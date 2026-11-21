'પંજાબી આ ગયે ઓયે'/ અમદાવાદમાં દિલજીત દોસાંઝના કોન્સર્ટનો ક્રેઝ: કેનેડાથી લઈ રશિયા સુધીના ફેન્સ પહોંચ્યા Narendra Modi Stadium
અમદાવાદમાં યોજાઈ રહેલા આ શાનદાર કોન્સર્ટમાં દિલજીતની એક ઝલક મેળવવા માટે તેના ફ્રેન્સ દૂર દૂરથી આવ્યા છે
Published : November 21, 2026 at 2:41 PM IST
અમદાવાદઃ આજે અમદાવાદમાં વિશ્વના સૌથી મોટા નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં પંજાબી સુપરસ્ટાર દિલજીત દોસાંઝના ચર્ચિત 'Aura India Tour' કોન્સર્ટનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં દેશ-વિદેશથી આવેલા હજારો ચાહકોની ભીડ જામી છે. અમદાવાદમાં યોજાઈ રહેલા આ શાનદાર કોન્સર્ટમાં દિલજીતની એક ઝલક મેળવવા માટે તેના ફ્રેન્સ દૂર દૂરથી આવ્યા છે, જેમાં પાઘડી અને ધોતી કુર્તામાં સજ્જ થઈને આવેલા ખાસ ફેન્સ પણ જોવા મળ્યા છે.
દિલજીત દોસાંઝની એક ઝલક પામવા અને તેને લાઈવ સ્ટેજ પર નિહાળવા માટે ચાહકોમાં અદ્ભુત ક્રેઝ જોવા મળી રહ્યો છે. દિલ્હી અને પંજાબથી આવેલા યુવાનોએ સ્ટેડિયમની બહાર ભાંગડા કરીને પોતાનો ઉત્સાહ અને ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. આ ખાસ કોન્સર્ટમાં માત્ર ભારતના જ નહીં, પરંતુ વિદેશથી પણ ચાહકો ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા છે. કેનેડાથી આવેલા કેટલાક ફેન્સ પણ દિલજીત દોસાંઝ માટે ખાસ અમદાવાદ પહોંચ્યા છે અને તેમને અપેક્ષા છે કે દિલજીત તેમને સ્ટેજ ઉપર ઇન્વાઇટ કરશે. એટલું જ નહીં, એક રશિયન યુવતી પણ દિલજીતની ખાસ ફેન તરીકે અને તેને જોવા માટે સ્પેશ્યલી આ કોન્સર્ટમાં ભાગ લેવા માટે આવી છે.
સ્ટેડિયમ બહાર અદભુત માહોલ
દિલજીત દોસાંઝના આ લાઈવ પરફોર્મન્સને લઈને અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. કોન્સર્ટ શરૂ થતા પહેલા જ સ્ટેડિયમની બહાર ચાહકોએ ભારે ધમાલ મચાવી હતી. પંજાબી શૈલીમાં પાઘડી અને ટ્રેડિશનલ ધોતી કુર્તા પહેરીને આવેલા ફેન્સે સ્ટેડિયમની બહાર જ ભાંગડા કરીને માહોલને એકદમ રંગતદાર બનાવી દીધો હતો. દિલ્હી, પંજાબ તેમજ કેનેડાથી આવેલા ફેન્સ દિલજીત દોસાંઝ પ્રત્યેનો તેમનો પ્રેમ વ્યક્ત કરવા માટે લાંબી સફર ખેડીને આવ્યા છે.
આ કોન્સર્ટનું એક મુખ્ય આકર્ષણ રશિયન યુવતી રહી છે, જે દિલજીતની ફેન છે અને ખાસ આ કોન્સર્ટમાં સામેલ થવા માટે આવી પહોંચી છે. કેનેડા અને અન્ય સ્થળોથી આવેલા તમામ ફેન્સમાં એવી મોટી અપેક્ષા છે કે કલાકાર તેમને સ્ટેજ ઉપર આમંત્રિત કરશે.
ETV ભારત સાથેની ખાસ વાતચીતમાં ફેન્સે વ્યક્ત કરી ખુશી
દિલજીતના આ બધા ફેન્સે 'ETV ભારત' સાથેની ખાસ વાતચીતમાં દિલજીત દોસાંઝ સાથે મળવા માટેનો અનેરો ઉત્સાહ અને રોમાંચ વ્યક્ત કર્યો હતો. ચાહકોની ઈચ્છા છે કે દિલજીત દોસાંઝનું લાઈવ પરફોર્મન્સ જોવું એ એક લાઈફ ટાઈમ એક્સપિરિયન્સ છે અને તેના માટે તેઓ ગમે તેટલું દૂરથી આવવા તૈયાર હતા. ચાહકોના આ ભારે ક્રેઝને કારણે અમદાવાદનું વાતાવરણ અત્યારે સંપૂર્ણપણે પંજાબી રંગમાં રંગાઈ ગયું છે.
આજે યોજાઈ રહેલા આ ભવ્ય 'Aura India Tour' કોન્સર્ટમાં લાખોની સંખ્યામાં સંગીત પ્રેમીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને દિલજીત દોસાંઝની એક ઝલક મેળવવા માટે સ્ટેડિયમની અંદર અને બહાર ચાહકોની લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે. આ ભવ્ય આયોજનથી અમદાવાદનું સંગીતમય વાતાવારણ વધુ ગુંજી ઉઠ્યું છે.
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