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ભરૂચ: પાવરગ્રિડના વિરોધમાં ખેડૂતોનું ઉગ્ર આંદોલન; ખેડૂતોની ટ્રેક્ટર રેલીથી હાઇવે પર ચક્કાજામ

ભરૂચ જિલ્લામાં પાવરગ્રિડ લાઇન અને જમીન રી-સર્વે સહિતના વર્ષોથી પડતર 11 વિવિધ પ્રશ્નોના કાયમી ઉકેલની માંગ સાથે 6 તાલુકાના ખેડૂતો આંદોલનના માર્ગે ઉતર્યા છે

પાવરગ્રિડના વિરોધમાં ખેડૂતોનું ઉગ્ર આંદોલન
પાવરગ્રિડના વિરોધમાં ખેડૂતોનું ઉગ્ર આંદોલન (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2026 at 9:43 PM IST

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ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લામાં પાવરગ્રિડ લાઇન અને જમીન રી-સર્વે સહિતના વર્ષોથી પડતર 11 વિવિધ પ્રશ્નોના કાયમી ઉકેલની માંગ સાથે 6 તાલુકાના ખેડૂતો આંદોલનના માર્ગે ઉતર્યા છે. દયાદરા-દેરોલથી ભરૂચ કલેક્ટર કચેરી તરફ નીકળેલી 'ખેડૂત સ્વાભિમાન ટ્રેક્ટર યાત્રા'ને પોલીસે અટકાવતા ખેડૂતો અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણ થયું હતું. ખેડૂતો રસ્તા પર બેસી જતા ભરૂચ-અંકલેશ્વર હાઇવે પર 2થી 3 કિલોમીટર લાંબી વાહનોની કતારો અને ચક્કાજામની સ્થિતિ સર્જાઇ હતી.

ખેડૂતોનું ઉગ્ર આંદોલન

ભરૂચ જિલ્લામાં પાવરગ્રિડ લાઈન સહિતના વર્ષોથી પડતર વિવિધ પ્રશ્નોના કાયમી ઉકેલની માંગ સાથે ખેડૂતો ફરી એકવાર આંદોલનના માર્ગે ઉતર્યા છે. હાંસોટ, અંકલેશ્વર, જંબુસર, આમોદ અને વાગરા સહિત છ તાલુકાના ખેડૂતો દ્વારા દયાદરા-દેરોલ ગામેથી ભરૂચ કલેક્ટર કચેરી સુધી ‘ખેડૂત સ્વાભિમાન ટ્રેક્ટર યાત્રા’ યોજવામાં આવી હતી. મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો ટ્રેક્ટરો અને અન્ય વાહનો સાથે રેલીમાં જોડાયા હતા. ખેડૂતોની યોજના કંથારીયા, જંબુસર ચોકડી, શેરપુરા, શ્રવણ ચોકડી અને શક્તિનાથ સર્કલ થઈ કલેક્ટર કચેરી પહોંચવાની હતી. જોકે, શહેરમાં ટ્રાફિક વ્યવસ્થા ખોરવાય નહીં તે હેતુથી પોલીસે કંથારીયા ખાતે જ રેલીને અટકાવી દીધી હતી.

પાવરગ્રિડના વિરોધમાં ખેડૂતોનું ઉગ્ર આંદોલન (ETV Bharat Gujarat)

રેલી અટકાવાતા ખેડૂતોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો. આ દરમિયાન ખેડૂતો અને પોલીસ વચ્ચે બોલાચાલી તથા ઘર્ષણના દૃશ્યો સર્જાયા હતા. કેટલાક ખેડૂતો મુખ્ય માર્ગ પર બેસી ગયા હતા અને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો, જેના પગલે ભરૂચ-અંકલેશ્વર માર્ગ પર ચક્કાજામની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. રસ્તા પર અંદાજે 2થી 3 કિલોમીટર સુધી વાહનોની લાંબી કતારો જોવા મળતા વાહનચાલકોને પણ હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

પાવરગ્રિડ સહિતની વીજ લાઈનો માટે યોગ્ય વળતરની માંગ

ખેડૂતોની મુખ્ય માંગણીઓમાં પાવરગ્રિડ, જેટકો અને એસ્સાર સહિતની કંપનીઓની હાઈટેન્શન વીજ લાઈનો માટે જમીનના યોગ્ય મૂલ્યાંકન સાથે વળતર નીતિ જાહેર કરવાની માંગનો સમાવેશ થાય છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે વીજ લાઈનો માટે જમીનનો ઉપયોગ થતો હોવા છતાં વળતર સહિતના પ્રશ્નોનો સંપૂર્ણ ઉકેલ આવ્યો નથી.

આ ઉપરાંત 2017ના જમીન રી-સર્વે બાદ માપણી અને ક્ષેત્રફળમાં થયેલી ક્ષતિઓ દૂર કરવાની તેમજ ક્ષતિગ્રસ્ત રી-સર્વે રદ કરવાની માંગ પણ કરવામાં આવી હતી. ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ રી-સર્વેની ભૂલોને કારણે અનેક અરજીઓ વર્ષોથી પેન્ડિંગ છે.

રાષ્ટ્રીય પ્રોજેક્ટોના કારણે ખેતરોમાં પાણી ભરાવાનો મુદ્દો

ખેડૂતોએ બુલેટ ટ્રેન, ભારતમાલા એક્સપ્રેસવે અને DFC જેવા રાષ્ટ્રીય પ્રોજેક્ટોના કારણે ખેતરોમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા સર્જાતી હોવાનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો હતો. ખેડૂતોની માંગ છે કે પાણીના નિકાલ માટે કાયમી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે, જેથી ખેતીને નુકસાન ન થાય.

જંબુસર અને આમોદ પંથકમાં ખાતરની અછત દૂર કરવી, વર્ષોથી બંધ પાક વીમો ફરી શરૂ કરવો, ખેડૂતોનું દેવું માફ કરવું તેમજ ખેડૂતો અને ખેતમજૂરો માટે વીમા કવચ આપવું સહિત કુલ 11 મુદ્દાઓ અંગે ખેડૂતો દ્વારા કલેક્ટર કચેરીએ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.

ખેડૂત આગેવાનોનું કહેવું છે કે ખેડૂતો કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવીને ગાંધીચિંધ્યા માર્ગે પોતાની માંગણીઓ રજૂ કરવા આવ્યા છે. ખેડૂત આગેવાનોએ ચીમકી આપી છે કે જો સરકાર દ્વારા ખેડૂતોની માંગણીઓનો યોગ્ય અને તાત્કાલિક ઉકેલ નહીં લાવવામાં આવે તો આગામી દિવસોમાં વધુ મોટી સંખ્યામાં ટ્રેક્ટરો સાથે ફરી આંદોલન કરવામાં આવશે.

વહીવટી તંત્ર દ્વારા સમાધાનરૂપે માત્ર પાંચ ટ્રેક્ટરોને શહેરમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ખેડૂતોના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા કલેક્ટર કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું અને ભારે સૂત્રોચ્ચાર સાથે પોતાની માંગણીઓ રજૂ કરવામાં આવી હતી.

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