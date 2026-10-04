સુરેન્દ્રનગરના ગૌતમગઢના ખેડૂતની કમાલ, વીજળી વગર ચાલતું ફ્રીજ બનાવ્યું
ફળ અને શાકભાજીની ખેતી કરતા આ ખેડૂતે પોતાની કોઠાસૂઝ અને દેશી પદ્ધતીથી એક એવું ફ્રિજ બનાવ્યું છે જેમાં શાકભાજી લાંબા સમય સુધી તાજા રહે છે.
Published : October 4, 2026 at 7:55 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: મુળી તાલુકાના ગૌતમગઢ ગામે 3 એકર વાડી ધરાવતા હમીરસિંહ પરમારે આજે સમગ્ર પંથકમાં ચર્ચાનું કારણ બન્યા છે. તેમણે પોતાની કોઠાસુઝથી એક એવું દેશી ફ્રીજ બનાવ્યું છે કે, સમગ્ર પંથકમાં લોકો તેમની ચર્ચા સાથે સરાહના કરી રહ્યાં છે. તેમણે વીજળી વગર ચાલતું એક એવું દેશી ફ્રીજ બનાવ્યું છે એ પણ માત્ર 5000 રૂપિયાના નજીવા ખર્ચમાં.
આ ફ્રીજ બનાવવા પાછળનું કારણ તેમની વાડીમાં ઉત્પાદિત થતાં શાકભાજીના લાંબા સંગ્રહ માટે છે, હમીરસિંહ દેશી દવા અને છાણીયા ખાતરની પદ્ધતિથી ફળ અને શાકભાજીની ખેતી કરીને નિયમીત 40 થી વધુ ગ્રાહકોને રોજ શાકભાજી તેમજ ફળની સપ્લાઈ કરે છે. પોતાની વાડીમાં તૈયાર થયેલા શાકભાજી બગડે નહીં અને ખરાબ ન થાય તે માટે આ દેશી પદ્ધતીથી હમીર સિંહે આ ફ્રીજ બનાવ્યું છે, જેમાં નારીયલના છોતરા, રેતી, ઈંટ, વગેરેનો ઉપયોગ કર્યો છે. તેમની વાડીમાં 270 કિલો કરતાં પણ વધુ ફળ અને અલગ અલગ શાકભાજીની આવક થાય છે ત્યારે કોઈ વખત બજારમાં ભાવ ઓછા હોય અને માંગ ઓછી હોય તો શાકભાજી વેચવામાં નથી આવતા અને આ ફ્રિજમાં સંગ્રહ કરી દેવામાં આવે છે. તેમનો દાવો છે કે, આ ફ્રીજમાં રાખેલા અમુક શાકભાજી 5થી લઈને 20 દિવસ સુધી બગડતા નથી અને તાજા રહે છે.
કઈ વસ્તુનો ઉપયોગ અને કેવી રીતે બનાવ્યું ફ્રીજ ?
- 500 થી વધુ ઈંટો ગોઠવવીને ચોરસ આકારમાં એક સ્ટ્રક્ચર બનાવ્યું.
- બે લેયરમાં ઈંટોની દિવાલ બનાવી અને બંને દિવાલ વચ્ચે 9 ઇંચનું અંતર રખાયું
- દિવાલોની વચ્ચે અંતરમાં નારીયેલના સૂકા છોતરા ભરવામાં આવ્યા
- નારીયલના છોતરા ભીના રહે તે માટે ઉપરના ભાગે ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ ગોઠવવામાં આવી
- ટપક સિંચાઈ ચાલે તે માટે 200 લીટર પાણીનું ક્ષમતા ધરાવતું પાંચ ફૂટ ઉંચે મૂકવામાં આવ્યું
- આખો દિવસ ટપકથી આ નાળિયેરના છોતરામાં પાણી જાય અને ભેજવાળું વાતાવરણ ઊભું થાય
- ઉપરના ભાગે પતરું અને શણના કોથળાઓ મૂકવામાં આવ્યા અને તે પણ ભીના રહે
- જેને લઇને અંદરના ભાગનું વાતાવરણ ઠંડુ રહે છે 270 કિલો જેટલું શાકભાજી આ દેશી ફ્રીજમાં પડ્યું રહે છે
- કોઈપણ પ્રકારના પશુઓ અને પક્ષીઓ શાકભાજી બગાડે નહીં તે માટે ઉપર ક્ષણ અને પતરું ઢાંકવામાં આવે છે
પ્રથમ પ્રયાસમાં મળી સફળતા
હમીરસિંહ પરમારે સ્નાતક સુધીનો અભ્યાસ કર્યો છે, અને કૃષિક્ષેત્રે અવનવી માહિતી મેળવતા રહે છે. આ સંદર્ભમાં તેઓ 6-7 રાજ્યની પણ મુલાકાત લઈ ચુક્યા છે, અને કૃષિક્ષેત્રે ઉપયોગમાં લેવાતી અવનવી પદ્ધતીથી પણ માહિતગાર થતાં રહે છે. ઉત્તરપ્રદેશની આવી જ એક મુલાકાત દરમિયાન તેમણે લારીમાં શાકભાજી વેચતા એક વ્યક્તિને જોયો જેણે આ પ્રકારે દેશી જુગાડ થકી શાકભાજીને તાજા રાખવાનો પ્રયોગ જોયો હતો. તેમની પાસેથી જાણવા મળ્યું હતું કે, આમાં લાંબા સમય સુધી શાકભાજી બગડતા નથી અને આ પદ્ધતી વિશે જરૂરી તમામ માહિતી મેળવી હતી અે ત્યાંથી હમીરસિંહના મનમાં પણ પોતાની વાડીમાં આ પ્રયોગ કરવાનો વિચાર આવ્યો અને પ્રથમ પ્રયાસમાં જ તેમણે સફળતા મેળવી.
અસંખ્ય ખેડૂતોએ મેળવ્યું માર્ગદર્શન
ખેડૂત હમીરસિંહ પરમારે બનાવેલું આ દેશી પદ્ધતીનું ફ્રીઝ સમગ્ર સુરેન્દ્રનગર પંથકના ખેડૂતો માટે પ્રેરણાનું કામ કરી રહ્યું છે. અને તેથી જ ગુજરાતના 200થી વધુ ખેડૂતો તેમની વાડીની મુલાકાત લઈ ચુક્યા છે અને આ દેશી ફ્રીઝ અંગે માર્ગદર્શન પણ મેળવી ચુક્યા છે. એટલું જ નહીં ખેતીવાડી અધિકારી પણ તેમની વાડીની મુલાકાત દરમિયાન આ પદ્ધતી જોઈને તેમના કાર્યની ભારોભાર સરાહના કરી હતી અને તેમની કામગીરીને આવકારી હતી.
હમીરસિંહનું કહેવું છે કે, સામાન્યમાં સામાન્ય ખેડૂત પણ આ પદ્ધતી અપવાનીને પોતાની જરૂરીયાત અનુસાર આવું વીજળી વગરનું ફ્રિઝ બનાવી શકે છે. હમીરસિંહ જેવા શિક્ષિત અને કોઠાસૂઝ ધરાવતા ખેડૂતો ન માત્ર આવા અવનવા પ્રયોગો કરીને આર્થિક રીતે પ્રગતિ રહ્યા છે, પરંતું કૃષિક્ષેત્રે પણ એક નવિન અને સરાહનીય કામગીરી કરીને અન્ય ખેડૂતોને પણ પ્રેરણા આપી રહ્યા છે.