નવસારી હાઇવે પર સુરતના પરિવારને નડ્યો અકસ્માત, ટેમ્પો પલટી ખાતાં 6 બાળક સહિત 16 લોકો ઘાયલ
નવસારી નેશનલ હાઈવે નંબર-48 પર ગણેશ સિસોદરા નજીક કટારિયા શોરૂમ સામે ગમખ્વાર માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો હતો.
Published : November 13, 2026 at 11:25 AM IST
નવસારી: નવસારી નેશનલ હાઈવે નંબર-48 પર ગણેશ સિસોદરા નજીક કટારિયા શોરૂમ સામે ગમખ્વાર માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો હતો. વલસાડના પારનેરા ડુંગરની મુલાકાત અને વિશ્વંભરી માતાજીનાં દર્શન કરીને સુરત પરત ફરી રહેલો એક પરિવાર અકસ્માતનો ભોગ બન્યો હતો. પરિવારના સભ્યો ભરેલો ટેમ્પો ચાલકે સ્ટિયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવતાં પલટી ખાઈ ગયો હતો. આ અકસ્માતમાં 6 બાળકો સહિત કુલ 16 લોકો ઘાયલ થતાં દોડધામ મચી ગઈ હતી.
સુરતના પરિવારને નડ્યો અકસ્માત
સુરતનો એક પરિવાર ટેમ્પોમાં સવાર થઈ વલસાડના પારનેરા ડુંગર ફરવા ગયો હતો. ત્યારબાદ વિશ્વંભરી માતાજીના મંદિરે દર્શન કરી પરિવાર સુરત પરત ફરી રહ્યો હતો. દરમિયાન નવસારી હાઈવે પર ગણેશ સિસોદરા નજીક કટારિયા શોરૂમ સામે પહોંચતા ટેમ્પો ચાલકે સ્ટિયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવ્યો હતો. પરિણામે ટેમ્પો રસ્તા પર પલટી મારી ગયો હતો.
અકસ્માતને પગલે સ્થળ પર અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. આસપાસના લોકો તાત્કાલિક મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા અને ટેમ્પોમાં ફસાયેલા ઘાયલોને બહાર કાઢવામાં મદદ કરી હતી. ત્યારબાદ 108 એમ્બ્યુલન્સની મદદથી તમામ ઘાયલોને સારવાર અર્થે નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. અકસ્માતમાં અનેક લોકોને હાથ-પગમાં ફ્રેક્ચર સહિતની ઈજાઓ પહોંચી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ઘટનાની જાણ થતાં નવસારી ગ્રામ્ય પોલીસ પણ સ્થળ પર પહોંચી હતી અને અકસ્માત અંગે તપાસ હાથ ધરી હતી.
ચાલક સામે બેદરકારીપૂર્વક વાહન ચલાવવા બદલ કાયદેસરની કાર્યવાહી
સમગ્ર ઘટના અંગે તપાસ અધિકારી એમ.એલ. સૈયદે માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે, ગતરોજ સાંજે આશરે સાડા પાંચ વાગ્યાના સુમારે વલસાડથી પરત ફરી રહેલો સુરતનો પરિવાર નેશનલ હાઈવે નંબર-48 પર કટારિયા શોરૂમ સામે થઈ પસાર થઈ રહ્યો હતો. તે દરમિયાન ટેમ્પો ચાલકે કથિત રીતે બેદરકારીપૂર્વક વાહન ચલાવતાં ટેમ્પો પલટી મારી ગયો હતો. જેમાં પરિવારના સભ્યોને ઈજાઓ પહોંચી હતી.
તમામ ઘાયલોને સારવાર માટે નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે. જ્યારે ટેમ્પો ચાલક વિરુદ્ધ બેદરકારીપૂર્વક વાહન ચલાવવાના મામલે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હોવાનું તપાસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.
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