જુનાગઢ દર્શન કરવા આવેલા રાજસ્થાનના પરિવારને સુરેન્દ્રનગરમાં નડ્યો અકસ્માત, બે બાળકોના કરુણ મોત
પરિવાર જૂનાગઢ દર્શન કરીને પરત આવતો હતો ત્યારે તેમની તુફાન કાર અને ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત થતાં 2 માસૂમ બાળકોના મોત અને 4 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા.
Published : October 7, 2026 at 1:59 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં વધુ એક ગમખ્વાર અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે. સુરેન્દ્રનગરના ફુલગ્રામ ગામ નજીક રાજસ્થાનના યાત્રિક પરિવારને ગમખ્વાર અકસ્માત નડ્યો છે. તુફાન કાર અને ટ્રક વચ્ચે થયેલા ભયંકર અકસ્માતમાં 2 માસૂમ બાળકોના મોત નિપજ્યા છે જ્યારે 14 લોકોને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી છે. આ ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
મળતી મામહિતી મુજબ, રાજસ્થાનથી એક પરિવાર જૂનાગઢ દર્શન કરવા માટે આવ્યો હતો. જૂનાગઢ ગિરનાર અને અન્ય ધાર્મિક સ્થળોના દર્શન કરીને પરિવાર તુફાન ગાડીમાં અમદાવાદ અક્ષરધામ મંદિર તરફ જઈ રહ્યો હતો ત્યારે સુરેન્દ્રનગરના ફુલગ્રામ નજીક હાઇવે ઉપર સામેથી આવતી એક પૂરઝડપે દોડતી ટ્રક સાથે તેમની તુફાન ગાડીનો ભયંકર અકસ્માત સર્જાયો હતો.
"ડ્રાઇવરને આગળ પડેલો ટ્રક ના દેખાયો અને જેને લઈને તોફાન ક્રૂઝર કાર ટ્રક સાથે અથડાઈ અમદાવાદ રાજકોટ નેશનલ હાઈવે ઉપર આવેલા ફૂલગ્રામ નજીક અકસ્માત સર્જાયો છે જેમાં બે બાળકોના મોત નીપજવા પામ્યા તેમને અમદાવાદ ખાતે પીએમ માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે અને અન્ય 14 લોકોને સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે ત્યારે અકસ્માત બાદ હાથ પગ અને છાતીના ભાગે ઇજાઓ પહોંચવા પામી છે અને હાલ તમામની તબિયત સારી છે અને તમામને સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર આપી અને દાખલ કરવામાં આવ્યા છે." - ગીતા પ્રજાપતિ, ઇજાગ્રસ્ત
અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે તુફાન ગાડીનો આગળનો ભાગ સંપૂર્ણ રીતે કચડાઈ ગયો હતો. ટક્કરના અવાજ સાથે આસપાસના લોકો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સ અને પોલીસને જાણ કરી હતી. અકસ્માતમાં તુફાન કારમાં સવાર તમામ 14 લોકોને નાની મોટી ઇજાઓ પહોંચી હતી. જેમાં બે બાળકોની હાલત અત્યંત ગંભીર હતી.ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સુરેન્દ્રનગરની હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં પ્રાથમિક સારવાર આપ્યા બાદ ગંભીર રીતે ઘાયલ બે બાળકો સહિત અનેક લોકોને વધુ સારવાર માટે અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે રિફર કરવામાં આવ્યા હતા. અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન બંને બાળકોના કરુંણ મોત નિપજતા રાજસ્થાનથી ખુશીથી દર્શન કરવા નીકળેલો પરિવાર માતમમાં ફેરવાઈ ગયો છે.
