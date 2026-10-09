7 વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મ અને હત્યા કેસમાં નરાધમ કૌટુંબિક મામાને ફાંસીની સજા: કોર્ટે 'રેરેસ્ટ ઓફ ધી રેર' કેસ ગણાવ્યો
ભોગ બનનાર બાળકીએ તેના પિતાના ઘરે જવાની વાત કરીને પેશાબ કરી લીધું હતું. આ બાબત પર ગુસ્સે ભરાઈને આરોપીએ બાળકી પર અમાનુષી અત્યાચાર ગુજાર્યો હતો.
Published : October 9, 2026 at 7:54 PM IST
જામનગર: જામનગરના સિક્કામાં એક સાત વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મ અને હત્યાના કેસના આરોપીને કોર્ટે ફાંસીની સજા ફટકારી છે. સમગ્ર કેસમાં પોલીસે ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરી માત્ર 35 દિવસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. બાદમાં કોર્ટે આ કેસને 'રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર' કેસ ગણાવી આરોપીને ફાંસીની સજા સંભળાવી છે.
આ બનાવ તારીખ 12-01-2025 ના રોજ બન્યો હતો. આ કેસમાં આરોપી નીતિન માણેક છે, જે ભોગ બનનાર મૃતક બાળકીનો કૌટુંબિક મામા થતો હતો. ભોગ બનનાર બાળકીની ઉંમર માત્ર 7 વર્ષ, 2 માસ અને 2 દિવસની હતી.
ઘટનાની વિગતો આપતા સરકારી વકીલ વાદી ભારતીએ જણાવ્યું કે, ભોગ બનનાર બાળકીએ તેના પિતાના ઘરે જવાની વાત કરી હતી અને બાથરૂમ (પેશાબ) કરી લીધું હતું. આ બાબત પર ગુસ્સે ભરાઈને આરોપીએ બાળકી પર અમાનુષી અત્યાચાર ગુજાર્યો હતો. આરોપીએ બાળકીને શરીર પર અલગ-અલગ 23 જેટલી ઈજાઓ પહોંચાડી હતી. આ ઉપરાંત, માચીસની સળીથી ગુપ્ત ભાગે ડામ આપ્યા હતા અને અવારનવાર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું.
તારીખ 12 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ આરોપીએ ક્રૂરતાની તમામ હદો વટાવીને બાળકીની બંને સાથળ પકડીને તેનું માથું દીવાલ સાથે પછાડ્યું હતું. આ ગંભીર ઈજાઓને કારણે બાળકીનું કમકમાટીભર્યું મૃત્યુ નીપજ્યું હતું. આ હત્યા અને દુષ્કર્મનો ગંભીર કેસ નામદાર સ્પેશિયલ કોર્ટમાં ચાલવા પર આવ્યો હતો. સરકાર પક્ષ તરફથી આ કેસમાં આરોપીને કડક સજા અપાવવા માટે 23 જેટલા સાક્ષીઓ તપાસવામાં આવ્યા હતા. આ સાથે કોર્ટ સમક્ષ 95 જેટલા દસ્તાવેજી પુરાવાઓ પણ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.
પોલીસની સરાહનીય કામગીરી
આ કેસમા પોલીસે માત્ર 35 દિવસમાં પુરાવાલક્ષી ચાર્જશીટ રજૂ કરી દાખલારૂપ કામગીરી કરી હતી. જેમાં તાત્કાલિન પીઆઇ વી.બી ચૌધરી તથા તેમની ટીમે તપાસની કામગીરી કરી હતી અને આરોપીને કડકમાં કડક સજા થાય તેવા પ્રયાસ કર્યા હતા. પોલીસ ટીમની તપાસને કારણે જ તમામ પુરાવા અને ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈ નામદાર પોક્સો કોર્ટે આ કેસને 'રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર' ગણ્યો છે અને આરોપીને ફાંસીની સજા ફટકારી છે.
તમામ પુરાવાઓ અને સાક્ષીઓની જુબાનીને ધ્યાનમાં રાખીને અદાલતે આ કેસને જામનગર જિલ્લાના 'રેર ઓફ ધ રેર' કેસ તરીકે ગણ્યો છે. પોક્સો વિથ મર્ડરના આ કેસમાં સ્પેશિયલ કોર્ટે આરોપી નીતિન ડોસાજી માણેકને દોષિત ઠેરવીને ફાંસીની સજાનો હુકમ કર્યો છે.
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