સુરેન્દ્રનગરઃ સૌની યોજનામાંથી પાણી બંધ, કેનાલો સૂકાવા લાગતા 5 તાલુકાના પશુપાલકોને હિજરત કરવી પડે તેવી સ્થિતિ
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના મુખ્ય ડેમ ગણાતા ધોળીધજા ડેમમાં માત્ર 16 ફૂટ જ પાણી બચતા પાણી છોડવાનું બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે.
Published : October 25, 2026 at 7:53 PM IST
સુરેન્દ્રનગરઃ ચાલુ વર્ષે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 20 ટકા જેટલા વરસાદની ઘટ રહી છે. ઓછા વરસાદની વચ્ચે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનો મુખ્ય ગણાતો ધોળીધજા ડેમના તળિયા દેખાવા લાગ્યા છે. સૌની યોજના થકી આપવામાં આવતું પાણી પણ બંધ કરી દેવામાં આવતા પાંચ તાલુકામાં સિંચાઈ અને પીવાના પાણી માટે મોટી કટોકટી સર્જાઈ છે.
5 તાલુકામાં પાણીની કટોકટી જેવી સ્થિતિ
ધોળીધજા ડેમમાંથી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢ, મૂળી, સાયલા, ચોટીલા અને વઢવાણ એમ પાંચ તાલુકાને પીવાનું અને સિંચાઈનું પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે. જોકે, સૌની યોજના થકી ધોળીધજા ડેમમાંથી પાણી છોડવાનું બંધ કરી દેવામાં આવતા પાંચ તાલુકાના લોકોને સિંચાઈનું પાણી મળતું બંધ થઈ ગયું છે.
શિયાળુ પાકની વાવણીને લઈને ખેડૂતોને અસમંજસ
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં હાલ ખેડૂતો માટે શિયાળુ પાકની વાવણીનો સમય થઈ ગયો છે. પરંતુ ધોળીધજા ડેમમાંથી પાણી છોડવાનું બંધ કરી દેવાતા ખેડૂતો માટે ભારે અસમંજસની સ્થિતિ છે. ખેડૂતોનો સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે કે, પાણી વિના શિયાળુ પાકની વાવણી કેવી રીતે કરવી?
મૂળી તાલુકાના દુધઈ ગામના ખેડૂત રામકુ કરપડાનું કહેવું છેકે, સૌની યોજનાની પાઈપલાઈન એક મહિનાથી બંધ છે, તળાવો સૂકાવા લાગ્યા છે, થાનગઢ, સાયલા, ચોટીલા, વઢવાણ અને ધ્રાગંધ્રા તાલુકાના અનેક ગામોમાં પાણીની સ્થિતિ ખૂબ કપરી છે. તેમણે રાજ્ય સરકારને એવી પણ અપીલ કરી છે કે, સૌની યોજના અંતર્ગત પાણી છોડવા અંગે ફરી વિચારણા કરવામાં આવે.
માલધારીઓ હિજરત કરવા મજબૂર
હજુ તો શિયાળો શરૂ પણ નથી થયો અને ત્યાં જ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પાણીની બૂમરાણ ઉઠી છે. સૌની યોજના થકી પાણી છોડવાનું બંધ કરાતા સૌથી વધુ કફોડી હાલત માલધારીઓની છે. નર્મદાની કેનાલ સુકીભઠ્ઠ છે. ગામના તળાવો સુકાવા લાગ્યા છે, આવા સમયમાં પોતાના પશુઓને પાણી પીવડાવવામાં અને ઘાસચારા માટે તેમને ભારે જહેમત ઉઠાવવી પડી રહી છે. પાણીની કપરી સ્થિતિ વચ્ચે માલધારીઓ હિજરત કરવા માટે મજબૂર બની રહ્યા છે. સૌપ્રથમ ચોટીલા તાલુકાના ગામડાઓ હવે ખાલી થવા લાગ્યા છે, કારણ કે ત્યાં વરસાદની અછત સૌથી વધુ છે અને જળાશયો ખાલી થવા લાગ્યા છે. માલધારીઓનું કહેવું છેકે, હજુ તો શિયાળો શરૂ પણ નથી થયો, ત્યાં આવી સ્થિતિ છે, તો ઉનાળામાં શું હાલત થશે?
હવે ખેડૂતો અને માલધારીઓ દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે કે, જિલ્લાના પાંચ તાલુકાઓના ગામડાઓમાં તાત્કાલિક ધોરણે સૌની યોજના અંતર્ગત નાખવામાં આવેલી પાણીની પાઇપલાઇનનું નેટવર્ક ચાલુ કરીને તળાવો જળાશયો અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આવેલા ચેક ડેમો ભરવામાં આવે, જેથી લઈ પીવાનું પાણી મળી રહે. આ ઉપરાંત માલ ઢોરને ખવડાવવા માટે કેમ્પ ખોલી અને ઘાસચારો પૂરો પાડવામાં આવે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી છે.
ધોળીધજા ડેમમાં માત્ર 17 ફૂટ જેટલું પાણી
સૌની યોજનાનું પાણી ધોળીધજા ડેમમાંથી જાય છે, પરંતુ હાલ ડેમનું જળસ્થર નીચું જઈ રહ્યું છે. એક બાજુ શહેરની ત્રણ લાખથી વધુ જનતાને આ ડેમમાંથી નિયમિત પાણી આપવામાં આવી રહ્યું છે. બીજી બાજુ સૌની યોજનાની પાણીની પાઇપલાઇનથી નર્મદાની કેનાલ પણ આ ડેમમાંથી ચલાવવામાં આવી રહી છે. બોટાદ બ્રાંચની કેનાલમાંથી આ ડેમમાંથી પાણી પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત 11 જિલ્લાઓમાં દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, કચ્છ, બોટાદ, ભાવનગર અને રાજકોટ સહિતના જિલ્લાઓમાં સૌની યોજના અંતર્ગત પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે. પરંતુ હાલમાં વરસાદની ઘટ હોવાના કારણે સૌની યોજનામાં 11 જિલ્લાઓમાં પાણી પહોંચાડવાનું બંધ કરવામાં આવ્યા હોવાનું સિંચાઈ વિભાગના અધિકારી શક્તિસિંહ જાડેજા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.
સિંચાઈ વિભાગના અધિકારી શક્તિસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું કે, હાલ ધોળીધજા ડેમમાં 16 ફૂટ જેટલું પાણી ભરેલું છે. બોટાદ બ્રાન્ચ અને નર્મદા કેનાલમાં રોજનું 300 ક્યૂસેક પાણી જાય છે. સૌની યોજનાનું પાણી બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે.
સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં વરસાદની અસર અત્યારથી દેખાવા લાગે છે. એક બાજુ ખેતી નિષ્ફળ છે, તો બીજી બાજુ પીવા અને વપરાશના પાણીના સ્ત્રોતમાં જળાશયો ચેક ડેમો અને તળાવો નહેરો ખાલી છે કેનાલોનું પૂરતું પાણી નથી અને સૌની યોજના છેલ્લા એક મહિનાથી સરકાર દ્વારા બંધ કરવામાં આવી છે તેની વ્યાપક અસર પડી રહી છે.
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