બીજી તરફ આ અકસ્માત બાદ સુરેન્દ્રનગર સિવિલ હોસ્પિટલની બેદરકારી પણ સામે આવી છે. ઇજાગ્રસ્ત દર્દીઓને સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાવ્યા બાદ ત્રણ કલાક સુધી કોઈ સારવાર મળી ન હોવાનો પરિવારજનોએ આક્ષેપ કર્યો છે. દર્દીઓ સ્ટ્રેચર પર ત્રણ કલાક સુધી પડ્યા રહ્યા હતા. સમયસર દવાઓ આપવામાં આવી ન હતી અને એક્સ-રે સહિતની જરૂરી તપાસ પણ કરવામાં આવી ન હતી. જેના કારણે દર્દીઓ અને તેમના પરિવારજનોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો. હોસ્પિટલ તંત્રની ઘોર બેદરકારી સામે સવાલો ઉભા થયા છે.
અકસ્માતની જાણ થતા જ સુરેન્દ્રનગર પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે અને હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યો હતો. પોલીસે ટ્રક ચાલક વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં ટ્રક ચાલકની બેદરકારી અને ઓવર સ્પીડના કારણે અકસ્માત સર્જાયો હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. ટ્રક ચાલક અકસ્માત બાદ ફરાર થઈ ગયો હોવાની પણ માહિતી મળી રહી છે, જેને પકડવા માટે પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
હાઇવે ઉપર અવારનવાર અકસ્માતો સર્જાતા હોવાનું સ્થાનિક લોકો જણાવી રહ્યા છે. ફુલગ્રામ નજીકનો આ હાઇવે અત્યંત જોખમી બન્યો છે. સ્પીડ બ્રેકર અને સાઈન બોર્ડના અભાવે અકસ્માતો વધી રહ્યા છે. સ્થાનિક લોકોએ તંત્ર પાસે આ રોડ ઉપર સલામતીના પગલાં ભરવાની માંગ કરી છે.
હાલ તમામ 14 ઇજાગ્રસ્તોની સારવાર સુરેન્દ્રનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ચાલી રહી છે, જેમાંથી કેટલાકની હાલત હજુ પણ ગંભીર હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. પોલીસે મૃતક બાળકોના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ઇજાગ્રસ્તના નામોની યાદી
- પુસ્કરલાલ કાલુરામ પ્રજાપતિ, ઉ.વ-18
- ભાવેશ પુસ્કરલાલ પ્રજાપતિ, ઉ.વ- 08
- પપ્પુભાઇ અમરાભાઇ ડામોર, ઉ.વ-32
- પુસ્કરલાલ માગીવાલજી પ્રજાપતિ, ઉ.વ-36
- સુરેશભાઇ દાલુજી કુમ્હાર, ઉ.વ-38
- કાલુરામ દેવીલાલ પ્રજાપતિ, ઉ.વ-45
- ગૌરવ સુરેશભાઇ પ્રજાપતિ, ઉ.વ-13
- બસંતીબેન પુસ્કર પ્રજાપતિ, ઉ.વ-35
- નિર્મલાબેન સુરેશભાઇ પ્રજાપતિ, ઉ.વ-34
- રીનાબેન કાલુરામ પ્રજાપતિ, ઉ.વ-22
- ખુશીબેન સુરેશભાઈ પ્રજાપતિ, ઉ.વ-17
- વિનુબેન પુસ્કરલાલ પ્રજાપતિ, ઉ.વ-15
- નંદની પુસ્કરલાલ પ્રજાપતિ, ઉ.વ-13
- સુશીલાબેન કાલુરામ પ્રજાપતિ, ઉ.વ-35
ગુજરાતના અલગ અલગ પ્રખ્યાત સ્થળ જોવા માટે રાજસ્થાનનો પ્રજાપતિ પરિવાર આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે અને પરિવારનો અકસ્માત થયો છે. જણાવી દઈએ કે, આ અકસ્માતમાં ભોગ બનેલા તમામ લોકો છે તે રાજસ્થાનના છે અને હાલ તમામને સારવાર અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલમાં રાખવામાં આવ્યા છે. હાલ પોલીસે પણ તપાસ હાથ ધરી છે.
આ પણ વાંચો...