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કીમ નદીના પૂરે કહેર વરસાવ્યો, સુરતના માંગરોળ તાલુકાના ખેડૂતોનો કેળ, કપાસ અને શાકભાજીનો પાક નાશ

કીમ નદીના પૂરના પાણી માંગરોળ તાલુકાના અસંખ્ય ગામોના ખેૂડતોના ખેતરોમાં ફરી વળતાં કેળ, કપાસ, શેરડી અને શાકભાજી જેવા ઊભા પાકને વ્યાપક નુકસાન પહોંચ્યું છે.

લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ અને મહિનાઓની મહેનત પાણીમાં
લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ અને મહિનાઓની મહેનત પાણીમાં (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 6, 2026 at 2:02 PM IST

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સુરત: જિલ્લામાં પડેલા ભારે વરસાદ અને કીમ નદીમાં આવેલા ઘોડાપૂરના કારણે ખેડૂતોની હાલત દયનીય બની ગઈ છે. ખાસ કરીને માંગરોળ તાલુકાના ગીજરમ ગામમાં સર્જાયેલી કુદરતી આફતના કારણે ખેડૂતોની વર્ષભરની મહેનત પાણીમાં ધોવાઈ ગઈ છે. કીમ નદીના પૂરના પાણી ખેતરોમાં ફરી વળતાં કેળ, કપાસ, શેરડી અને શાકભાજી જેવા ઊભા પાકને વ્યાપક નુકસાન પહોંચ્યું છે.

લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ અને મહિનાઓની મહેનત પાણીમાં

ગીજરમ ગામના ખેડૂતોનું જણાવવું છે કે પૂરના પાણી ફરી વળવાથી ખેતરો બેટમાં ફેરવાયા હતા. ખેડૂત યુનુષ કડીવાલાના જણાવ્યા મુજબ, તેમની શેરડીના પાકમાં પચાસ ટકા જેટલું નુકસાન થયું છે, જ્યારે કેળમાં 90 ટકા અને કપાસના પાકમાં 100 ટકા જેટલું નુકસાન નોંધાયું છે. આ ઉપરાંત સરકારી સહાયથી નાખવામાં આવેલી ડ્રિપ ઇરિગેશન સિસ્ટમ અને ફેન્સીંગ પણ સંપૂર્ણપણે નષ્ટ પામી છે.

માંગરોળ તાલુકાના ખેડૂતોનો કેળ, કપાસ અને શાકભાજીનો પાક નાશ
માંગરોળ તાલુકાના ખેડૂતોનો કેળ, કપાસ અને શાકભાજીનો પાક નાશ (Etv Bharat Gujarat)

અન્ય એક ખેડૂત રવિ પટેલે જણાવ્યું કે તેમણે 8 વીઘા જમીનમાં કેળની ખેતી કરી હતી, જેમાંથી મોટાભાગની કેળ જમીનદોસ્ત થઈ ગઈ છે અથવા તેના થળીયા પણ જોવા મળતા નથી. આગામી શ્રાવણ મહિનામાં જે કેળનું કટિંગ થવાનું હતું અને જેમાંથી સારું ઉત્પાદન મળવાની આશા હતી, તે તમામ સપનાઓ ઉપર પાણી ફરી વળ્યું છે. ડ્રિપ પદ્ધતિ અને અન્ય સાધનોને પણ ભારે ક્ષતિ પહોંચી છે.

કીમ નદીના પૂરના પાણી ખેતરોમાં ફરી વળતાં કેળ, કપાસ, શેરડી અને શાકભાજી જેવા ઊભા પાકને વ્યાપક નુકસાન
કીમ નદીના પૂરના પાણી ખેતરોમાં ફરી વળતાં કેળ, કપાસ, શેરડી અને શાકભાજી જેવા ઊભા પાકને વ્યાપક નુકસાન (Etv Bharat Gujarat)

મહિનાઓની મહેનત, મોંઘા ખાતર-બિયારણ અને લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યા બાદ તૈયાર થયેલો પાક નષ્ટ થવાથી ખેડૂતો આર્થિક સંકટમાં મુકાયા છે. ખેડૂતો હવે સરકાર અને તંત્ર સમક્ષ ઉગ્ર માંગ કરી રહ્યા છે કે વહેલી તકે નુકસાનનો સર્વે કરવામાં આવે અને ખેડૂતોને યોગ્ય આર્થિક વળતર તથા સહાય ચૂકવવામાં આવે, જેથી આ વિકટ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવી શકાય.

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TAGGED:

CROPS FAILED OF FARMERS IN SURAT
GUJARAT FLOODS
GUJARAT FARMERS
ખેડૂતોના પાકને નુકસાન
FARMERS

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