ખોરજની જમીનના વિવાદમાં સબ-રજિસ્ટ્રાર કચેરી બહારથી ખેડૂતનું અપહરણ, ત્રણ શખ્સો સામે ગુનો
ચોક્કસ વ્યક્તિને જ જમીન વેચાણ આપવાનું દબાણ કરીને દસ્તાવેજ અટકાવવા પહોંચેલા શખ્સોએ ખેડૂત અને તેના સાળાને કારમાં બેસાડી લીધા હોવાનો આક્ષેપ છે
Published : October 22, 2026 at 7:09 PM IST
ગાંધીનગર: ખોરજ ગામની જમીનના વેચાણ મુદ્દે વિવાદ વકરતાં સેક્ટર-11 સ્થિત સબ-રજિસ્ટ્રાર કચેરી બહારથી એક ખેડૂતનું બળજબરીપૂર્વક અપહરણ કરવામાં આવ્યું હોવાની ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. ચોક્કસ વ્યક્તિને જ જમીન વેચાણ આપવાનું દબાણ કરીને દસ્તાવેજ અટકાવવા પહોંચેલા શખ્સોએ ખેડૂત અને તેના સાળાને કારમાં બેસાડી લીધા હોવાનો આક્ષેપ છે. ત્યારબાદ રસ્તામાં સાળાને ઉતારી મૂકીને ખેડૂતને અજાણ્યા સ્થળે લઈ જવામાં આવ્યો હતો. આ મામલે અડાલજ પોલીસે ત્રણ શખ્સો સામે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.
પોલીસ સૂત્રોમાંથી મળતી વિગતો અનુસાર, કલોલ તાલુકાના શેરીસા ગામની કર્ણાવતી સોસાયટીમાં રહેતાં કાજલબેન પોપટજી ઠાકોરે નોંધાવેલી ફરિયાદ મુજબ, તેમના પતિ પોપટજી ચેહરાજી ઠાકોર અને તેમના કુટુંબીજનોના નામે ખોરજ ગામની સીમમાં સર્વે નંબર 232ની જમીન આવેલી છે. આ જમીન તમામ હિસ્સેદારોની સહમતીથી રતીલાલ પટેલ અને હરીશસિંહ ગોહિલને વેચાણ આપવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.
જોકે, જમીન વેચાણની જાણ થતાં હાંસોલના રવિ મનસુખભાઈ ઠાકોરે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. ફરિયાદ મુજબ, તેણે આ જમીન જગદીશ ઠાકોર સિવાય અન્ય કોઈને વેચાણ નહીં આપવાની ધમકી આપી હતી. જો અન્ય વ્યક્તિને જમીન વેચવામાં આવશે તો પરિણામ સારાં નહીં આવે તેવી ચીમકી પણ આપી હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે.
દસ્તાવેજની કાર્યવાહી દરમિયાન હોબાળો કરી બળજબરીથી કારમાં બેસાડ્યા
ગત 29 ઓગસ્ટના રોજ જમીનના વેચાણ દસ્તાવેજની નોંધણી કરાવવા પોપટજી ઠાકોર, તેમનાં પત્ની કાજલબેન, સાળા હર્ષદભાઈ અને અન્ય હિસ્સેદારો ગાંધીનગરના સેક્ટર-11માં આવેલી સબ-રજિસ્ટ્રાર કચેરીએ પહોંચ્યાં હતાં. તે દરમિયાન રવિ ઠાકોર તેની સાથે ગાભુભાઈ બબુભાઈ રબારી અને બળદેવભાઈ રબારીને લઈને ત્યાં આવી પહોંચ્યો હતો.
ફરિયાદ અનુસાર, રવિ ઠાકોરે જમીનનો દસ્તાવેજ માત્ર પૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ પૂર્વ સાંસદ જગદીશ ઠાકોરની તરફેણમાં જ કરવાનો આગ્રહ રાખ્યો હતો અને તે દિવસે દસ્તાવેજ નહીં કરવા માટે હોબાળો મચાવ્યો હતો. ત્યારબાદ પોપટજી ઠાકોર અને તેમના સાળા હર્ષદભાઈને બળજબરીપૂર્વક પકડીને કારમાં બેસાડી દેવામાં આવ્યા હતા. આ સમયે કાજલબેન વચ્ચે પડતાં તેમને પણ પોલીસ ફરિયાદ નહીં કરવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી અને જાનથી મારી નાખવાની ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ છે.
સાળાને રસ્તામાં ઉતારી ખેડૂતને અજાણ્યા સ્થળે લઈ ગયાનો આક્ષેપ
ફરિયાદ મુજબ, આરોપીઓ બંનેને કારમાં બેસાડીને અડાલજથી વૈષ્ણોદેવી હાઇવે તરફ લઈ ગયા હતા. રસ્તામાં હર્ષદભાઈને ઉતારી મૂકવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે પોપટજી ઠાકોરને પોતાની સાથે લઈ જઈ અજાણ્યા સ્થળે ગોંધી રાખવામાં આવ્યા હોવાનો આક્ષેપ કરાયો છે. ઘટના બાદ પરિવારજનોએ રવિ ઠાકોરની હાંસોલ સ્થિત ઓફિસ સહિત વિવિધ સ્થળોએ પોપટજી ઠાકોરની શોધખોળ કરી હતી, પરંતુ તેમનો કોઈ પત્તો લાગ્યો નહોતો.
આખરે કાજલબેનની ફરિયાદના આધારે અડાલજ પોલીસે રવિ મનસુખભાઈ ઠાકોર, ગાભુભાઈ બબુભાઈ રબારી અને બળદેવભાઈ રબારી વિરુદ્ધ અપહરણ સહિતની ફરિયાદ નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસે અપહરણ કરાયેલા ખેડૂતની શોધખોળ શરૂ કરી છે અને સમગ્ર ઘટનાની વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
ગાંધીનગર જિલ્લામાં જમીનોના વધતા ભાવ વચ્ચે જમીનના વેચાણને લઈને વિવાદો સામે આવી રહ્યા છે. ત્યારે ખોરજની જમીનના વિવાદમાં ખેડૂતના અપહરણના આક્ષેપથી ચકચાર મચી છે. જોકે, સમગ્ર ઘટનામાં પોલીસ તપાસ બાદ વધુ વિગતો સામે આવશે.
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