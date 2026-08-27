જૂનાગઢ પંથકમાં મેઘરાજા રિસાયા, નબળા ચોમાસાથી ખેડૂતો પર મંડરાયું આર્થિક સંકટ, તહેવારોનો ઉમંગ પણ ઓસર્યો
જૂનાગઢ જિલ્લામાં છેલ્લા બે દશકનો સૌથી ઓછો વરસાદ નોંધાયો, જેની અસર પોરબંદર, રાજકોટ સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતો પર પડી રહી છે.
Published : August 27, 2026 at 1:39 PM IST
જૂનાગઢ: વરસાદની અનિયમિતતા અને ચોમાસુ અંતિમ તબક્કા તરફ આગળ વધતા ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે. રક્ષાબંધન, સાતમ-આઠમ અને દિવાળી જેવા તહેવારો બગડવાની ખેડૂતોને સૌથી મોટી ચિંતા સતાવી રહી છે.
ચારેય દિશાઓમાંથી વરસાદને લઈને કોઈ સારા સમાચાર જોવા મળતા નથી. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના જૂનાગઢ, દ્વારકા, સોમનાથ, અમરેલી અને મોટાભાગનો સૌરાષ્ટ્રનો પ્રદેશ, કે જે ચોમાસા દરમિયાન વરસાદી ખેતી કરે છે, ત્યાં મોટા ભાગની આવકનો આધાર ચોમાસામાં પડેલા વરસાદ અને ત્યારબાદ ચોમાસુ પાકોના વેચાણથી થતી આર્થિક આવક પર રહે છે. ખેડૂતોનું વર્ષભરનું બજેટ તેના પર નિર્ધારિત થતું હોય છે. પરંતુ આ વખતે ચોમાસુ પૂરું થવા સુધી પહોંચી ગયું છે, તેમ છતાં સામાન્ય કહી શકાય તેવો વરસાદ પણ થતો નથી, જેને કારણે ખેડૂતોમાં ખૂબ ચિંતા જોવા મળે છે.
નબળું ચોમાસુ, ખેડૂતો પર ઘેરાયા ચિંતાના વાદળો
પાછલા બે દશકમાં અત્યાર સુધી ચોમાસાનો સૌથી ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. જૂનાગઢ શહેર-જિલ્લામાં અત્યાર સુધીનો સૌથી ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે, જે જૂનાગઢ જિલ્લા પૂરતી મર્યાદિત નથી. પોરબંદર, સોમનાથ, દ્વારકા, રાજકોટ, અમરેલી સહિત સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં વરસાદની ખેંચને કારણે ખૂબ મોટી મુશ્કેલી ઊભી થઈ છે.
સૌરાષ્ટ્રમાં પરંપરાગત રીતે મોટા ભાગના ખેડૂતો ચોમાસાના વરસાદ આધારિત ખેતી કરતા હોય છે, જેમાં કૃષિ પાકોનું ઉત્પાદન વરસાદની સ્થિતિ અને તેના સમય પર નિર્ધારિત બનતું હોય છે. પરંતુ આ વખતે આજના દિવસ સુધી જૂનાગઢ જિલ્લામાં કે સૌરાષ્ટ્રના અન્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ હવે ખેડૂતો માટે ચિંતાનો વિષય બન્યો છે. ગત વર્ષે વરસાદ વધુ હોવાને કારણે ખેડૂતો ચિંતિત બન્યા હતા, તો આ વખતે બિલકુલ ઊલટું ચિત્ર જોવા મળે છે. ખેડૂતો વરસાદ આવે તેની કાગડોળે રાહ જોઈ રહ્યા છે.
ખેડૂતોએ વ્યક્ત કર્યો તેમનો પ્રતિભાવ
જૂનાગઢ જિલ્લાના મોટાભાગના ખેડૂતો આજે વરસાદની રાહ જોઈને બેઠા છે. જૂનાગઢના ખેડૂત વ્રજલાલભાઈ, કાંતિભાઈ અને કમલેશભાઈએ વરસાદ નથી તેને લઈને ખૂબ જ ચિંતા સાથેના સ્વરે પોતાનો પ્રતિભાવ ETV Bharat સાથે વ્યક્ત કર્યો હતો, જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે બે મહિનાથી અમે વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ, માત્ર છાંટાથી વધારે વરસાદ પડતો નથી.
