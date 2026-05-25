સુરેન્દ્રનગર: પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધારા સામે ખેડૂતો અને વાહનચાલક એસોસિએશનનો વિરોધ
ડીઝલના અભાવે ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશનનાં પૈડા થંભ્યા, ધંધા પર અસર અને મોંઘવારીમાં સતત વધારો, સરકાર પાસે યોગ્ય ફાળવણીની માંગ.
Published : May 25, 2026 at 7:10 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : ગુજરાતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પેટ્રોલના ભાવ 100 રૂપિયા પ્રતિ લિટરને પાર પહોંચી ગયા છે. તાજેતરમાં પેટ્રોલના ભાવમાં 2.71 રૂપિયા અને ડીઝલમાં 2.61 રૂપિયા પ્રતિ લિટરનો વધારો નોંધાયો છે. દસ દિવસમાં ચાર વખત ભાવ વધવા છતાં જિલ્લાના પેટ્રોલ પંપો પર પૂરતા પ્રમાણમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ ઉપલબ્ધ નથી, જેના કારણે ખેડૂતો, ઉદ્યોગકારો, વાહનચાલકો અને સામાન્ય જનતા ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહી છે.
ડીઝલની અછતનો સૌથી મોટો માર ખેતી ક્ષેત્ર પર પડ્યો છે. ખેડૂતો ડીઝલ મેળવવા પેટ્રોલ પંપો પર રાતભર લાઇનમાં ઊભા રહેવા મજબૂર છે, પરંતુ પૂરતું ડીઝલ ન મળવાથી તેમનાં ટ્રેક્ટર અને પંપસેટ ચાલી શકતા નથી. ખેતીની સિઝનમાં જ ડીઝલની કટોકટી ઊભી થતાં જમીન ખેડાણ, સિંચાઈ અને વાવેતર સહિતનાં તમામ કામો અટકી પડ્યાં છે.
પાટડી તાલુકાના ખેડૂત મનસુખ પટેલે જણાવ્યું કે, “ડીઝલ નથી મળી રહ્યું, ભાવ સતત વધી રહ્યા છે. ખાતર લેવા લાઈનોમાં ઊભા રહેવું પડે છે અને ખાતરના ભાવમાં 700 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. નર્મદાની કેનાલનું પાણી પણ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. ખાતર, પાણી અને ડીઝલ ત્રણેય ન મળે તો ખેતી કેવી રીતે થાય? હવે સરકાર સામે અમે સવાલ ઊભો કર્યો છે.” તેમણે ચેતવણી આપી કે જો તાત્કાલિક નિર્ણય નહીં લેવામાં આવે તો ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે.
વાહનચાલક પંકજ પુજારાના જણાવ્યા અનુસાર, દસ દિવસમાં ચાર વખત ભાવ વધારાને કારણે સરેરાશ 8 રૂપિયા પ્રતિ લિટરનો બોજ વધ્યો છે. ખેડૂતો અને ટ્રાન્સપોર્ટરો વધેલા ભાવ ચૂકવવા તૈયાર છે, પરંતુ પંપો પર ડીઝલ-પેટ્રોલનો જથ્થો જ ઉપલબ્ધ નથી. ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશનનાં પૈડાં ઠપ થઈ ગયાં છે અને ધંધા પર પ્રતિકૂળ અસર પડી રહી છે. મોંઘવારીમાં સતત વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે ત્યારે સરકાર પાસે પૂરતા પ્રમાણમાં ઇંધણની ફાળવણીની માંગ ઊઠી છે.
આ તમામ સમસ્યાઓને લઈને પાટડી તાલુકાની ખેડૂત રક્ષક સમિતિના આગેવાનો તથા ખેડૂતો એકત્ર થયા હતા અને મામલતદાર તથા પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર રજૂ કર્યું હતું. આવેદનપત્રમાં સમયસર અને પૂરતા પ્રમાણમાં ડીઝલ, ખાતર અને નર્મદાનું પાણી ઉપલબ્ધ કરાવવાની માંગ કરવામાં આવી છે. ખેડૂતોએ ચેતવણી આપી છે કે જો ટૂંક સમયમાં આ મુદ્દે યોગ્ય પગલાં નહીં લેવાય તો તેઓ મોટા પાયે આંદોલન કરવા મજબૂર બનશે.
