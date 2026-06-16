પોરબંદરમાં GIDC માટે જમીન સંપાદન અને ડિમોલિશનની કાર્યવાહી સામે ખેડૂતોમાં ભારે રોષ, કલેક્ટરને આપ્યું આવેદન
પોરબંદર તાલુકાના ભારવાડા ગામના ખેડૂતો દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી ગામની ખેતીલાયક જમીનો પર ડિમોલિશન અને જમીન સંપાદનની કાર્યવાહી સામે ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો છે.
Published : June 16, 2026 at 9:51 PM IST
પોરબંદર: પોરબંદર તાલુકાના ભારવાડા ગામમાં જીઆઈડીસી માટે જમીન સંપાદન અને ડિમોલિશનની કાર્યવાહી સામે ખેડૂતોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. વર્ષોથી ખેતી કરીને ગુજરાન ચલાવતા ખેડૂતો દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી કાર્યવાહી તાત્કાલિક બંધ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, ઉપજાઉ ખેતીની જમીનોને ઔદ્યોગિક હેતુ માટે ફાળવવાના પ્રયાસોથી અનેક પરિવારોની આજીવિકા જોખમમાં મુકાઈ રહી છે.
પોરબંદર તાલુકાના ભારવાડા ગામના ખેડૂતો દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી ગામની ખેતીલાયક જમીનો પર ચાલી રહેલી ડિમોલિશન અને જમીન સંપાદનની કાર્યવાહી સામે ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો છે.
ખેડૂત મંગાભાઈ સાદીયાના કહેવા મુજબ, ગામની સીમમાં આવેલી ફળદ્રુપ જમીનો વર્ષોથી ખેતી માટે ઉપયોગમાં લેવાઈ રહી છે અને અનેક પરિવારોની આજીવિકાનો આધાર બની છે. તેમ છતાં આ જમીનોને જીઆઈડીસી માટે ફાળવવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા હોવાથી ખેડૂતોમાં ભારે ચિંતા અને રોષ ફેલાયો છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, વર્ષ 1955માં ડેમ અને કેનાલ હેતુસર સંપાદિત કરાયેલી જમીનોમાં વર્ષોથી ખેતી કરવામાં આવી રહી છે. ખેડૂતો દ્વારા સિંચાઈ, ફેન્સિંગ અને જમીન વિકાસ પાછળ લાખો રૂપિયાનું રોકાણ કરવામાં આવ્યું છે, જેના કારણે હાલ આ જમીનો સંપૂર્ણ રીતે ઉપજાઉ બની છે.
આ અંગે કોંગ્રેસના નેતા રાજુ ઓડેદરા દ્વારા એવા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે, સરકાર પાસે પહેલેથી જ મોટી માત્રામાં બિનઉપયોગી અને પડતર જમીનો ઉપલબ્ધ હોવા છતાં ખાસ કરીને ખેતીલાયક જમીનોને જ નિશાન બનાવવામાં આવી રહી છે. અગાઉ ઔદ્યોગિક હેતુ માટે ફાળવાયેલી અનેક જમીનો આજે પણ ખાલી પડી હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે જો આ જમીનો છીનવાઈ જશે તો અનેક પરિવારો બેરોજગાર બની જશે અને ગામની આર્થિક સ્થિતિ પર ગંભીર અસર પડશે. ડિમોલિશનની નોટિસોને કારણે ખેડૂતોમાં ભય અને અનિશ્ચિતતાનો માહોલ પણ સર્જાયો છે.
ખેડૂતોએ સરકાર સમક્ષ ડિમોલિશનની કાર્યવાહી તાત્કાલિક સ્થગિત કરવા, ખેડૂતોના હક્કોનું રક્ષણ કરવા અને ખેતીની જમીનો બચાવવા યોગ્ય નિર્ણય લેવાની માંગ કરી છે. માંગણીઓ નહીં સ્વીકારાય તો કાયદાકીય લડત સાથે લોકશાહી ઢબે આંદોલન કરવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી છે.
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