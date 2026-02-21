ETV Bharat / state

લગ્નપ્રસંગમાંથી પરત આવતા પરિવારને ઊંઝાના ઉનાવા નજીક નડ્યો અકસ્માત; 5 લોકોના મોત, 6 ઘાયલ

પરિવાર રાજસ્થાનમાં લગ્નપ્રસંગ પૂર્ણ કરીને પોતાની ઈકો કારમાં અમદાવાદના રામોલ ખાતે પોતાના ઘરે પરત ફરી રહ્યો હતો.

લગ્નપ્રસંગમાંથી પરત આવતા પરિવારને ઊંઝાના ઉનાવા નજીક નડ્યો અકસ્માત; 5 લોકોના મોત, 6 ઘાયલ
લગ્નપ્રસંગમાંથી પરત આવતા પરિવારને ઊંઝાના ઉનાવા નજીક નડ્યો અકસ્માત; 5 લોકોના મોત, 6 ઘાયલ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 21, 2026 at 11:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના ઊંઝા-ઉનાવા હાઈવે પર એક અત્યંત ગોઝારો અકસ્માત સર્જાયો છે. ઉનાવા ગામ નજીક આવેલી કોમ્ફી હોટલ પાસે એક ઈકો કાર બેકાબૂ બનીને ડિવાઈડર સાથે ધડાકાભેર અથડાતા 5 લોકોના કમકમાટીભર્યા મોત નિપજ્યા છે, જ્યારે અન્ય 6 લોકોને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે.

રાજસ્થાનથી અમદાવાદ પરત ફરી રહ્યો હતો પરિવાર

પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, એક પરિવાર રાજસ્થાનમાં લગ્નપ્રસંગ પૂર્ણ કરીને પોતાની ઈકો કારમાં અમદાવાદના રામોલ ખાતે પોતાના ઘરે પરત ફરી રહ્યો હતો. આ દરમિયાન ઉનાવા નજીક પસાર થતી વખતે ઈકો કાર ડિવાઈડર સાથે ધડાકાભેર અથડાઈ હતી. અકસ્માત એટલો ભયંકર હતો કે કારના ફુરચા ઉડી ગયા હતા અને હાઈવે પર ચીચીયારીઓ ગુંજી ઉઠી હતી.

ઘટનાસ્થળે જ 4 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો

આ ગમખ્વાર અકસ્માતમાં પિતા-પુત્ર, એક મહિલા અને એક બાળક એમ કુલ 4 લોકોના ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યા મોત નિપજ્યા હતા. જ્યારે ગંભીર રીતે ઘાયલ એક વૃદ્ધાને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ટૂંકી સારવાર દરમિયાન જ તેમનું પણ મોત નીપજ્યું હતું.

મૃતકોના નામ:

  • રામલાલ કુમાવત
  • કોમલ કુમાવત
  • કૈલાશ કુમાવત
  • એક બાળક અને એક વૃદ્ધા

પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો

અકસ્માતની જાણ થતાં જ આસપાસના લોકો મદદે દોડી આવ્યા હતા અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. ઘટનાની માહિતી મળતા જ ઉનાવા પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી. પોલીસે તમામ 6 ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા હતા. આ ઉપરાંત મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપીને અકસ્માતનો ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

5 DEAD 6 INJURED
FAMILY RETURNING FROM A WEDDING
FAMILY ACCIDENT
ACCIDENT NEAR UNAWA
ACCIDENT NEAR UNAWA UNJHA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.