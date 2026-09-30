ચંદન રાઠોડના ચાહકોએ દિલ ખોલીને પરિવાર પર દાનરૂપી પ્રેમ વરસાવ્યો, સાડા ત્રણ કરોડથી વધુ રૂપિયાની કરી મદદ, પરિવારે કહ્યું બસ...
કોમેડિયન અને સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લૂએન્સર ચંદન રાઠોડના અકસ્માતમાં મોત બાદ તેના પરિવાર અને ખજૂર ભાઈની અપીલથી લોકોએ પરિવારને કરોડો રૂપિયાનું દાન કર્યુ છે.
Published : September 30, 2026 at 7:34 AM IST
વાવ-થરાદ: ભાભર નજીક માર્ગ અકસ્માતમાં યુટ્યૂબર અને ઇન્ફ્લૂએન્સર ચંદન રાઠોડ ફેમ ગુજ્જુ લવગુરુનુ અકાળે અવસાન થયા બાદ આખું પરિવાર અને તેમના મિત્રો ભાંગી પડ્યા હતા. પરંતુ આવી કપરી પરિસ્થિતિમાં પણ તેમના ફોલોઅર્સ અને તેમના ચાહકોએ પરિવારને ખુલ્લા દિલે મદદ કરી છે, ચંદન રાઠોડના નિધન બાદ રાજનેતાઓ, કલાકારો, કન્ટેન્ટ ક્રિએટરો, યુટ્યુબરો સહિત ગુજરાતભરના લોકો અને આગેવાનો ચંદન રાઠોડના ઘરે પહોંચીને પરિવારને સાંત્વના આપી અને ચંદન રાઠોડને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી હતી.
'ગુજ્જુ લવગુરુ' ચંદન રાઠોડ જેટલો મોટો કલાકાર હતો એટલું મોટું જ તેનું દિલ હતું અને આ જ કારણે તેને જે કમાણી થતી હતી તે કમાણીમાંથી ગાયો અને ગરીબ લોકોની સેવામાં મોટી રકમ વાપરતા હતા, જેથી પરિવાર આજેય સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં જીવતો હતો. ના તો ગુજ્જુ લવ ગુરુને પોતાનું મોટું ઘર હતું કે ના તો તેની પાસે કોઈ મોટી ગાડી હતી, તેમનું સાદગી ભર્યું જીવન જ ફોલોઅર્સ માટે પ્રેરણારૂપ તો બન્યું જ સાથે આજ સાદગીએ તેમના પ્રેમાળ સ્વભાવે કરોડો રૂપિયાનું દાન અપાવ્યું છે.
'ગુજ્જુ લવ ગુરુ'ના નિધન બાદ ભાંગી પડેલા પરિવારને આર્થિક મદદ કરી બેઠો કરવા માટે વિલેજ બોયની ટીમના અમરાભાઈ ઠાકોર ફેમ વાહતાભાઈ અને મિત્રોએ પરિવારને સાથે રાખી દાન લેવા માટેનું અભિયાન ઉપાડ્યું. જેમાં સ્કેનર જાહેર કરી મદદ માંગી હતી જે બાદ નીતિન જાની ફેમ ખજૂરભાઈએ ગુજ્જુભાઈનુ ઘર બનાવી આપવા માટેની મોટી જાહેરત કરી હતી. જોકે ગુજ્જુભાઈના બેસણામાં આવેલા ખજૂરભાઈએ પરિસ્થિતિ જોયા બાદ દેશભરના કન્ટેન્ટ ક્રિએટરો, યુટ્યુબરો,કલાકારો તેમજ તેમના ફોલોઅર્સને બે કરોડની દાનની રકમ એકત્ર કરવા અપીલ કરતાં વિડીયો બનાવવા માટે કહ્યું હતું.
