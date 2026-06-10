જુનાગઢનું ડૉ.ચોવટીયા દંપતી પણ હતું વિમાન દુર્ઘટનાના હતભાગીઓમાં સામેલ, મિત્રોએ વાગોળી યાદો
અમદાવાદ પ્લેન દુર્ઘટનામાં અવસાન પામેલા જુનાગઢા ડો. ચોવટીયા અને તેમના ધર્મપત્ની વિશે તેમના મિત્રોએ જાણી અજાણી અને રોચક વિગતો જણાવી હતી.
Published : June 10, 2026 at 6:08 PM IST
જુનાગઢ: 12મી જૂન 2025 એવો દિવસ હતો કે જેમાં ગુજરાતના ઇતિહાસની કદાચ સૌથી મોટી અને ક્યારેય ન ભૂલી શકાય તેવી વિમાન દુર્ઘટના ઘટી હતી. જેમાં 250 કરતાં પણ વધારે પ્રવાસીઓના મોત થયા હતા. મૃતકોમાં જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના નિવૃત્ત કૃષિ વૈજ્ઞાનિક ડૉ.રવજીભાઈ ચોવટીયા અને તેમના ધર્મપત્ની શારદાબેન ચોવટીયાનું પણ અવસાન થયું હતું. જીવનના અંતિમ સમય સુધી કૃષિ યુનિવર્સિટી અને તેમના મિત્રો સાથે સંકળાયેલા ડોક્ટર ચોવટીયા અને તેમના ધર્મપત્ની વિશે તેમના મિત્રોએ ખૂબ જ રોચક અને દુર્ઘટના પૂર્વેના 24 કલાક પહેલાની ઘટનાનું આજે વર્ણન કરીને ડોક્ટર ચોવટીયા અને તેમના પત્નીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે.
12 જૂન વિમાન દુર્ઘટનાની પ્રથમ વરસી
12મી જૂન 2025 બપોરના એક થી બે વાગ્યાનો સમય ગુજરાતના ઈતિહાસની કદાચ સૌથી મોટી અને ભયાનક વિમાન દુર્ઘટના ઘટી. અમદાવાદથી લંડન જતી એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટ અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી ઉડાન ભર્યાના થોડી જ ક્ષણોમાં તૂટી પડી. આ વિમાનમાં પ્રવાસ કરી રહેલા 250 કરતાં વધારે મુસાફરોના અવસાન થયા. મૃતકોમાં જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના કૃષિ વૈજ્ઞાનિક ડો.રવજીભાઈ ચોવટીયા અને તેમના પત્ની શારદાબેન ચોવટીયાનું પણ આ વિમાન દુર્ઘટનામાં અવસાન થયું હતું. વિમાન તૂટી પડ્યાના સમાચાર વાયુવેગે ફેલાયા અને જાણવા મળ્યું કે, એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર અને તેમના પત્ની પણ આ દુર્ઘટનામાં અવસાન પામ્યા છે તો જૂનાગઢની સાથે એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાં ભારે શોકનું મોજું ફરી વળ્યું હતું. આજે આ દુર્ઘટનાને એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે, ત્યારે ડોક્ટર રવજીભાઈ ચોવટીયાની સાથે ખૂબ જ ગાઢ સંબંધ ધરાવતા તેમના મિત્રોએ તેમની જાણી અજાણી અનેક વાતો આજે ઈટીવી ભારત સમક્ષ રજૂ કરી હતી.
