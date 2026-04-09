ખેડૂત નેતા રાજુ કરપડા જોડાયા ભાજપમાં, AAPમાંથી આપ્યું હતું રાજીનામુ
ખેડૂત નેતા રાજુ કરપડાએ થોડા સમય પહેલા AAPમાંથી આપ્યું હતું રાજીનામુ.
Published : April 9, 2026 at 1:36 PM IST|
Updated : April 9, 2026 at 1:45 PM IST
ગાંધીનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના જાણીતા ખેડૂત નેતા રાજુ કરપડા આજે ગાંધીનગરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં વિધિવત જોડાયા છે. તેઓએ કમલમ ખાતે પ્રદેશ ભાજપના અગ્રણી નેતાઓ સહિતના આગેવાનોની હાજરીમાં કેસરિયો ધારણ કર્યો હતો.
રાજુ કરપડા આજે બપોરે 200થી વધુ ગાડીઓના વિશાળ કાફલા સાથે સમર્થકો અને ખેડૂતોની મોટી સંખ્યામાં હાજરીમાં કમલમ પહોંચ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં તેમણે ભાજપનો ખેસ પહેરીને પાર્ટીમાં જોડાવાની જાહેરાત કરી. આ ઘટનાથી ગુજરાતના રાજકારણમાં નવો ગરમાવો જોવા મળ્યો છે.
રાજુ કરપડા ખેડૂતોના મુદ્દાઓ પર લાંબા સમયથી સક્રિય છે. તેઓ ગુજરાત ખેડૂત સંગઠન સાથે જોડાયા હતા અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પ્રમુખ તરીકે જવાબદારી સંભાળી હતી. વર્ષ 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલાં તેઓ આમ આદમી પાર્ટી (AAP)માં જોડાયા હતા અને ચોટીલા બેઠક પરથી ઉમેદવાર પણ રહ્યા હતા. જોકે, ફેબ્રુઆરી 2026માં તેમણે AAPમાંથી રાજીનામું આપી દીધું હતું.
AAP છોડ્યા પછી રાજુ કરપડા ખેડૂતોના હિત માટે સ્વતંત્ર રીતે કામ કરતા હતા. તેઓ કડદા પ્રથા સામેના આંદોલનમાં પણ આગેવાની કરી ચૂક્યા છે. આગામી ચૂંટણીઓમાં તેઓ ભાજપ માટે પ્રચાર પણ કરશે તેવી અપેક્ષા છે.
આ ઘટનાને રાજકીય વર્તુળોમાં AAP માટે મોટો ફટકો ગણવામાં આવી રહ્યો છે, જ્યારે ભાજપ તરફથી આને પાર્ટીની વિસ્તારવાદી નીતિની સફળતા તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે. રાજુ કરપડાના આ પગલાથી સુરેન્દ્રનગર અને આસપાસના વિસ્તારોના ખેડૂત સમુદાયમાં પણ ચર્ચા જોવા મળી રહી છે.