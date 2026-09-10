ETV Bharat / state

વાવ-થરાદ: સુઇગામ પોલીસ મથકમાં કસ્ટોડિયલ ડેથ બાદ પરિવારજનોનો હોબાળો, ન્યાયની માંગ

વાવ-થરાદ જિલ્લાના સુઈગામ પોલીસ મથકમાં કસ્ટોડિયલ ડેથનો મામલો સામે આવતા જ પોલીસ મથકે પરિજનો અને સમાજનાં લોકોનો ભારે હોબાળો જોવા મળ્યો હતો.

સુઇગામ પોલીસ મથકમાં કસ્ટોડિયલ ડેથ બાદ પરિવારજનોનો હોબાળો
સુઇગામ પોલીસ મથકમાં કસ્ટોડિયલ ડેથ બાદ પરિવારજનોનો હોબાળો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2026 at 7:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

વાવ-થરાદ: વાવ-થરાદ જિલ્લાના સુઈગામ પોલીસ મથકમાં કસ્ટોડિયલ ડેથનો મામલો સામે આવતા જ પોલીસ મથકે પરિજનો અને સમાજનાં લોકોનો ભારે હોબાળો જોવા મળ્યો હતો. પોલીસ પર પરિજનોએ માર મારી મરવા માટે મજબૂર કરવાના ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે.

પરિવારજનોનો પોલીસ મથકે હોબાળો

સુઈગામ પોલીસ મથકમાં કસ્ટડીયલ ડેથનો થતા Dysp, SOG,LCB સહિતનો પોલીસ કાફલો સુઈગામ પોલીસ મથકે દોડી આવ્યો હતો. બીજી તરફ ઘટનાની જાણ થયા બાદ પરિવાર અને સમાજના લોકો મોટી સંખ્યામાં સુઈગામ પોલીસ મથક બહાર એકત્ર થયા હતા અને ભારે હોબાળો મચાવ્યો હતો. પરિવારજનોએ પોલીસ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા હતા.

સુઇગામ પોલીસ મથકમાં કસ્ટોડિયલ ડેથ બાદ પરિવારજનોનો હોબાળો (ETV Bharat Gujarat)

બનાવની વિગત જોઇએ તો, સુઈગામ પોલીસ મથકે પોલીસ દ્વારા અટક કરીને સુઈગામના રતાભાઈ રૂપશીભાઈ પરમાર નામના વ્યક્તિને પોલીસ મથકે લાવવામાં આવ્યા હતા. જોકે રાત્રિના સમયે તેમને આપઘાત કરી લેતા હવે પોલીસ ઉપર ગંભીર આરોપ લાગ્યા છે. પરિજનોનું કહેવું છે કે તેમને કસ્ટડીમાં નહીં પરંતુ અલગ રૂમમાં રાખીને ટોર્ચર કરવામાં આવ્યું જેના કારણે મરવા માટે રતાભાઈ પરમાર મજબૂર થયા અને તેમને આખરે તેમને પોલીસ મથકમાં જ આપઘાત કરી લીધો છે.

પોલીસ પર ગંભીર આરોપ

મૃતકના પુત્રએ પણ પોલીસ સામે ગંભીર આરોપ લગાવીને ન્યાયની માંગ કરી છે. મૃતકના પુત્રનું કહેવું છે કે, છેલ્લા બે દિવસથી તેના પિતાને પોલીસ મથકે લાવવામાં આવ્યા હતા એટલે કે તેને પોલીસ દ્વારા ગંભીર રીતે માનસિક ત્રાસ અપાયો હોવાના આરોપો લગાવ્યા છે. પિતાનું મોત થવા પાછળ પોલીસને જવાબદાર ગણાવી પુત્રએ પણ ન્યાયની માંગ કરી છે. પુત્રનું કહેવું છે કે પોલીસ દ્વારા અલગ રૂમમાં રાખીને ટોર્ચર કરવામાં આવતા પિતાએ આપઘાત કરી લીધો છે.

બીજી તરફ Dysp એસ.એમ.વારોતરીયાનુ કહેવું છે કે, કસ્ટડીયલ ડેથ થયાની જાણ થયા બાદ જિલ્લા પોલીસ વડાને જાણ કરવામાં આવી છે તેમજ ન્યાયાધીશને જાણ કરી નિયમો અનુસાર તેમની હાજરીમાં મૃતદેહ નીચે ઉતારીને તેને પેનલ પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ધારપુર ખસેડવામાં આવ્યો છે અને પેનલ પીએમ કરવા તેમજ સમગ્ર પીએમની સંપૂર્ણ વિડીયોગ્રાફી કરવા માટેની પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. કસ્ટોડિયલ ડેથ મામલે ન્યાયિક તપાસ શરૂ કરાઈ છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SUIGAM CUSTODIAL DEATH
SUIGAM POLICE STATION
CUSTODIAL DEATH
SUIGAM CUSTODIAL DEATH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.