યુનિવર્સિટીના કુલપતિ વી.પી.ચોવટીયાએ કર્યુ સ્વર્ગસ્થનું સંસ્મરણ
જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ડો.વી.પી.ચોવટીયાએ ઈટીવી ભારત સાથે ડો.રવજીભાઈ ચોવટીયા અને તેમના ધર્મપત્ની શારદાબેન ચોવટીયાને એક આદર્શ દંપતિ તરીકે ઓળખાવ્યા હતા. ડોક્ટર રવજીભાઈ ચોવટીયા ગુજરાત યુનિવર્સિટીના એક ભાગરૂપે દાંતીવાડા ખાતે ડ્રાયફ્રુટ સંશોધન કેન્દ્રમાં વૈજ્ઞાનિક તરીકે કામ કરી રહ્યા હતા. દાંતીવાડા યુનિવર્સિટીમાં તેમના સંશોધનને કારણે તેમને સરહદી જિલ્લામાં ખૂબ સારી નામના મેળવી હતી. ત્યાંથી તેઓ પીએચડી કરવા માટે આવ્યા અને ત્યારથી તેમનો સંપર્ક શરૂ થયો
જૂનાગઢમાં નાના અને મોટાભાઈ તરીકે કર્યું કામ
જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના વર્તમાન કુલપતિ ડો.વી.પી.ચોવટીયા અને કૃષિ વૈજ્ઞાનિક ડો આર. એસ ચોવટીયા બંને નાના મોટા ભાઈ તરીકે ગુજરાત યુનિવર્સિટીના હિસ્સા તરીકે જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર કોલેજમાં એક સાથે ઘણા વર્ષો સુધી કામ કર્યું. જૂનાગઢમાં રવજીભાઈ ચોવટીયા બાગાયત વિભાગમાં 1995થી વિભાગના વડા તરીકે કામ શરૂ કર્યું, તેમના કાર્યકાળમાં લાલબાગ, મઢળીબાગ, જાંબુવાડી, ખેંગારવાવ અને સક્કરબાગ જેવા એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના અલગ-અલગ ફાર્મમાં તેમણે બાગાયતને લગતા અનેક સંશોધનો કરવાની સાથે બાગાયતમાં અભ્યાસ કરવા માટે આવતા વિદ્યાર્થીઓને બાગાયતનું વૈજ્ઞાનિક અને આધુનિક ઢબે શિક્ષણ પણ આપ્યું. કેમ્પસમાં કામ કરતા તમામ કર્મચારી વૈજ્ઞાનિકો અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે તેમનો વ્યવહાર એકદમ ઉત્કૃષ્ટ અને આદર્શ હતો. જેના કારણે તેઓ આજે પણ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના પ્રત્યેક કર્મચારી અને વિદ્યાર્થીઓમાં અનુભવના રુપ મા જીવંત જોવા મળે છે.
મુંબઈ એરપોર્ટ પર મળ્યા વિમાન દુર્ઘટનાના સમાચાર
કૃષિ યુનિવર્સિટીના વર્તમાન કુલપતિ વધુમાં જણાવે છે કે, જે દિવસે 12મી જૂનના દિવસે દુર્ઘટના સર્જાઈ તે જ દિવસે તેઓ રાજકોટથી અમદાવાદ અને ત્યાંથી ભુવનેશ્વર જવા માટે વિમાનમાં બેઠા હતા. આ સમય દરમિયાન મુંબઈ એરપોર્ટ પર વિમાન બદલતી વખતે સમાચાર મળ્યા કે, એર ઇન્ડિયાનું પ્લેનનું અમદાવાદમાં ક્રેશ થયું છે. એરપોર્ટ પર જ તેમના પત્નીનો તેમને ફોન આવ્યો કે ટીવીમાં સમાચાર ચાલી રહ્યા છે કે પ્લેન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું છે, અને યુનિવર્સિટીના ડોક્ટર ચોવટીયાનું અવસાન થયું છે, ત્યારે તેમને ખબર પડી કે જે પ્લેનમાં દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું છે, અને તેમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા તે ડો. રવજીભાઈ ચોવટીયા અને તેમના ધર્મપત્ની શારદાબેન ચોવટીયા હતા. પ્લેન ના અકસ્માતની જાણ થતાં જ રાજ્યના મંત્રીએ પણ ડો.ચોવટીયાના સમાચાર સાંભળીને કુલપતિ ડો.વી.પી ચોવટીયાને ફોન કરીને તેઓ હેમખેમ છે તેવા સમાચારો પણ તેમને ટેલીફોન પર જાણ્યા હતા.
