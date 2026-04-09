તાપી: ડોલવણના ગડતના ખેડૂતોને 20 વર્ષ બાદ પણ વળતર ના મળતા ચૂંટણી બહિષ્કારની ચીમકી, કલેક્ટરને આવેદન આપ્યું

તાપીના ડોલવણ તાલુકાના ગ઼ડત ગામના 77 જેટલા ખેડૂત પરિવારોએ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી બહિષ્કાર કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી હતી.

તાપીના ગડતના ખેડૂતોને 20 વર્ષ બાદ પણ વળતર ના મળતા ચૂંટણી બહિષ્કારની ચીમકી
તાપીના ગડતના ખેડૂતોને 20 વર્ષ બાદ પણ વળતર ના મળતા ચૂંટણી બહિષ્કારની ચીમકી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 9, 2026 at 7:40 PM IST

તાપી: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી જાહેર થઇ ગઇ છે ત્યારે વિવિધ પક્ષો દ્વારા ઉમેદવાર પણ જાહેર કરવામાં આવી રહ્યા છે. બીજી તરફ વર્ષોથી વણ ઉકેલ્યા પ્રશ્નોને લઇને મતદારો પણ મેદાનમાં ઉતર્યા છે. વર્ષો જૂના પ્રશ્નોને લઇને તાપીના ડોલવણના ગડત ગામના ખેડૂતોને 20 વર્ષ બાદ પણ વળતર ના ચુકવાતા ચૂંટણી બહિષ્કારની ચીમકી ઉચ્ચારી છે.

તાપીના ડોલવણ તાલુકાના ગ઼ડત ગામના 77 જેટલા ખેડૂત પરિવારોએ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી બહિષ્કાર કરવાની ચીમકી આપતા જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું છે. આજથી 20 વર્ષ પહેલા ઉકાઇ હાઇલેવલ કેનાલ માટે ખેડૂતોની જમીનનું સંપાદન થયું હતું, જેનું વળતર 20 વર્ષ બાદ પણ ન મળતા ખેડૂતોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. આ મુદ્દે તંત્રને સ્થાનિક લોકોએ વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ ખેડૂતો વળતરથી વંચિત રહ્યા છે. ગડત ગામના 77 ખેડૂતોએ તાપી જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરી હતી અને વળતર મુદ્દે ઝડપી ઉકેલ ન આવે તો આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી બહિષ્કાર કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી હતી.

તાપીના ગડતના ખેડૂતોને 20 વર્ષ બાદ પણ વળતર ના મળતા ચૂંટણી બહિષ્કારની ચીમકી (ETV Bharat Gujarat)

ડોલવણના ગડત ગામના 77 જેટલા ખેડૂત પરિવારની 2004-05માં જમીન ઉકાઇ હાઇ લેવલ કેનાલમાં સંપાદનમાં ગઇ હતી. ખેડૂત પરિવારોને સરકાર પાસેથી તેમના હકની મૂડીની આશા હતી. જોકે, 20 વર્ષનો સમય વીતી ગયા હોવા છતાં આજે પણ ખેડૂત પરિવાર સરકારી કચેરીના ધક્કા ખાતા જોવા મળી રહ્યા છે.

ડોલવણના ગડતના ખેડૂતોએ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું
ડોલવણના ગડતના ખેડૂતોએ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું

ખેડૂત પરિવારની માંગને જોતા તાપી કલેક્ટર દ્વારા ખેડૂત પરિવારોને બે દિવસમાં તેમના આવેદન લઇને લેખિતમાં જવાબ આપવામાં આવશે તેમ કહ્યું હતું.

આ પણ વાંચો:

