ખેડૂતોને યુરિયા ખાતર માટે લાઈનમાં ઊભા રહેવું પડે, પણ દારૂ-ડ્રગ્સ માટે ફોન કરો તો હોમ ડિલિવરી મળે: ગેનીબેન ઠાકોર
અમિત ચાવડા અને સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે ભાજપ સરકારમાં ખુલ્લેઆમ દારૂનું વેચાણ અને હપ્તાખોરીનું રાજ ચાલતું હોવાના ગંભીર આક્ષેપો ભાજપ સરકાર સામે લગાવ્યા છે.
Published : August 16, 2026 at 4:58 PM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠાના રતનપુર ખાતે પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરની અધ્યક્ષતામાં કોંગ્રેસનો સત્કાર સમારંભ અને સંમેલન યોજાયું. જેમાં અમિત ચાવડા અને સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે ભાજપ સરકારમાં ખુલ્લેઆમ દારૂનું વેચાણ અને હપ્તાખોરીનું રાજ ચાલતું હોવાના ગંભીર આક્ષેપો ભાજપ સરકાર સામે લગાવ્યા છે. એટલું જ નહીં ભાજપ સરકારને અંગ્રેજો સાથે સરખાવી ઝેન-જીની જેમ આંદોલન કરી સરકાર સામે પોતાના હક માટે લડવા માટે આહવાન કર્યું છે.
દાંતાના રતનપુર ખાતે કોંગ્રેસનો સત્કાર સમારંભ અને સંમેલન યોજાયુ જેમાં ભાજપ સરકાર સામે સાંસદ સભ્યનીબેન ઠાકોર અને અમિત ચાવડા આકરા પ્રહારો કરી આક્રમક રીતે વરસ્યા હતા. સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે નિવેદન કરતા કહ્યું કે, દિલ્હીમાં દેશના યુવાનોએ આખરે આંદોલન કરી બતાવ્યું અને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રીએ ઘૂંટણિયે પડીએ રાજીનામું આપવું પડ્યું છે.આ સંસદ સત્રમાં છપ્પનની છાતીવાળા ગૃહમંત્રી દેશના યુવાનોને જવાબ આપી શક્યા નથી. કોઈપણ અન્યાય સામે તમારી લડતમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી હંસેશા તમારી સાથે છે. આપણા દેશના વડાપ્રધાન ડ્રગ્સ મુક્ત માટે અભિયાન ચલાવે અને એમની પોલીસ અભિયાન ચલાવે, એમની પોલીસ અભિયાનો ચલાવે. બનાસકાંઠા હોય, દાંતા હોય ત્યાં ખેડૂતોને યુરિયા ખાતર ન મળે અને લાઈનમાં ઊભા રહેવું પડે, પણ જો તમારે દારૂ જોઈએ, ડ્રગ્સ જોઈએ કે કોઈ કેફી પદાર્થો જોઈએ તો એની હોમ ડિલિવરી ફોન કરો તે સ્થળ પર આપવા આવે. પોલીસવાળા હપ્તા લે છે છેક દિલ્હી સુધી હપ્તા પહોંચે છે. તેના કારણે આપણા યુવાનો બરબાદ થાય છે અને બહેનો વિધવા થાય છે.
બનાસકાંઠા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે નિવેદન આપ્યું કે, આગામી દિવસમાં કોંગ્રેસ ગુજરાત ભરમાં દારૂબંધીના કડક અમલ માટે જનતા રેડ કરશે. ગામેગામ સર્વે કરીને દારૂના અડ્ડાઓની માહિતી મુખ્યમંત્રીને આપવામાં આવશે. જો તેમ છતાં સરકાર કાર્યવાહી નહીં કરે તો આખરે બોર્ડરોનો ઘેરાવો કરવો પડે તો તે પણ કોંગ્રેસ કરશે અને લોકોને સાથે રાખી કોંગ્રેસ જનતા રેડ કરશે.
કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ નિવેદન આપ્યું કે, આ ડબલ એન્જિનની ભાજપની સરકાર ગુજરાત અને દિલ્હીમાં છે. તેમને સત્તામાં આવ્યા બાદ એક પણ વચન પૂરું કર્યું નથી. નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું હતું કે, એકવાર તક આપો અમે 100 દિવસોમાં મોંઘવારી ઘટાડી દઈશું. આજે પેટ્રોલ ડીઝલ અને ગેસ સિલિન્ડરના શું ભાવ છે. નરેદ્ર મોદીએ કહ્યું હતું અમે ખેડૂતની આવક બમણી કરી દઈશું. હાલ સમય એવો છે કે કયારેક ખાતર તો ક્યારેક બિયારણ ભાવ વધે છે. ખેડૂત આજે પોતાના દીકરાને ખેડૂત બનાવવા નથી માંગતો. આજે ખેડૂત દેવેદાર બની ગયો છે. કોંગ્રેસની સરકારે 72 હજાર કરોડના ખેડૂતોના દેવા માફ કર્યા હતા. કોંગ્રેસે જે આદિવાસી સમાજના લોકોને જંગલ જમીનનો અધિકાર આપ્યો હતો. આજે ભાજપ સરકારે વિકાસના નામે જંગલ જમીનનો અધિકાર છીનવ્યો છે.
તેમણે આગળ કહ્યું, સામાન્ય પરિવારના ઘરો તોડ્યા, જેની પાસે ઓછી જમીન છે એવા આદિવાસીઓની જમીન છીનવી લીધી છે. સરકાર પાસે હિંમત હોય તો જાય અદાણી-અંબાણીની જમીન છીનવે. હવે તો સરકારી કચેરીમાં દક્ષિણા વીના કોઈ જ કામ થતું નથી. હાલ તો તમારા બાપ દાદાની જમીનમાં હજારો રૂપિયા ન આપો ત્યાર સુધી તમારું નામ દાખલ થતું નથી. આ ગુજરાતમાં લોકોને દારૂબંધી છે તેની ખબર નથી. કારણ કે 30 વર્ષથી આ સરકારે દારૂબંધીનો કાયદો અભરાઈએ ચડાવ્યો છે. ગુજરાતમાં દારૂની રેલમ છેલ છે, હપ્તાખોરી ચાલુ છે. જો વિધાનસભામાં આટલો બંદોબસ્ત ગોઠવાય તો આટલી સુરક્ષા બોર્ડરો પર હોય તો એક ટીપુંય દારૂ ન આવે. પરંતુ દર મહિને લાખો રૂપિયાનો હપ્તો પોલીસથી લઈ મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય સુધી પહોંચે છે.
તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે, પોલીસવાળા કહે છે સાહેબ અમે તો ઓછા લઈએ છીએ, મોટી રકમ તો એસપી, આઈજી અને મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય સુધી જાય છે. વડવાઓએ એમનું સર્વસ્વ બલિદાન કર્યું એના બાદ આજે આઝાદી મળી છે. આજના અંગ્રેજોની સરકાર વિરોધ માટે પરમિશન નથી આપતી. દિલ્હીમાં ઝેન-જી આંદોલનમાં ભાજપની પોલીસે નાની દીકરીઓના માથા ફોડ્યા. આ ભાજપ સરકાર ડરપોક છે. આપણે ન્યાય માટે લડવું પડે ત્યારે સરકાર ઝૂકશે. આજે આપણે જંગલની જમીન માટે કેટલો સંઘર્ષ કરવો પડી રહ્યો છે ત્યારે આપણે લડવું પડશે.
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