મિત્ર ડો.કાનાણીએ પણ રવજીભાઈ વિશે કરી રોચક વાતો
જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાં રિસર્ચ વૈજ્ઞાનિક તરીકે કામ કરતા અને ડો.રવજીભાઈ ચોવટીયાના પરમ મિત્ર એવા ડો. પરસોત્તમભાઈ આર. કાનાણીએ પણ ડો.રવજીભાઈ અને તેમના ધર્મપત્ની શારદાબેન વિશે ખૂબ જ રોચક વિગતો તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા વખતે વર્ણવી હતી. કદાચ આ પ્રકારની ઘટનાનું વિવરણ હજુ સુધી કોઈ માધ્યમો માં પ્રસિદ્ધ થયું નહીં હોય. ડો.રવજીભાઈ અને શારદાબેન ડો. પરસોત્તમભાઈના ઘરે 10 તારીખે ગયા હતા. પરસોતમભાઈ કાનાણી તેના પુત્રના ઘરે જવા માટે ઓસ્ટ્રેલિયા જવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા. તો રવજીભાઈ અને તેમના પત્ની લંડન રહેતા તેમના પુત્રના ઘરે જવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા. 10મી તારીખે બંને દંપતી જૂનાગઢમા પરસોતમભાઈ કાનાણી ના ઘરે રૂબરૂ મળીને એકબીજાનો સામાન પણ પેક કર્યો હતો 10 તારીખે ડોક્ટર પરસોતમભાઈ કાનાણી ઓસ્ટ્રેલિયા જવા માટે જુનાગઢથી નીકળ્યા અને 11 તારીખે ડોક્ટર રવજીભાઈ ચોવટીયા અને તેમના પત્ની લંડન જવા માટે જુનાગઢથી અમદાવાદથી નીકળવાના હતા.
વિમાનની ટિકિટ બદલવા કરી અનેક વખત વાત
ડો.પી.આર.કાનાણીએ ડો.રવજીભાઈ કાનાણીને લંડન જવા માટે એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઈટને પસંદ કરી હતી. ત્યારબાદ તેમણે આ ફ્લાઈટ કેન્સલ કરીને ઈથીયાડ એરલાઇન્સની ફ્લાઈટમાં લંડન જવાની અનેકવાર વિનંતી કરી હતી. ડો.કાનાણીએ ઇથયાડ એરલાઇન્સની ફ્લાઈટની ટિકિટ બુકિંગ કરવા માટે એજન્ટનો સંપર્ક પણ કર્યો હતો, પરંતુ ડો.રવજીભાઈ ચોવટીયા એર ઇન્ડિયા કે જે ભારતની એરલાઇન્સ કંપની છે, તેને પસંદ કરવાનો આગ્રહ રાખ્યો અને ઈથીયાડ એરલાઇન્સની ટિકિટ કેન્સલ કરાવીને અમદાવાદથી લંડન જઈ રહ્યા હતા. જ્યાં તેમના પુત્રના લંડનમાં નવા મકાનનું ઉદ્ઘાટન હતું અને સાથે સાથે તેમનો સમગ્ર પરિવાર દીકરા અને દીકરી સાથે યુરોપના પ્રવાસે જવાનું પણ આયોજન કર્યું હતું. આના માટે ડો. રવજીભાઈએ આઠ લાખ રૂપિયાના પાઉન્ડ લઈને લંડન જઈ રહ્યા હતા
વિમાન અકસ્માત્મના ઓસ્ટ્રેલિયામાં મળ્યા સમાચાર
ડોક્ટર પી.આર કાનાણીને એર ઇન્ડિયાની અમદાવાદથી લંડન જતી ફ્લાઈટના અકસ્માત ગ્રસ્ત થવાના સમાચાર ઓસ્ટ્રેલિયામાં મળ્યા. ટીવીમાં ભારતનું પ્લેન અમદાવાદમાં ક્રેશ થયું છે, આવા સમાચાર ચાલતા હતા ત્યારે જ તેમને ધ્રાસકો પડ્યો હતો કે આ પ્લેનમાં તેમના પરમ મિત્ર ડો. રવજીભાઈ અને તેમના ધર્મ પત્ની શારદાબેન લંડન જવા માટે આવવાના હતા. દુર્ઘટનાગ્રસ્તના સમાચાર મળતા જૂનાગઢના ડો.રવજીભાઈ ચોવટીયાના મિત્ર અને એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના અન્ય એક વૈજ્ઞાનિક ડોક્ટર ગાજીપરાનો તેમને સંપર્ક કર્યો અને આ ઘટનાના સમાચારની પુષ્ટિ કરી આજે પણ તેઓ આ ઘટનાને ભૂલી શકતા નથી. 12મી જૂનથી લઈને 20મી ઓગસ્ટ સુધી ડોક્ટર પરસોતમભાઈ કાનાણી ઊંઘી પણ નહોતા શક્યા, આ પ્રકારની વિમાન દુર્ઘટનાની અસરો તેના માનસ પટલ પર છવાયેલી જોવા મળતી હતી.
