ઉનાના વાંસોજ ગામે ભોજન બાદ પરિવારની તબિયત લથડી, ત્રણ વર્ષની બાળકીનું મોત
ભોજન બાદ પરિવારને ઊલટી અને અશક્તિની તકલીફ; સવારે ઘરે બોલાવેલા ડૉક્ટરે પતિ પત્નીને બાટલા ચઢાવ્યા, તે દરમિયાન બાળકી અચાનક ઢળી પડી.
Published : October 27, 2026 at 7:59 PM IST
ગીર સોમનાથ: ઉનાના વાંસોજમાં એક જ પરિવારના સભ્યોની તબિયત લથડતા ત્રણ વર્ષની બાળકીનું મોત થયું છે જ્યારે બાળકીના માતા-પિતાને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
ભોજન બાદ પરિવારજનોની તબિયત લથડી
ઉના તાલુકાના વાંસોજ ગામમાં રાત્રિના સમયે ભોજન લીધા બાદ પરિવારના સભ્યોને અશક્તિ અને ઊલટીની તકલીફ શરૂ થઇ હતી. સવારે માતા-પિતાને ફરી અશક્તિ અને ચક્કર આવતા ઘરે ડૉક્ટર બોલાવવામાં આવ્યા હતા. ડૉક્ટર દ્વારા બાટલા ચઢાવી સારવાર શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન ઘરમાં રમતી ત્રણ વર્ષની બાળકી અચાનક ઢળી પડતા પરિવારજનોમાં દોડધામ મચી ગઇ હતી અને બાળકીને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ લઇ જવામાં આવી હતી. જોકે, ફરજ પરના તબીબે બાળકીને મૃત જાહેર કરી હતી.
સમગ્ર ઘટના અંગે નવાબંદર મરીન પોલીસ સ્ટેશનના PSI રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે, પરિવાર રાત્રે ભોજન લીધા બાદ સૂઇ ગયો હતો અને ત્યારબાદ અચાનક અશક્તિ અને ઊલટીની તકલીફ થતા ગામમાં સારવાર માટે લઇ જવામાં આવ્યો હતો. બાદમાં પરિવાર ઘરે પરત ફર્યો હતો. સવારે ફરી અશક્તિ અને ચક્કર આવતાં પરિવારજનોએ ગામમાંથી ડૉક્ટરને ઘરે બોલાવ્યા હતા. ડૉક્ટર દ્વારા પતિ પત્નીને બાટલા ચઢાવવામાં આવી રહ્યા હતા ત્યારે બાળકી અચાનક ઢળી પડી હતી.
બાળકીના મોતનું કારણ જાણવા પોસ્ટ મોર્ટમ
PSI રાઠોડના જણાવ્યા અનુસાર, બાળકીના મૃતદેહને પોસ્ટ મોર્ટમ માટે જામનગર ખસેડવામાં આવ્યો છે, જ્યારે તેનાં માતા-પિતાની ઉનાની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે. હાલ પોલીસે આ મામલે તપાસ શરૂ કરી છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ બાળકીના મોતનું ચોક્કસ કારણ જાણી શકાશે.
પરિવારની તબિયત લથડવા પાછળ રાત્રી ભોજનની કોઈ અસર હતી કે અન્ય કોઈ કારણ જવાબદાર હતું, તે અંગે હાલ સત્તાવાર સ્પષ્ટતા થઈ નથી. તબીબી તપાસ અને પોસ્ટ મોર્ટમ રિપોર્ટ બાદ જ આ બાબતે સ્પષ્ટતા થઈ શકશે.
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