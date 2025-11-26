ETV Bharat / state

રાજકોટ: જાણીતા ક્રિકેટરના સાળા જીત પાબારીએ જીવન ટૂંકાવ્યું

તબીબે મૃત જાહેર કરતાં મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડી જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

જાણીતા ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારાના સાળા જીત રસિકભાઈ પાબારીએ જીવન ટૂંકાવ્યું
જાણીતા ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારાના સાળા જીત રસિકભાઈ પાબારીએ જીવન ટૂંકાવ્યું (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 26, 2025 at 4:13 PM IST

|

Updated : November 26, 2025 at 5:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

રાજકોટ: ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારાના સાળા જીત રસિકભાઈ પાબારીએ આત્મહત્યા કરી લીધી છે. માલવિયાનગર પોલીસની ટીમ ખાનગી હોસ્પિટલ પહોંચી હતી. તબીબે મૃત જાહેર કરતાં મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડી જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. મૃતક ડિપ્રેશનમાં રહેતો હોવાથી આપઘાત કર્યો હોવાનું પ્રાથમિક તારણ છે.

ગત 26 નવેમ્બર 2024ના રોજ માલવિયાનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે જીત પાબારીની પૂર્વ મંગેતર દ્વારા જીત વિરુદ્ધ દુષ્કર્મની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. આમ, એક વર્ષ બાદ એટલે કે 26 નવેમ્બર, 2025ના રોજ આત્મહત્યા કરી લીધી છે.

જાણીતા ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારાના સાળા જીત રસિકભાઈ પાબારીએ જીવન ટૂંકાવ્યું (ETV Bharat Gujarat)

એક વર્ષ પહેલાં પૂર્વ મંગેતરે નોંધાવેલી ફરિયાદમાં આરોપી તરીકે જીત રસિક પાબારીનું નામ આપી જણાવ્યું હતું કે તે તેમનાં માતા-પિતા સાથે રહે છે. વર્ષ 2014માં ફેસબુકમાં જીત પાબારીની ફેન્ડ રિકવેસ્ટ આવી અને વાતચીત ચાલુ કરી હતી. જીત પાબારીએ જણાવ્યું કે, મને તું પસંદ છો. બાદમાં બંને પરિવારજનો લગ્ન બાબતે સહમત થયાં હતાં. 8 ઓકટોબર, 2021ના બંનેનાં પરિવારજનોના નકકી થયા મુજબ ગોળધાણાની વિધિ કરવામાં આવી હતી અને 27 જાન્યુઆરી 22ના રોજ બંનેની સગાઈ કરવામાં આવી હતી.

જાણીતા ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારાના સાળા જીત રસિકભાઈ પાબારીએ જીવન ટૂંકાવ્યું
જાણીતા ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારાના સાળા જીત રસિકભાઈ પાબારીએ જીવન ટૂંકાવ્યું (ETV Bharat Gujarat)

જીત પાબારીએ અમીન માર્ગ સ્થિત પોતાના ઘરે જ આપઘાત કરી લેતાં બેભાન હાલતમાં ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તબીબે મૃત જાહેર કરી માલવિયાનગર પોલીસને જાણ કરી હતી. મૃતક જીતની પૂર્વ મંગેતરે લગ્નની લાલચ આપી જીત પાબારી દ્વારા બળજબરીપૂર્વક શારીરિક સંબંધ બાંધવામાં આવ્યાના આક્ષેપ કર્યા હતા. સગાઈ કરી દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હતું તેમજ ત્યાર બાદ સગાઈ તોડી નાખવામાં આવી હોવાનો ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો.

26 નવેમ્બર, 2024ના રોજ કરેલી દુષ્કર્મની પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, સૌપ્રથમવાર સિઝન્સ હોટલમાં સગાઈ વખતે આરોપીએ બળજબરી કરવાની કોશિશ કરી હતી, પરંતુ ત્યારે મહેમાનો અને ઘણા લોકો હોવાથી તેણે પ્રતિકાર કર્યો હતો. બાદમાં જીતના પરિવાર સાથે કૌટુંબિક ફંકશન માટે દુબઈ ગઈ હતી. ત્યાર બાદ દિવાળીના સમયમાં આરોપીના ઘરે ગઈ ત્યારે રૂમમાં બોલાવી બળજબરીથી શારીરિક સંબંધ બાંધ્યો હતો. બીજા દિવસે પણ મરજી વિરુદ્ધ શરીર સંબંધ બાંધ્યો હતો. આરોપીએ મોબાઈલ ફોનમાં ઉતારેલો વીડિયો અને ફોટોગ્રાફસ બતાવી કહ્યું હતું કે, હવે તું આ વાત કોઈને કહેતી નહીં, નહીંતર આ વીડિયો અને ફોટોગ્રાફસ વાઈરલ કરી દઈશ.

ચેતેશ્વર પૂજારાનાં સાસરિયાં જામજોધપુરનાં છે, પરંતુ વીસેક વર્ષથી રાજકોટમાં જ રહે છે. તેના સસરાને કોટનની જિનિંગ ફેક્ટરી છે.

આ પણ વાંચો:

Last Updated : November 26, 2025 at 5:33 PM IST

TAGGED:

FAMOUS CRICKETER CHETESHWAR PUJARA
PUJARA S BROTHER IN LAW
JEET PABARI
RAJKOT
JEET PABARI ENDS HIS LIFE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.