ગુજ્જુ લવ ગુરુના કોમેડી વિડિયોના લાખો ચાહકો અને તેમના દર્શકોએ સ્કેનર ઉપર અને બેસણાંમાં શ્રદ્ધાંજલિ આપવા રૂબરૂ આવીને ખુલ્લા દિલે મદદ કરી અને આજે ગુજ્જુ લવ ગુરુના પરિવારને ત્રણ કરોડ પચાસ લાખથી વધુની દાનની મદદ મળી ચૂકી છે. જોકે ધાર્યા કરતા દાનની રકમ વધુ આવી જતા પરિવારને સાથે રાખી આખરે અમરાભાઈ ઠાકોર ફેમ વાહતાભાઈએ સ્કેનર બંધ કરવાની પણ જાહેરાત કરી હતી. લાખો લોકોએ દિલથી આપેલી દાનની રકમ પરિવારની સંમતિ સાથે વિલેજ બોયની ટીમ અને ખજૂરભાઈ દ્વારા પરિવારને સોંપી તેમના ભવિષ્યનો વિચાર કરી યોગ્ય રીતે વહેચણી કરી હોવાની પણ જાહેરાત કરી છે. ખજૂરભાઈએ દાન એકત્ર કરવા માટે જે કોઈ લોકો એ વિડીયો બનાવી અને જે કોઈ સહયોગ આપ્યો છે તમામનો આભાર માન્યો હતો.સાથે જ નીતિન જાનીએ ગુજ્જુ લવગુરુના અક્સ્માત સ્થળ ઉપર અંધશ્રદ્ધા ફેલાવતા લોકોને આ પ્રકારે અંધશ્રદ્ધા ન ફેલાવવા અપીલ કરી હતી.
દાનમાં આવેલી રકમ
2.96 કરોડની રકમ બેંકમાં આવી (1800થી વધુ વિદેશી ડોલર)
53,71,189 રોકડ દાન મળ્યું
ચંદન રાઠોડના પરિવારને આર્થિક મદદ
- 41 લાખ પત્નીના નામે ફિક્સ ડિપોઝીટ (FD)
- 41 લાખ પુત્રના નામે ફિક્સ ડિપોઝીટ (FD)
- 41 લાખ પુત્રીના નામે ફિક્સ ડિપોઝીટ (FD)
- 01 કરોડની ભાઈના નામે ફિક્સ ડિપોઝીટ (FD)
- 40 લાખની ફિક્સ ડિપોઝીટ (FD) પિતાના નામે
- 11 -11 લાખ ત્રણ બહેનોને અપાશે
- 53, 71,189 ની પુત્રના નામથી 5 જમીન ખરીદાશે
હજારો ચાહકોના જીત્યા દિલ
મહત્વપૂર્ણ છે કે, ગત 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભાભર નજીક આવેલી ગૌશાળા પાસે બે બાઈક વચ્ચે સર્જાયેલા માર્ગ અકસ્માતમાં ચંદન રાઠોડનું નિધન થયું હતું. અકસ્માતમાં ચંદન રાઠોડનું નિધન થતા તેના લાખો ફોલોઅર્સ અને સોશિયલ મીડિયામાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું હતું.
વાવ થરાદ જિલ્લાના છેવાડાના સુઈગામ વિસ્તારમાંથી આવતા ચંદન રાઠોડે માત્ર ધોરણ 10 સુધીનો અભ્યાસ કર્યો હતો. ગુજરાતી ફિલ્મોના હાસ્ય કલાકાર રમેશ મહેતાના અભિનયને જોઈને તેઓ કોમેડી કરતાં શીખ્યા હતા. તેઓ રોજગારી મેળવવા માટે ઘણી જગ્યાએ ફરીને ખૂબ સંઘર્ષ કર્યો અને છેવટે તેમને કોમેડી વીડિયો બનાવવાનુ શરૂ કર્યું હતું જે બાદ ગુજ્જુ લવગુરુના નામથી જાણીતા થયા હતા. જોકે હવે તેના નિધન બાદ પરિવારને મોટી આર્થિક મદદ મળી ચૂકી છે જેથી પરિવાર આર્થિક બેઠો થયો છે. પરંતુ ગુજ્જુ લવગુરુની ખોટ તો પૂરી નહીં થઈ શકે.
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