'દાઢીના પણ નો નીકળે', મગફળીના ભાવને લઇને ખેડૂતને તંજ, ભાવનગર યાર્ડમાં જાણો આવકના ત્રણ વર્ષના ભાવ
ભાવનગર અને જિલ્લાના માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મગફળીની આવકનો પ્રારંભ થયો છે. મહુવામાં મગફળીની સૌથી વધુ આવક શરૂ થઇ છે.
Published : October 5, 2026 at 10:41 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર અને જિલ્લાના માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મગફળીની આવકનો પ્રારંભ થયો છે. મહુવામાં મગફળીની સૌથી વધુ આવક શરૂ થઇ છે. ભાવનગર માર્કેટિંડ યાર્ડમાં પણ મગફળી આવવાની શરૂ થઇ છે. ખેડૂતોને મળતા ભાવ તેઓ સંતોષકારક માનતા નથી. ETV ભારત દ્વારા ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ખેડૂતો સાથે મગફળીના ભાવને લઇને વાતચીત કરવામાં આવી હતી. બીજી તરફ યાર્ડના સેક્રેટરીએ પણ છેલ્લા ત્રણ વર્ષની સરખામણીએ હાલની સ્થિતિમાં કેટલી આવક થઇ તેનો ચિતાર રજૂ કર્યો હતો.
ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મગફળીની આવક
મગફળીની આવક માર્કેટિંગ યાર્ડમાં શરૂ થઈ ગઈ છે. ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ETVની ટીમ પહોંચી ત્યારે ખેડૂત સાથે વાતચીત કરી હતી. અધેવાડા ગામના ખેડૂત ઘનશ્યામભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, સાત વિઘામાં મગફળી વાવી હતીને 58 ગુણી થઈ અને 70,000નો ખર્ચ થયો. યાર્ડમાં વેચવા આવ્યો તો 1335માં ગઈ છે. વજન કરે તોય 35,900 હોય તો 35,500 જ લખે છે. 400 ગ્રામ કાપી નાખે છે. આવું થાય તો દાઢીના પણ ના વધે. આમાં યુવાન શું ખેતી કરે? આ ખર્ચ પ્રમાણે 1500 બહાર જવું જોઈએ. ઉત્પાદન પણ 50 ટકા જ થયું છે.
ખેડૂતે પોતાની આપવી તે દર્શાવી
ઘનશ્યામભાઈ સાથે વધુ વાતચીત કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, મારે સાત વીઘામાં 100 ગુણ ઉપર નીકળવી જોઈએ ત્યાં 58 ગુણ નીકળી છે. હાલમાં બધી વસ્તુના ભાવ વધી ગયા છે. 50નો કોથળો આવે છે અને અહીંયા સિંગ સાથે વહેંચો ત્યારે વેપારી 35 આપે છે એટલે એમાં પણ ખોટ સહન કરવાની અને વજનમાં પણ 500 ગ્રામ કાપી જાય છે એટલે એ પણ સહન કરવાનું. સરકાર ઉપર સારી હોય પણ નીચેના માણસો એવા હોય તો શું કરવાનું. સ્વતંત્ર યાર્ડ મળવું જોઈએ પણ આ લોકો થવાનો દે.
છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં યાર્ડમાં ભાવ અને આવક
ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડના સેક્રેટરી અરવિંદભાઈ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે નવી સિઝનની શરૂઆત થઈ છે. આપણે વર્ષ 2023/24માં 70,945 ક્વિન્ટલ આ વખતે તેનો મધ્યમ ભાવ 1360 હતો. જ્યારે વર્ષ 2024/25માં 95,795 ક્વિન્ટલ આવક થઈ હતી અને મધ્યમ ભાવ 1150 હતો ત્યારે વર્ષ 2025/26માં 98,757 ક્વિન્ટલ આવક થઈ અને મધ્યમ ભાવ 1180 રૂપિયા હતો. ચાલુ વર્ષે હમણાં સીઝન શરૂ થઈ છે એટલે 500 થી 800 ગુણી આવી રહી છે અને તેના આશરે 1340 રૂપિયા જેવા ભાવ મળી રહ્યા છે. જો કે વર્ષ નબળું રહ્યું છે અને ઉતારામાં પણ ફરક પડશે જેને પગલે 60/20નો રેશિયો રહી શકે છે.
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