આવી સ્થિતિમાં કૂવામાં રહેલા પાણીથી જેમતેમ પાકોને બચાવવાનો પ્રયત્ન સામૂહિક રીતે કરવામાં આવી રહ્યો છે. બે મહિના પૂર્વે વાવેતર કરવાથી લઈને આજે કોઈપણ ચોમાસુ પાકોમાં ફૂલ કે બીજ આવવાની સ્થિતિ સામાન્ય રીતે જોવા મળતી હોય છે, પરંતુ અત્યારે ચોમાસુ પાકોમાં ફૂલ જોવા મળતા નથી, જે ખૂબ મોટી ચિંતાનો વિષય પણ છે.
સામાન્ય રીતે ખેડૂતોના વર્ષભરનું અર્થકારણ ચોમાસુ કૃષિ પાકોની ઉપજ અને તેના વેચાણથી મળતા આર્થિક હૂંડિયામણ પર નિર્ધારિત બનતું હોય છે. આવી સ્થિતિમાં નવરાત્રિ અને ત્યારબાદ દિવાળીના તહેવારોમાં ખેડૂતોના ખિસ્સામાં આ વર્ષના ચોમાસુ પાકોના ઉત્પાદનથી કેટલી આવક થશે, તેની ચિંતા પણ ખેડૂતોને સતાવી રહી છે.
ખેડૂત પરિવારમાં સામાજિક પ્રસંગો પણ મુકાઈ શકે મુશ્કેલીમાં
સામાન્ય રીતે કોઈપણ ખેડૂત પરિવારમાં વર્ષ દરમિયાન થતા માંગલિક અને સામાજિક કાર્યોમાં કરવો પડતો ખર્ચ મુખ્યત્વે ચોમાસુ પાકો પર આધારિત બનતો હોય છે. આજના દિવસે ચોમાસુ પાકોનું ઉત્પાદન થાય અને તેમાંથી ખેડૂતોને છ મહિના ઘર-પરિવાર ચલાવી શકાય તેટલું આર્થિક વળતર મળે તેવી શક્યતાઓ પણ આજના દિવસે જોવા મળતી નથી.
બે દિવસ પછી રક્ષાબંધન છે, સપ્ટેમ્બર મહિનામાં સાતમ-આઠમનો તહેવાર છે, ત્યાર પછી નવરાત્રી અને અંતિમ દિવસોમાં દિવાળી તહેવારોની વણઝારનો આ સમય છે અને તેમાં ખેડૂતોના ખિસ્સામાં પૈસાની સતત અછત જોવા મળે છે, જેને કારણે ખેડૂત પરિવારોના સાતમ-આઠમ અને દિવાળી બાદ ઘરમાં માંગલિક પ્રસંગો પણ મુશ્કેલીમાં મુકાય તેની ચિંતા હવે ખેડૂતોને કોરી ખાય છે.
હવામાનશાસ્ત્રીએ આપી વિગતો
જૂનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના હવામાન વિભાગના અધ્યક્ષ પ્રો. ધિમંત વઘાસિયાએ ETV Bharatને આપેલી એક્સક્લુઝિવ ટેલિફોનિક વિગતો અનુસાર, મહિનાના અંતિમ દિવસો સુધી કોઈ વરસાદની શક્યતા જોવા મળતી નથી. દરિયાઈ વિસ્તારમાં કેટલાક સ્થળોએ માત્ર છાંટા કે કેટલાક વિસ્તારમાં એકાદું ઝાપટું પડે તેવી સ્થિતિ જોવા મળી શકે છે.
દરિયાઈ વિસ્તારને બાદ કરતા અન્ય વિસ્તારોમાં પણ 31મી ઓગસ્ટ સુધી કોઈ નોંધપાત્ર વરસાદ થાય અથવા તો કૃષિ પાકોને બચાવી શકાય તેવો સાર્વત્રિક વરસાદ થાય તેવી સ્થિતિ પણ આજના દિવસે જોવા મળતી નથી. 31 ઓગસ્ટ બાદ સપ્ટેમ્બર મહિનામાં વરસાદનું પ્રમાણ કેવું રહેશે, ત્યારબાદ કૃષિ પાકોના ઉત્પાદન ઉપર કોઈ અંતિમ આધાર બનાવી શકાય. પરંતુ આજના દિવસે વરસાદની ઘટ છે અને ચોમાસુ પાકોને બચાવવા માટે જે ખેડૂતો પાસે પિયતની વ્યવસ્થા છે, તેમણે નિર્ધારિત કરેલા સમયે તેમના ચોમાસુ પાકોને પિયત આપવાની સલાહ પણ તેમના દ્વારા આપવામાં આવી છે.
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