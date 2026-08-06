જામનગર જિલ્લામાં વરસાદ ખેંચાતાં ખેડૂતો ચિંતાતુર, કાલાવાડના સતિયામાં પાક નિષ્ફળ જવાની ભીતિથી ખેડૂતે જીવન ટૂંકાવ્યું
જામનગર જિલ્લામાં ચાલુ ચોમાસાની ઋતુમાં વરસાદ ખેચાતા સમગ્ર પંથકના ખેડૂતોમાં ભારે ચિંતા અને નિરાશાનો માહોલ છવાયો છે.
Published : August 6, 2026 at 10:46 AM IST
જામનગર: જામનગર જિલ્લામાં ચાલુ ચોમાસાની ઋતુમાં વરસાદ ખેચાતા સમગ્ર પંથકના ખેડૂતોમાં ભારે ચિંતા અને નિરાશાનો માહોલ છવાયો છે. વરસાદ ન થવાના કારણે વાવણી કરેલો પાક બળી જવાની અને નિષ્ફળ જવાની ભીતિ સેવાઇ રહી છે. આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે જામનગરના કાલાવડ તાલુકામાં અત્યંત દુ:ખદ અને કાળજું કંપાવી દે તેવી ઘટના સામે આવી છે. કાલાવાડના સતિયામાં પાક નિષ્ફળ જવાની ભીતિથી ખેડૂતે જીવન ટુંકાવ્યું હતું.
ખેડૂતે પાક નિષ્ફળ જવાની ભીતિથી જીવન ટુંકાવ્યું
જામનગરના કાલાવડ તાલુકાના સતિયા ગામે રહેતા 65 વર્ષીય વૃદ્ધ ખેડૂત ગાંગજીભાઈ ચૌહાણે પાક નિષ્ફળ જવાના ડરે આપઘાત કર્યો હતો. મળતી માહિતી મુજબ, વરસાદના અભાવે ખેતરમાં ઉભો પાક સૂકાઈ રહ્યો હોવાથી ગાંગજીભાઈ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ભારે ચિંતામાં હતા. પાક ફેલ જશે તો પરિવારનું ગુજરાન કેવી રીતે ચાલશે અને આર્થિક બોજ કેવી રીતે ઉપાડવો તે વિચારોથી ઘેરાયેલા ખેડૂતે આખરે પોતાના જ ખેતરમાં કે ઘરે જ જીવન ટુંકાવ્યું હતું.
ઘટનાની જાણ થતાં જ પરિવારજનો દ્વારા તેઓને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે જામનગરની જી.જી. હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેમની તબિયત વધુ લથડતાં આખરે તેમનું કરૂણ મોત નીપજ્યું હતું. વૃદ્ધ ખેડૂતના અવસાનથી સતિયા ગામ સહિત સમગ્ર કાલાવડ પંથકમાં ઘેરા શોકની કાલિમા છવાઈ ગઈ છે.
આ બનાવ અંગે કાલાવડ ગ્રામ્ય પોલીસને જાણ કરવામાં આવતાં પોલીસે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધી આગળની કાનૂની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ અંગે કાલાવડ ગ્રામ્ય પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આંબલીયાએ ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, "હાલ પોલીસે અકસ્માત મોતની નોંધ કરીને તપાસ શરૂ કરી છે. મૃતક ખેડૂતના પરિવારજનોએ પ્રાથમિક પૂછપરછમાં એવું નિવેદન આપ્યું છે કે વરસાદ ન પડવાથી પાક ફેલ થવાની ચિંતામાં તેમણે આ પગલું ભર્યું હતું. જોકે, પોલીસ દ્વારા આપઘાત પાછળના સાચા અને ચોક્કસ કારણો જાણવા માટે તમામ પાસાઓ પર ઝીણવટભરી તપાસ ચલાવવામાં આવી રહી છે."
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