ખેડૂતોઓ ખાલીખમ કેનાલમાં ઢોલ વગાડ્યો, ગીતા ગાયા, કેનાલમાં પાણી છોડવા માટે વાવ થરાદના ખેડૂતોનું તંત્ર સામે પ્રદર્શન
આગામી દિવસોમાં જો કેનાલમાં પાણી નહીં છોડાય તો તેઓ ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરશે તેવી ચીમકી આપી છે.
Published : October 3, 2026 at 10:09 AM IST
વાવ થરાદ: જિલ્લામાં ખેડૂતોએ હવે કેનાલમાં પાણી ન મળતા અને વારંવારની રજૂઆતો કરી થાકી ચૂકતા આખરે તંત્ર અને સરકારને જગાડવા માટે કેનાલમાં ઢોલ વગાડીને પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. આગામી દિવસોમાં જો કેનાલમાં પાણી નહીં છોડાય તો તેઓ ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરશે તેવી ચીમકી આપી છે.
આજે બીજી ઓક્ટોબર એટલે કે ગાંધી જયંતીએ ખેડૂતોએ ગાંધીજીના માર્ગે ચાલતા અનોખો વિરોધ વાવ થરાદ જિલ્લામાં નોંધાવ્યો. છેલ્લા ઘણા સમયથી ખેડૂતોને કેનાલમાં પાણી નથી મળતું અને કેનાલોની સાફ સફાઈ તંત્ર દ્વારા ન કરવામાં આવતા ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. એક તરફ વરસાદે હાથતાળી આપી છે અને બીજી તરફ ખાલીખમ કેનાલોથી ખેડૂતો પાકની વાવણી કરી શકતા નથી, અને જે પાકની વાવણી કરી છે તે પણ સિંચાઈ માટે પાણી ન મળતા સુકાઈ રહ્યો છે. ખેડૂતોએ અનેકવાર રજૂઆતો કરી પરંતુ આ તંત્ર જાણે કુંભકર્ણની નિંદ્રામાં હોય તેમ તેમ કોઈ જ ઉકેલ આવતો નથી. ત્યારે ખેડૂતોની કોઈ જ રજૂઆતો કે વેદના તંત્ર કે સરકાર ન સાંભળતા ખેડૂતોએ એકત્ર થઈ કેનાલમાં ઢોલ વગાડી તંત્રને જગાડવા માટે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું છે.
નાળોદર અને લોદરાણી સહિતના ગામોમાં વર્ષ 2014 થી આજ દિન સુધી કેનાલમાં પાણી પહોંચ્યું નથી, ગામ લોકોનું કહેવું છે કે જે કેનાલ બનાવવામાં આવી છે, તેનું લેવલ ઉપર છે અને બાજુની કેનાલ નીચે હોવાથી બધું જ પાણી નીચેની કેનાલમાં વહી જાય છે. જેથી આ વિસ્તારના ખેડૂતો પાણી વિહોણા રહી જાય છે. આ બાબતે અનેક વાર રજૂઆતો કરી પરંતુ તંત્ર દ્વારા આ સમસ્યાનુ કોઈ જ નિરાકરણ લાવવામાં આવ્યું નથી. વર્ષોથી આ કેનાલમાં ઘાસ ઉગી ગયું નીકળ્યું છે, પરંતુ તંત્ર દ્વારા કેનાલનુ લેવલ ન કરતા કેનાલ ખાલીખમ રહે છે, જેથી હવે પશુપાલકોને પોતાના પશુઓ વેચવાનો વારો આવ્યો છે અને ખેડૂતો પાકની વાવણી ન કરી શકતા મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.
જો સરકાર આ બાબતે કોઈ જ નિર્ણય નહીં લે તો ખેડૂતોની સ્થિતિ વધુ દયનીય બની જશે. શુક્રવારે ખેડૂતોએ કેનાલ ખાતે એકત્ર થઈ કેનાલમાં ઢોલ વગાડી અને તંત્ર અને સરકારને જગાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, જો સરકાર વહેલી તકે નિર્ણય નહીં લે તો આગામી દિવસોમાં ખેડૂતોને આંદોલન કરવાની ફરજ પડશે.
ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, એક બે નહીં પરંતુ 100 વાર અરજીઓ કરી ચૂક્યા છીએ પરંતુ કેનાલોમાં ના તો પાણી છોડવામાં આવે છે, ના તો કેનાલનું આજ દિન સુધી કોઈ જ લેવલ રિપેરિંગ કામ કરવામાં આવ્યું છે. આ જ કારણે કેનાલમાં ના તો પાણી પહોંચી રહ્યું છે ના તો ખેડૂતો પોતાના ખેતરોમાં પાકની વાવણી કરી શક્યા છે. જોકે ખેડૂતોએ ઢોલ સાથે નર્મદા વિભાગ ઊપર કટાક્ષ કરતા ગીત ગાઈ અનોખો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. ખેડૂતોએ કહ્યું અમે તો અરજીઓ કરી કરી થાક્યા પરંતુ નર્મદા વિભાગ સાંભળતું નથી.
મહત્વનું છે કે આમ તો ઉત્તર ગુજરાતમાં સૌથી વધુ પશુપાલન અને ખેતી થતી હોય છે, પરંતુ દિવસે ને દિવસે ઊંડા જતા જળસ્તર અને નબળા વરસાદના કારણે પરિસ્થિતિ હવે બદલાઈ રહી છે. અને જો આગામી દિવસોમાં આજ પરિસ્થિતિ રહેશે તો કદાચ ખેડૂતો ખેતી છોડી અન્ય ધંધામાં પોરવાઈ જાય તો નવાઈ નહીં.
આ પણ વાંચો