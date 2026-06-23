ETV Bharat / state

ખેડૂતોએ વરસાદની આશાએ કરેલી વાવણી પર સંકટ, વરસાદ ખેંચાતા લાખો રૂપિયાની નુકસાનીનો ભય

ખેડૂતોએ વરસાદની આશા રાખીને ઉછીના પૈસા, મંડળી તથા અન્ય સ્ત્રોતો મારફતે નાણાં ભેગા કરી વાવેતર પાછળ ખર્ચ કર્યો હતો.

ખેડૂતોએ વરસાદની આશાએ કરેલી વાવણી પર સંકટ
ખેડૂતોએ વરસાદની આશાએ કરેલી વાવણી પર સંકટ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 7:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં ચોમાસાની શરૂઆત સાથે પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી સક્રિય થતાં ખેડૂતોમાં આશાનું વાતાવરણ સર્જાયું હતું. વરસાદના સારા સંકેતો મળતા ખેડૂતો દ્વારા આગોતરું આયોજન કરીને પોતાના ખેતરોમાં મોટા પ્રમાણમાં કપાસ અને મગફળીનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ હાલ વરસાદ ખેંચાઈ જતાં ખેડૂતોની ચિંતામાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે.

ખેડૂતોએ વરસાદની આશા રાખીને ઉછીના પૈસા, મંડળી તથા અન્ય સ્ત્રોતો મારફતે નાણાં ભેગા કરી વાવેતર પાછળ ખર્ચ કર્યો હતો. પરંતુ હાલ વરસાદ બંધ રહેતાં વાવેલા પાક સામે જોખમ ઊભું થયું છે. જો આગામી દિવસોમાં વરસાદ નહીં પડે તો ખેડૂતોને મોટું આર્થિક નુકસાન સહન કરવું પડી શકે છે.

ખેડૂતોએ વરસાદની આશાએ કરેલી વાવણી પર સંકટ (ETV Bharat Gujarat)

ખાસ કરીને કપાસના પાકમાં ખેડૂતોને એક વીઘા દીઠ અંદાજે ₹2500 જેટલો ખર્ચ થાય છે. જેમાં બિયારણ, ટ્રેક્ટર, મજૂરી તેમજ ખાતરનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે મગફળીના પાકમાં એક વીઘા દીઠ અંદાજે ₹4000 થી ₹4500 જેટલો ખર્ચ થાય છે.

જીજુડા ગામના ખેડૂત અલીભાઈ જાખરાએ પોતાની વાડીમાં કુલ 20 વીઘા જમીનમાં કપાસનું વાવેતર કર્યું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, એક વીઘા દીઠ ₹2500 પ્રમાણે કુલ ₹50,000 જેટલો ખર્ચ થયો છે. હાલ વરસાદ નહીં આવતા પાક અંગે ચિંતા વધી રહી છે. જો આગામી દિવસોમાં વરસાદ નહીં પડે તો વાવેલું બિયારણ સંપૂર્ણપણે નાશ પામવાની ભીતિ છે.

તે જ રીતે અન્ય ખેડૂતો દ્વારા મગફળીનું પણ મોટા પ્રમાણમાં વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. મગફળીના પાક પાછળ વીઘા દીઠ ₹4500 થી ₹5000 સુધીનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. વરસાદના અભાવે આ પાકને પણ નુકસાન થવાની શક્યતા વધી રહી છે.

ખેડૂતોએ વરસાદની આશાએ કરેલી વાવણી પર સંકટ
ખેડૂતોએ વરસાદની આશાએ કરેલી વાવણી પર સંકટ (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂતોનું કહેવું છે કે સિઝનને ધ્યાનમાં રાખીને તેઓએ મંડળીઓ ઉપાડી અને ઉછીના પૈસા લઈ આગોતરું આયોજન કર્યું હતું. પરંતુ વરસાદના વિલંબના કારણે હવે ખેડૂતોની સ્થિતિ દયનીય બની રહી છે. જો ટૂંક સમયમાં સારો વરસાદ નહીં થાય તો ખેડૂતો માટે આર્થિક મુશ્કેલીઓ વધુ ગંભીર બની શકે છે.

હાલ ખેડૂતોની નજર આકાશ તરફ મંડાયેલી છે અને તેઓ વરસાદની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ખેડામાં ખેતરો તૈયાર કરી ચાતક નજરે વરસાદની રાહ જોતા ખેડૂતો, વરસાદ ખેંચાવાની ભિતીથી ચિંતાનો માહોલ
  2. હવામાન વિભાગે કહ્યું, ધીરેધીરે ચોમાસું આગળ વધી રહ્યું છે, ગુજરાતમાં 26 જુને બેસશે ચોમાસું

TAGGED:

AMRELI FARMERS
FARMER CROP
AMRELI FARMERS WORRIED
WAIT OF RAINFALL
અમરેલીમાં વરસાદની રાહ

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.