વડોદરાના ખેડૂતે કરી આત્મહત્યા, ડિજિટલ એરેસ્ટ થયાની આશંકા વચ્ચે પોલીસની તપાસ તેજ
ઘટનાના તમામ પાસાઓ ઉકેલવા માટે વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસ હાલ ગહન તપાસમાં લાગી ગઈ છે.
Published : November 21, 2025 at 1:55 PM IST
ભરુચ : વડોદરા જિલ્લાના કાયાવરોહણ ગામમાં એક ખેડૂત અશોક પટેલના સસ્પેક્ટેડ ડિજિટલ એરેસ્ટના ફોન કોલ બાદ થયેલા આપઘાતના બનાવે સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચાવી છે. પરિવારજનોના આક્ષેપો છે કે પોલીસની પ્રાથમિક તપાસ, બેંક એકાઉન્ટની માહિતી અને મૃતકના ફોનનું FSL માટે મોકલાણઆ બધું સંદર્ભમાં લેવાતાં કેસ અનેક દિશામાં આગળ વધી રહ્યો છે. ઘટનાના તમામ પાસાઓ ઉકેલવા માટે વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસ હાલ ગહન તપાસમાં લાગી ગઈ છે.
કાયાવરોહણમાં ખેડૂતના આપઘાતથી ચકચાર
17 નવેમ્બરના રોજ ખેડૂત અશોક પટેલે કોઈ અજાણ્યા કારણસર આપધાત કર્યો. પરિવારજનોએ તેને ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા. 18 નવેમ્બરના રોજ સારવાર દરમિયાન તેમનું મૃત્યુ થતા પોલીસમાં ગુનો નોંધાયો. મૃતકના પરિવારજનોએ જણાવ્યું કે, રવિવારે અશોક પટેલના મોબાઇલ પર એક જ નંબર પરથી 6 વખત કોલ આવ્યો હતો.
આ કોલ્સમાં તેને ડિજિટલ એરેસ્ટનો ધમકીભર્યો મેસેજ કે સૂચના આપવામાં આવી હતી કે નહીં તેની તપાસ પોલીસ કરી રહી છે. પોલીસની તપાસ દરમિયાન અશોક પટેલના ચારે બેંક ખાતા મળ્યા છે. જેમાં તમામ એકાઉન્ટનું ટ્રાન્ઝેક્શન ચકાસતા કોઈ પણ પ્રકારની નાણાકીય છેતરપિંડી, ફંડ ડેબિટ અથવા ફ્રોડના નિશાન મળ્યા નથી.
તાજેતરના સમયમાં સાયબર ગેંગ્સ લોકોના મોબાઇલ પર પોલીસ, CBI કે કોર્ટના નામે "ડિજિટલ એરેસ્ટ"ના મેસેજ મોકલીને લોકોમાં ભય પેદા કરે છે અને પછી મનસ્વી રીતે રકમ પડાવે છે. પોલીસને હજુ સુધી કોઈ પક્કા પુરાવા મળ્યાં નથી કે અશોક પટેલને આવો કોઈ મેસેજ આવ્યો હતો.
પોલીસે તપાસ શરુ કરી
આ અંગેની સચ્ચાઈ જાણવા મૃતકનો મોબાઇલ ફોન FSL (Forensic Science Laboratory)માં મોકલવામાં આવ્યો છે. ફોનમાં મળનાર ડેટા, કોલ રેકોર્ડ, વૉઇસ મેસેજ, લિંક્સ, ઓટીપી, સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ વગેરેના આધારે તપાસ કરવામાં આવશે. વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસે આ કેસને સાયબર ફ્રોડ, વ્યક્તિગત તણાવ, નાણાકીય દબાણ અને માનસિક તણાવ આ તમામ સંભવિત પાસાઓ પરથી તપાસ શરૂ કરી છે.
વડોદરા પોલીસની લોકોને સાવચેત રહેવા અપીલ
આ ઘટનાને કારણે કાયાવરોહણ સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં ડિજિટલ એરેસ્ટ ફ્રોડ અંગે ડરનું માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં ગુજરાતમાં પણ આવા કિસ્સાઓ સામે આવતા લોકોને સાવચેત રહેવા પોલીસ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે. અજાણ્યા નંબરથી મળતા ધમકીભર્યા કોલ કે મેસેજ પર વિશ્વાસ ન કરવો. પોલીસ-કોર્ટ-CBI-ED”ના નામે મળતા કોલ 100% ફ્રોડ હોય છે. કોઈ મેસેજમાં જો તમને ડિજિટલ એરેસ્ટ કરાયા છે લખ્યું હોય તો તરત 1930 ઉપર ફરિયાદ કરવી. કેસ હજી સસ્પેક્ટેડ, સત્ય FSL રિપોર્ટ બાદ જ ખુલશે.
"પ્રાથમિક તપાસમાં બેંક ખાતામાંથી કોઈ રકમ ઉપાડવામાં આવી નથી. ડિજિટલ એरेસ્ટ હતું કે નહીં તે અંગે કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી. ફોનને FSL મોકલવામાં આવ્યો છે. રિપોર્ટ મળ્યા બાદ જ આ કેસ કઈ દિશામાં છે તેની સ્પષ્ટતા થશે. આ એક સંવેદનશીલ કેસ છે. મૃતકના પરિજનોના નિવેદનો લઈશું. ફોન રિપોર્ટ, કોલ વિગત અને બેંકિંગ ટ્રાન્સઝેક્શનના આધારે સચોટ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે." - સુશીલ અગ્રવાલ, SP
"અશોકને ફોન પર કોઈએ કહ્યું હતું કે તેના પર કેસ છે અને તે ડિજિટલ રીતે એરેસ્ટ છે. તે ખૂબ ડરી ગયો હતો. અમે તેને સમજાવ્યા પણ નહોતું સાંભળતો. હવે પોલીસ જ સત્ય બહાર લાવશે." - અંસાયેશ પટેલ, સબંધિ
