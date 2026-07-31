ETV Bharat / state

જામનગરમાં ખેડૂતોનો વિરોધ: વીજપોલ અને જમીન સંપાદન મુદ્દે 1000થી વધુ ખેડૂતો રસ્તા પર ઉતર્યા

ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે તેમની મંજૂરી વગર ખેતરોમાં ગેરકાયદેસર વીજપોલ ઉભા કરવામાં આવ્યા છે અને સરકારનું કોઈપણ વળતર તેમને મંજૂર નથી.

જામનગરમાં ખેડૂતોનો વિરોધ
જામનગરમાં ખેડૂતોનો વિરોધ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 31, 2026 at 5:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જામનગર: જામનગર જિલ્લામાં વીજપોલ અને જમીન સંપાદનના મુદ્દે ખેડૂતોમાં ભારે અસંતોષ અને રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ખેડૂતોની મંજૂરી વગર જ ખેતરોમાં ગેરકાયદેસર રીતે વીજપોલ ઉભા કરી દેવામાં આવ્યા હોવાના ગંભીર આરોપો સાથે આજે 1000થી પણ વધુ ખેડૂતો અને મહિલાઓ વિરોધ પ્રદર્શન માટે રસ્તાઓ પર ઉતરી આવ્યા હતા.

વિરલ બાગથી કલેક્ટર કચેરી સુધી રેલી
શહેરના વિરલ બાગ ખાતે વહેલી સવારથી જ વિશાળ સંખ્યામાં ખેડૂતો એકત્રિત થયા હતા. ત્યાંથી ખેડૂતો અને મહિલાઓએ વિરોધ દર્શાવતા એક વિશાળ રેલી યોજી હતી. આ રેલી કલેક્ટર કચેરી પહોંચી હતી, જ્યાં ખેડૂત અગ્રણીઓ દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી પોતાની રજૂઆતો અને આક્રોશ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

જામનગરમાં ખેડૂતોનો વિરોધ (Etv Bharat Gujarat)

સરકારી વળતર અસ્વીકાર્ય: વીજપોલ હટાવવાની માંગ
ખેડૂતોએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું હતું કે, "અમને સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલું વળતર કે કોઈ પણ પ્રકારની સહમતિ મંજૂર નથી." ખેડૂતોની એકમાત્ર મુખ્ય માંગણી એ છે કે તેમના ખેતરોમાંથી ઉભા કરાયેલા વીજપોલ તાત્કાલિક અસરથી હટાવી લેવામાં આવે. મોરબી સહિત સમગ્ર ગુજરાતના ખેડૂતો આ મુદ્દે એકજૂથ થયા હોવાનો દાવો પણ આ તકે ખેડૂત અગ્રણીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો.

વીજપોલ અને જમીન સંપાદન મુદ્દે 1000થી વધુ ખેડૂતો રસ્તા પર ઉતર્યા (Etv Bharat Gujarat)

ખેડૂત મહિલા અને અગ્રણીઓનો આક્રોશ
આંદોલનમાં જોડાયેલા ભાદરા ગામના મહિલા ખેડૂત ઈન્દુબેન ભંડેરીએ આકરા પ્રહારો કરતા જણાવ્યું હતું કે, "ખેતર કંપનીવાળાઓના ઘરના કરિયાવરમાં નથી આવ્યા! આ જમીન અમારી છે અને અમને હેરાન કરવાનું બંધ કરવામાં આવે."

બીજી તરફ ખેડૂત શૈલેષ વસોયા અને વિપુલભાઈ બોરસદિયાએ પણ પોતાનો રોષ ઠાલવતા જણાવ્યું હતું કે, જો તંત્ર અને સરકાર દ્વારા ખેડૂતોની આ વાજબી માગણીઓ સત્વરે સ્વીકારવામાં નહીં આવે, તો આવનારા દિવસોમાં આ વિરોધ પ્રદર્શન વધુ ઉગ્ર બનશે અને સમગ્ર રાજ્યસ્તરે ગાંધીચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન છેડવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો....

  1. "ખેડૂત એકતા જિંદાબાદ" – મોરબીમાં મહેન્દ્રનગરથી કલેક્ટર કચેરી સુધી વિશાળ પદયાત્રા
  2. જેતપર ખેડૂત આંદોલન: સરકારની મંત્રણા અપીલને ખેડૂતોએ ‘માંગણીઓ અંગે લેખિત ખાતરી’ની શરતે ફગાવી

TAGGED:

JAMNAGAR PROTEST
ELECTRICITY POLE
KHEDUT AANDOLAN
FARMERS PROTEST ELECTRICITY POLE
JAMNAGAR FARMERS PROTEST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.