હિંમતનગરમાં ફરી HUDA મુદ્દે 11 ગામના ખેડૂતોનો ઉગ્ર વિરોધ, છેલ્લા 70 દિવસથી ચાલતા આંદોલનને નવી દિશા, પદયાત્રાની શરૂઆત
ખેડુતોનું કહેવું છે કે, તેમની વંશ પરંપરાગત જમીન વહીવટી તંત્રના નિર્ણયોથી જોખમમાં મુકાઈ રહી છે. આથી આજે સવગઢ સહિત અનેક ગામડાઓમાં પદયાત્રા યોજાઈ રહી છે.
Published : November 26, 2025 at 3:01 PM IST
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર વિસ્તારમાં ફરી એકવાર હૂડા (HUDA) મુદ્દે 11 ગામના ખેડૂતોએ ઉગ્ર વિરોધ શરૂ કર્યો છે. છેલ્લા 70 દિવસથી ચાલી રહેલા આંદોલનમાં હવે નવા વળાંક આવ્યા છે કારણ કે હિંમતનગરના 11 થી વધુ ગામોના લોકો એકજૂટ થઈ પદયાત્રાની શરૂઆત કરી છે. અરબન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી દ્વારા શહેર વિકાસના નામે હજારો હેક્ટર જમીન જતી રહેવા મામલે ગ્રામજનોમાં ભય અને અસંતોષ પેદા થયો છે. ખેડુતો અને ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે, તેમની વંશ પરંપરાગત જમીન વહીવટી તંત્રના નિર્ણયોથી જોખમમાં મુકાઈ રહી છે. આથી આજે સવગઢ સહિત અનેક ગામડાઓમાં પદયાત્રા યોજાઈ રહી છે, જેનું મુખ્ય ધ્યેય સરકાર અને વહીવટી તંત્રને એક સશક્ત સંદેશ મોકલવાનો છે કે હૂડા સામેનો આ વિરોધ માત્ર ગામડાઓનો નથી રહ્યો, પરંતુ હવે તે સ્થાનિક કક્ષાએથી ઉઠીને વિશાળ જનઆંદોલનમાં પરિવર્તિત થઈ રહ્યો છે.
હિંમતનગર તાલુકાના લોકો મહાત્મા ગાંધીના અહિંસા અને સત્યાગ્રહના માર્ગને અપનાવીને પોતાના રોષની અભિવ્યક્તિ કરી રહ્યા છે. પદયાત્રામાં મહિલાઓ, યુવાનો, વડીલો અને ખેડૂત સમાજના લોકો મોટી સંખ્યામાં જોડાઈ રહ્યા છે. આખરી શ્વાસ સુધી હૂડા નો વિરોધ ના આ સૂત્ર સાથે હજારો લોકો માર્ગ પર ઉતરી ચૂક્યા છે. ગામથી ગામ પદયાત્રા થઈ રહી છે, સાંજે રાત્રિ સભાઓનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે, જ્યાં લોકો પોતાનો દુખ, પ્રશ્નો અને આશાઓની વાત ખુલ્લેઆમ રજૂ કરી રહ્યા છે. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે જીવનભરની મહેનતે સિંચેલી જમીન ગુમાવવી તે તેઓને સ્વીકાર્ય નથી અને વિકાસના નામે કોઈના અસ્તિત્વ સાથે રમાનારા નિર્ણયોને તેઓ પણ મૌન સ્વીકૃતિ આપશે નહીં. પદયાત્રા દરમિયાન અનેક ગામોના લોકો એકબીજાને સાથે રાખીને સમર્થન આપી રહ્યા છે, જેના કારણે આંદોલનને વધુ શક્તિ અને વેગ મળ્યો છે.
બીજી તરફ, જિલ્લાના આગેવાનો ધારાસભ્યોથી લઈ કલેકટર કચેરી બાદ ગાંધીનગર સચિવાલય સુધી અનેક બેઠકો યોજાઈ છતાં હૂડા મુદ્દે કોઈ યોગ્ય નિર્ણય સામે આવ્યો નથી. સ્થાનીય પદાધિકારીઓ સાથેની ચર્ચાઓ પણ નિરર્થક સાબિત થઈ છે, જેના કારણે લોકોમાં તંત્ર પ્રત્યે નિરાશા વધી રહી છે. ગ્રામજનોના કહેવા પ્રમાણે, જો આ પદયાત્રાથી પણ કોઈ ઉકેલ ન મળે તો તેઓ જિલ્લામાં વધુ મોટા પાયે જનસમર્થન એકત્રિત કરીને ઉગ્ર આંદોલનની દિશામાં આગળ વધશે. હૂડા સામેનો આ વિરોધ હવે માત્ર જમીનની લડત નથી, પણ ઓળખ, અસ્તિત્વ અને હક્કોની લડત બની ગયો છે. હિંમતનગર તાલુકાના લોકો સરકારને સ્પષ્ટ સંદેશ આપી રહ્યા છે કે વિકાસના નામે ગામોનો ભોગ લેવામાં આવશે તો આંદોલન વધુ પ્રચંડ બનશે. હવે સૌની નજર આગામી પગલાં પર છે કે સરકાર આ જનમનના રોષને સાંભળે છે કે નહીં.
