાના કેમેરા સમક્ષ બોલવાનો ઈનકાર કરી દીધો હતો. વધુ જાણવાનો પ્રયાસ કરતા તેમણે માત્ર 22,000 અરજીઓ પેન્ડિંગ હોવાનું કહ્યું છે. ત્યારે મીડિયા દ્વારા સવાલ કરાયો કયા કારણોસર ખેડૂતોની જમીન ઓછી થઈ છે? તો તેમને દોષનો પોટલો રિસર્વે કરનાર એજન્સી ઉપર ઢોળી દીધું હતું. પરંતુ કેમેરા સમક્ષ કશું બોલ્યા ન હતા.

