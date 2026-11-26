ખેડૂતે કપાસની આડમાં વાવ્યો ગાંજો, 31 લાખથી વધુના મુદ્દામાલ સાથે ખેડૂતની ધરપકડ
બનાસકાંઠા જિલ્લાના ખારીયા ગામે એક ખેતરમાં કપાસની આડમાં ગાંજાના છોડનું વાવેતર કરનારા એક ખેડૂતની પોલીસે ધરપકડ કરી છે.
Published : November 26, 2026 at 4:24 PM IST
થરા, બનાસકાંઠાઃ બનાસકાંઠા જિલ્લાના ઓગડ તાલુકાના ખારીયા ગામેથી કપાસની આડમાં ખેતરમાં કરાયેલુ ગાંજાનુ વાવેતર ઝડપાયું છે. થરા પોલીસે 31 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી એક ખેડૂતની ધરપકડ કરી છે.
થરા પોલીસ બાતમીના આધારે ઓગડ તાલુકાના ખારીયા ગામે તપાસ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. દરમિયાન ખારીયા ગામે એક ખેતરમાં કપાસની આડમાં ગાંજાના છોડનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હોવાનું સામે આવ્યું હતું. પોલીસે ખેતરમાંથી ગાંજાના છોડ જપ્ત કર્યા છે, આ સાથે ગાંજાના છોડનું વાવેતર કરનાર શખ્સની પણ ધરપકડ કરી છે.
થરા પોલીસના ઈન્સ્પેક્ટર એન.કે.વિંઝુડા તેમજ સ્ટાફના માણસો સાથે થરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં N.D.P.S લગત કામગીરી અર્થે પેટ્રોલીંગમાં હતા તે દરમિયાન હેડ કોન્સ્ટેબલ સંજયકુમારને બાતમી મળી હતી કે, ખારીયા ગામની સીમમા રહેતા રાજુભા કાળુભા વાઘેલાએ પોતાના કબજા ભોગવટાના ખેતરમાં કપાસનું વાવેતર કરેલું છે, જેમાં છુટાછવાયા બીન અધિકૃત માદક પદાર્થ ગાંજાના છોડ પણ ઉગાડેલા છે.
પોલીસ દ્વારા બાતમી હકીકતના આધારે NDPS હેઠળ રેઈડનુ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે બાતમી હકીકત વાળી જગ્યાએ રેડ કરતા 57 વર્ષીય રાજુભા કાળુભા વાઘેલાએ પોતાના કબજા ભોગવટાના ખેતરમાં કપાસના વાવેતરની આડમાં ગાંજાના છોડવાઓ ઉગાડેલ મળી આવ્યા હતા.
પોલીસે માદક પદાર્થ ગાંજાના કુલ નંગ-64 છોડ જપ્ત કરી તેનુ વજન કરતા 62.40 કિલોગ્રામ થયું હતું. જેની આશરે કિંમત 31 લાખ આંકવામાં આવી રહી છે, આ ઉપરાંત પોલીસે એક એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલ મળી કુલ 31 લાખ 7 હજારનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે.
આ સાથે જ ખેતરમાં ગાંજાના છોડ ઉગાડવા બદલ પોલીસે રાજુભા વાઘેલાની NDPS હેઠળ ધરપકડ કરી તેની સામે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
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