ખૂબ જ સંવેદનશીલ અને ચમત્કાર સમાન ઘટના
જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના જમીન સંશોધન વિભાગમાં કામ કરતા રિસર્ચ વૈજ્ઞાનિક ડો.સાવલીયા પણ 12મી તારીખે અમદાવાદથી લંડન જતી એર ઇન્ડિયાના વિમાનમાં તેમના જમાઈને મળવા માટે લંડન જવાની ટિકિટ બુક કરાવી હતી, પરંતુ કુદરતના સંકેતો અને કોઈ ચમત્કારથી જરા પણ ઓછું નહીં તેવી ઘટના તેમના જીવનમાં પણ બની. જે વિમાન અમદાવાદમાં અકસ્માત ગ્રસ્ત બન્યું હતું, તે વિમાનની ટિકિટ ડોક્ટર સાવલિયાએ બુક કરાવી હતી, પરંતુ તેમના જમાઈએ લંડનથી અમીરાત એરવેઝની ટિકિટ બુક કરાવીને એર ઇન્ડિયાની બુક થયેલી ટિકિટને કેન્સલ કરાવી નાખી.
ડોક્ટર સાવલિયા અને તેમનો સમગ્ર પરિવાર આ ઘટનાને કુદરતના એક ચમત્કાર સાથે સરખાવી રહ્યા છે. તેઓ 12 જૂને અકસ્માત ગ્રસ્ત બનેલી એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટ માં અમદાવાદથી લંડન જવા પાછળનું તેમનું કારણ એ હતું કે એર ઈન્ડિયાની આ ફ્લાઈટમાં પ્રત્યેક મુસાફરોની સાથે બે બેગ લઈ જવા દેવાની મંજૂરી આપવામાં આવતી હતી. જ્યારે અન્ય વિમાનોમાં એક વ્યક્તિ સાથે એક જ બેગ લઈ જવાની મંજૂરી હતી. વધારાની બે બેગ અને સામાન લંડન લઈ જઈ શકાય તે માટે તેમણે એર ઈન્ડિયાની આ ફ્લાઈટમાં લંડન જવાનું નક્કી કરી નાખ્યું હતું. પરંતુ કુદરતના સૌથી મોટા સંકેત તેમના જમાઈને મળતા તેમણે લંડનથી જ અમીરાત એરવેઈઝની અમદાવાદથી લંડન જતી અને સવારે 10 વાગ્યે અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી રવાના થતી ફ્લાઈટમાં ટિકિટ બુક કરાવી અને 12મી જુન 2025ના દિવસે વિમાનમાં બેઠા અને 12 વાગ્યે તેઓ દુબઈ એરપોર્ટ પર પહોંચતા જ એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઈટ દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થઈ હોવાના સમાચાર તેમને દુબઈ એરપોર્ટ પર મળતા તેઓ ખૂબ જ હચમચી ગયા હતા, તેઓ કુદરતનો આભાર પણ વ્યક્ત કરતા હતા કે તેમના જમાઈને કુદરતે સંકેત આપ્યો અને તેમની ઈચ્છા ન હોવા છતાં પણ તેમણે ટિકિટ કેન્સલ કરાવી અને અમીરાત એરવેઈઝમાં ટિકિટ બુક કરાવી અને સંભવિત અક્સમાતમાંથી ઉગરી ગયાનો સુખદ અનુભવ છે. પરંતુ સાથે સાથે તેમની સાથે જ કામ કરતા ડોક્ટર ચોવટીયા અને શારદાબેન નું વિમાન દુર્ઘટના અવસાન થયું તે જાણીને તેમને ખૂબ જ દુઃખ થયું હતું.