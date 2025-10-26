ટેકાના ભાવ જાહેર થવા છતાં અમરેલીમાં ખેડૂતો સસ્તામાં મગફળી વેચવા મજબૂર, વરસાદે આશા પર પાણી ફેરવ્યું
Published : October 26, 2025 at 2:03 PM IST
અમરેલી: સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદવાની જાહેરાત 1 નવેમ્બરથી કરી છે. પણ ખેડૂતોની કરમની કઠણાઇ છે કે દિવાળીના ટાંકણે ખેડૂતોને નવાજુની કરવાનું હોય ને માર્કેટિંગ યાર્ડના ખુલ્લા બજારમાં ખેડૂતોએ 600થી લઈને 1000 સુધીના ભાવમાં 30-40 ટકા મગફળી વેચી નાખવી પડી છે. ત્યારે અમરેલી જિલ્લાના ખેડૂતોની ટેકાના ભાવે મગફળી અંગે ETV ભારતે રિયાલીટી ચેક કર્યું ત્યારે ખેડૂતોએ વસવસો વ્યક્ત કરીને સરકારની નીતિ રીતિ ઓઇલ મિલરો અને વેપારીઓ લક્ષી હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો.
અમરેલી જિલ્લાના ગ્રામીણ ગામડાઓમાં ખેડૂતોએ મગફળીના પથારા પાથર્યા છે. જોકે તેમની મગફળી વેચાય તે પહેલા કમોસમી પડેલા પાછોતરા વરસાદે ખેડૂતોની આશાઓ પર પાણી ફેરવી દીધું છે. અમરેલી જિલ્લામાં મોટાભાગે ખેડૂતોની મગફળી પલળી ગઈ હતી. તો હજુ અમુક જગ્યાએ ખેડૂતોના પાથરા પડ્યા છે તો અમુક ખેડૂતો થ્રેશર દ્વારા મગફળીને ચોખ્ખી કરવાની કવાયત દાડિયા મજૂરો મૂકીને કરી રહ્યા છે.
ત્યારે સરકાર દ્વારા 1 નવેમ્બરની જાહેરાત કરી દીધી છે. પણ ખેડૂતોની કેટલી મગફળી ખરીદવાની તેની સ્પષ્ટતા ન હોવાથી ખેડૂતો મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયા છે. પાછોતરા વરસાદ બાદ ખેડૂતોની વધુ વિકટ સ્થિતિ વચ્ચે ટેકાના ભાવે કેટલી મગફળી ખરીદવાની છે તે અવઢવ વચ્ચે અમરેલી જિલ્લાના ખેડૂતો મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયા છે. 30 ઓગસ્ટે રજિસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છતાં સપ્ટેમ્બર માસ ખાલી રાખ્યોને છેક હવે 1 નવેમ્બરથી સરકાર ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદવાની જાહેરાત કરી છે.
ત્યારે 1 માસ જેવી વચ્ચેની પડતર દિવસોથી ખેડૂતો ના છૂટકે મગફળી વેચીને ભાગીયા અને ખાતર બિયારણના પૈસા ચૂકવ્યા હોવાનો વસવસો કરી રહ્યા છે. દિવાળીના પર્વ પહેલા જો સરકારે ખેડૂતોની ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદી લીધી હોત તો આજે ખેડૂતોને માત્ર 600 થી લઈને 1 હજાર સુધીના ભાવોમાં 30 થી 40 ટકા મગફળી વેચવી પડી ન હોત.
દિવાળી પર ભાગિયા સાથે મજૂરો, ખાતર બિયારણના પૈસા ખેડૂતોને ચૂકવવાની તાતી જરૂરિયાત સામે ખેડૂતોને ટેકાના ભાવ 1452 હોવા છતાં 600, 700, 800 ને 1 હજાર સુધીના માંડ ભાવો મળ્યા હતા. ત્યારે 500 થી લઈને 700 જેવી એક મણે મગફળીમાં ખોટ ખાઈને પણ ખેડૂતો મગફળી વેચી. ત્યારે હવે 1 નવેમ્બરે 70 મણ કે 200 મણ ખરીદી કરશે તેની સ્પષ્ટતા કરી ન હોવાનો વસવસો ખેડૂતો કરી રહ્યા છે. સાથે સાથે ખેડૂતોએ સરકાર પર આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું હતું કે, સરકારની ઓઈલમિલર અને વેપારીઓ સાથે સાંઠગાંઠને કારણે જ આ એક માસ લેટ ખરીદી સરકાર કરતી હોવાનું જણાવ્યું હતું.
