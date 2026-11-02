ખેતરો લીલાછમ, કેનાલ કોરીકટઃ અપૂરતા પાણી સામે ઉભો પાક બચાવવા સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતોના વલખાં
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં માઈનોર કેનાલમાં નહિવત જેવું પાણી છોડવામાં આવતા ખેડૂતોમાં ભારે નારાજગી મળી રહી છે.
Published : November 2, 2026 at 11:23 AM IST
સુરેન્દ્રનગરઃ એક તરફ કમોસમી વરસાદ છે, બીજી બાજુ દુષ્કાળની પરિસ્થિતિ, આ બંને વચ્ચે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતો ભારે પરેશાન થઈ રહ્યા છે. સુરેન્દ્રનગરમાં જિલ્લામાં વરસાદની 40 ટકા ઘટ છે. પાણીની અછત વર્તાઈ રહી છે, ધાંગધ્રા તેમજ વઢવાણ તાલુકાના ગામડાઓમાં સિંચાઈ માટે પાણી મળી રહે અને પીવાનું પાણી મળી રહે તે માટે નર્મદા વિભાગ દ્વારા કેનાલો શરૂ રાખવા અંગેનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ નર્મદાની કેનાલમાં જેટલું પાણી છોડવાનું હોય તેટલા પ્રમાણમાં પાણી છોડવામાં આવતું નથી, જેને લઇને છેવાડાના ગામો સુધી સિંચાઈ અને પીવાનું પાણી પહોંચતું ન હોવાની ફરિયાદો મળી રહી છે.
154 કિલોમીટરનું વિશાળ કેનાલ નેટવર્ક પાણી વિહોણું
ધાંગધ્રા અને વઢવાણ તાલુકાના ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પાણી મળી રહે તે માટે પાણી પુરવઠા વિભાગ અને નર્મદા વિભાગ દ્વારા પેઢડાથી લઈ અને કટુડા ગામ સુધીની નર્મદા કેનાલનું નેટવર્ક ઉભું કરવામાં આવ્યું છે અને આ નેટવર્કમાં પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. આ કેનાલમાંથી માઇનોર કેનાલ કુલ 154 કિલોમીટરની લાંબી પસાર થઈ રહી છે, પરંતુ હાલના તબક્કામાં પાણીની અછત હોવાના કારણે પૂરતા પ્રેશર સાથે પાણી છોડવામાં આવતું નથી અને લેવલ ઘટી જતા છેવડાના ગામો સુધી આ કેનાલમાં પાણી પહોંચતું ન હોવાની ફરિયાદ ખેડૂતો દ્વારા નર્મદા વિભાગમાં કરવામાં આવી છે અને વિરોધ પ્રદર્શન પણ નોંધાવવામાં આવ્યું છે.
શિયાળુ પાકનું વાવેતર અટકી ગયું
હાલના તબક્કામાં ખેડૂતો દ્વારા જીરું, વરિયાળી, ઘઉં, ઇસબગુલ, ચણા જેવા પાકોનું વાવેતર શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. સિંચાઈના પાણીની જરૂર છે પરંતુ 10થી વધુ ગામોમાં પૂરતા ફોર્સથી પાણી પહોંચી રહ્યું નથી. તાત્કાલિક ધોરણે પૂરતા ફોર્સથી પાણી વિતરણ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.
ખેડૂતોના જણાવ્યા અનુસાર, તેમણે જ્યારે નર્મદા વિભાગના અધિકારીઓને રજુઆ કરી ત્યારે, અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, લેવલ મેન્ટેનન્સ નથી થતું, જેને લઈને આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. બીજી તરફ કેનાલની પરિસ્થિતિ જોતા કેનાલની અંદર બાવળો ઊગી અને અન્ય ઘાસ પણ ઊગી નીકળવ્યં છે, કેનાલ અનેક જગ્યાઓથી તૂટી ગયેલી છે જેને લઇને પણ ખેડૂતો દ્વારા વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો છે.
ખેડૂતોના આક્ષેપ મુજબ, કેનાલ રિપેરીંગના અને સાફ-સફાઈના નામે કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચો કરવામાં આવે છે, પરંતુ વાસ્તવિક પરિસ્થિતિમાં જમીન આસમાનનો ફરક છે. કેનાલ બની ત્યારબાદ એકપણ વખત રિપેરિંગ નથી કરવામાં આવ્યું. નિયમિત પણ સાફ-સફાઈ પણ નથી થતી. ખેડૂતો જણાવે છેકે, તેમને જાતે જ કેનાલ સાફ કરવી પડે છે, છતાં પણ પૂરતું પાણી પણ નથી મળી રહ્યું.
પાણી ન મળતા શિયાળુ પાકનું વાવેતર અટક્યું
ધાંગધ્રા તાલુકાના ડુમાણા ગામના ખેડૂત સંજયસિંહ ઝાલાએ જણાવ્યું કે, એક તરફ વરસાદ ખેંચાયો છે, વરસાદની ઘટ પણ છે, તે વચ્ચે કેનાલોમાં પૂરું પાણી નથી મળી રહ્યું એટલે કટુડાથી પેઢડા સુધી જતી નર્મદાની કેનાલ છે. માત્ર બે મશીન ચાલે તેટલું પાણી મળે છે. સરકાર પાસે માંગ છે કે તાત્કાલિક ધોરણે સિંચાઈનું પાણી આપવામાં આવે. હાલના તબક્કામાં જીરું, વરિયાળી જેવા પાકોના વાવેતર અટકી ગયા છે. ઘઉં, ચણા જેવા પાકોનું ઉત્પાદન પણ જો પાણી નહીં આપવામાં આવે તો નીચે જશે અને ખેડૂતોની પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થશે.
પાણીનું લેવલ ઘટતા પૂરતું પાણી નથી મળી રહ્યું
નર્મદા વિભાગના એન્જિનિયર અંકિત રાઠોડ સાથે ટેલિફોનિક રીતે વાત કરતા જાણવા મળ્યું કે, વઢવાણ તાલુકાની 9 જેટલી કેનાલ રિપેરીંગ કરવાની હોવાના કારણે બંધ કરવામાં આવી છે અને લખતર તાલુકાની કેનાલોમાં લેવલ જળવાતું ન હોવાના કારણે હાલમાં છેવાડાના વિસ્તાર સુધી પાણી નથી મળી રહ્યું, પરંતુ પૂરતા પ્રયત્ન છે કે ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે અને પીવા માટેનું પાણી મળી રહ. હાલના તબક્કામાં ઉપરથી પણ પાણીની આવક ઓછી છે. પહેલા વઢવાણ તાલુકાની કેનાલોનું રિપેરીંગ બાદ શરૂ કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ લખતરની કેનાલો છે, ત્યાં પણ પૂરતા ફોર્સથી પાણી મળી રહે તે માટે પણ ડિમાન્ડ મૂકવામાં આવી છે.
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