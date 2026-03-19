કમોસમી વરસાદની આગાહી વચ્ચે અમરેલીમાં તંત્ર એલર્ટ, પાક ના બગડે તે માટે ખેડૂતોને ખાસ સૂચના આપવામાં આવી
અમરેલી APMC યાર્ડમાં પોતાની ખેતીની જથ્થાબંધ ઉપજ વેચવા આવતા ખેડૂતોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે
Published : March 19, 2026 at 11:48 AM IST
Updated : March 19, 2026 at 12:52 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લા સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં આગામી બેથી ત્રણ દિવસ દરમિયાન કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર દ્વારા ખેડૂતોને ખાસ સાવચેતી રાખવા માટે માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવી છે.
ખાસ કરીને APMC યાર્ડમાં પોતાની ખેતીની જથ્થાબંધ ઉપજ વેચવા આવતા ખેડૂતોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા તેમજ APMC યાર્ડમાં સૂચના બોર્ડ લગાવી ખેડૂતોને જાણ કરવામાં આવી છે કે શક્ય હોય ત્યાં સુધી વરસાદી માહોલમાં પોતાનો જથ્થો યાર્ડમાં ન લાવે. જો માલ લાવવો જ પડે તો તેને પાકા શેડ હેઠળ જ રાખવો અને વરસાદથી બચાવવા પ્લાસ્ટિક વડે યોગ્ય રીતે ઢાંકીને રાખવો.હાલમાં શિયાળુ પાકના વેચાણની સીઝન ચાલી રહી હોવાથી અમરેલી જિલ્લાના મહત્વના APMC યાર્ડ — બાબરા, અમરેલી અને સાવરકુંડલા ખાતે ઘઉં, ચણા અને ધાણા જેવા પાકોની મોટી આવક નોંધાઈ રહી છે. મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો પોતાની ઉપજ વેચવા માટે યાર્ડમાં આવી રહ્યા છે, જેના કારણે તંત્ર વધુ સજાગ બન્યું છે.
સાવરકુંડલા APMCના સેક્રેટરી એ જણાવ્યું હતું કે, “ખેડૂતોને ખાસ સૂચના આપવામાં આવી છે કે તેઓ પોતાના પાકને પાકા શેડ હેઠળ જ રાખે અને વરસાદી પાણીથી બચાવવા માટે પ્લાસ્ટિક વડે ઢાંકીને રાખે. શક્ય હોય ત્યાં સુધી વરસાદી દિવસોમાં માલ લાવવાનું ટાળવું.” આ દરમિયાન જીંજુડા ગામના ખેડૂત ખાતેદારએ પોતાની ઉપજ APMC યાર્ડમાં શેડ હેઠળ રાખી અને પ્લાસ્ટિક વડે ઢાંકીને વરસાદથી બચાવવાની તકેદારી લીધી હતી, જે અન્ય ખેડૂતો માટે પણ પ્રેરણાદાયી ઉદાહરણ બન્યું છે.તંત્ર દ્વારા ખેડૂતોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે તેઓ હવામાનની આગાહી ધ્યાનમાં રાખીને પોતાના પાકનું સંરક્ષણ કરે, જેથી અચાનક વરસાદને કારણે કોઈ નુકસાન ન થાય. તેમજ ખેતીવાડી અધિકારીઓ પણ જણાવ્યું હતું કે, ખેડૂતો પોતાના પાકને કમોસમી વરસાદથી બચાવવા તાડપત્રી ઢાંકે, ખેતરમાં જો પાક લણેલો હોય તો ખેતરમાં જ તેના પર પ્લાસ્ટિક ઢાંકી પાકનું રક્ષણ કરે.
ખેડૂતો હાલ જે પોતાનો માલ APMCમાં વેચવા લાવ્યા છે, તેઓ પણ સુરક્ષાના ભાગરૂપે મોટા શેડમાં લઈ ગયા છે અને ત્યાં ખેડૂતોએ પ્લાસ્ટિકથી અને ભૂંગળથી પોતાનો ભાગ પાકને ઢાંકી હાલ કમોસમી વરસાદી બચાવવાના પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
