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સુરેન્દ્રનગરના નદીમાં ડૂબી ગયેલા 4 રાજસ્થાની યુવકના મૃતદેહ બીજા દિવસે પણ પરિવારજનોએ સ્વીકાર ન કર્યા, યોગ્ય તપાસની માગણી

વઢવાણ તાલુકાના નાગરા ગામે ઉમય નદીમાં ડૂબવાથી 4 રાજસ્થાની યુવકોના મોત નીપજ્યા હતા

વઢવાણ તાલુકાના નાગરા ગામે ઉમય નદીમાં ડૂબવાથી 4 રાજસ્થાની યુવકોના મોત નીપજ્યા હતા
વઢવાણ તાલુકાના નાગરા ગામે ઉમય નદીમાં ડૂબવાથી 4 રાજસ્થાની યુવકોના મોત નીપજ્યા હતા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 9, 2026 at 4:58 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરના નગરા ગામે પસાર ઉમય નદીમાં ચાર જેટલા રાજસ્થાની યુવકોના ડૂબી જવાના કારણે મોત નીપજવા પામ્યા હતા. આ મૃતકોના નામ કુશારામ જાટ, રમેશકુમાર જાટ, જીવારામભાઈ જાટ અને મોહનલાલ જાટનો સમાવેશ થાય છે. તમામ મૃતકોની ઉંમર 16 થી 22 વર્ષની વચ્ચે છે અને રાજસ્થાનથી સુરેન્દ્રનગરના નગરા ગામે આવેલા સોલાર પ્લાન્ટમાં કામ કરવા માટે આવ્યા હતા તે દરમિયાન ઉમય નદીમાં નાહવા પડતા તેમનો મોત નીપજવા પામ્યો છે ત્યારે હાલ સુધીમાં પોલીસ વિભાગ દ્વારા આ અંગે કોઈ પણ પ્રકારની કાર્યવાહી નથી કરવામાં આવી ત્યારે રાજસ્થાનથી પરિવારજનો સુરેન્દ્રનગરના સિવિલ હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યા છે અને છેલ્લી 48 કલાકથી ન્યાય માટેની માંગણી સાથે સિવિલ હોસ્પિટલ ની અંદર બેસી રહ્યા છે. સોલાર પ્લાન્ટ ઉપર કામ કરી રહેલા કર્મચારીઓ માટે કોઈ પણ પ્રકારની બાથરૂમની વ્યવસ્થા ન હતી જેને લઈને કર્મચારીઓને નદીમાં નાહવા માટે જવું પડ્યા હોવાનું પણ પરિવારજનો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.

આ અંગે સુરેન્દ્રનગર ના રાજકીય આગેવાનો અને તંત્રના અધિકારીઓ મુલાકાતે તો આવ્યા પરંતુ ઘટનાના 72 કલાક પછી પણ કોઈ પણ પ્રકારની કાર્યવાહી નથી કરવામાં આવી અને 48 કલાકથી પરિવાર પણ સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ન્યાય માટેની માંગ સાથે બેઠો છે. કંપનીની બેદરકારી સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી તેવી માંગ પણ કરવામાં આવી છે. લેબર વિભાગને પણ આ પ્રકારની જાણ કરવામાં આવી છે છતાં પણ લેબર વિભાગ દ્વારા પણ કોઈ પણ પ્રકારની કામગીરી કરવામાં આવી નથી ત્યારે સોલાર કંપનીમાં કોઈ પણ પ્રકારની વ્યવસ્થા અને સુવિધા ન હોવા છતાં પણ આ કર્મચારીઓને કામે રાખવામાં આવ્યા હતા. નદીમાં નાહવા પડેલા યુવકોના મોત મુદ્દે હવે પરિવારજનો પણ ન્યાય માટેની માંગ સાથે હવે મેદાને ઉતર્યા છે અને 48 કલાક પછી પણ સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં રાખવામાં આવેલા ચાર યુવકોના મૃતદેહનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો નથી

વઢવાણ તાલુકાના નાગરા ગામે ઉમય નદીમાં ડૂબવાથી 4 રાજસ્થાની યુવકોના મોત નીપજ્યા હતા (ETV Bharat Gujarat)

મૃતકોના પરિવારજનોની માંગ છે કે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવે અને કંપની વિરુદ્ધમાં પણ પગલા ભરવામાં આવે અને ચાર જેટલા યુવકોના મોત થયા છે તમામ એક જ પરિવારના છે ત્યારે સરકાર દ્વારા પણ સહાયની ચુકવણી કરવામાં આવે અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા અને સ્થાનિક પ્રશાસન પોલીસ તંત્ર દ્વારા સહકારની પણ માંગ કરાઈ છે.

તંત્ર કોઈ સહયોગ નથી આપી રહ્યું - મૃતકના સગા

સમગ્ર મુદ્દે મૃતકના સગા ઉદિતકુમાર જાટ સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, તંત્ર આ મુદ્દે કોઈપણ પ્રકારનો સહયોગ આપી રહ્યો નથી. અમે રાજસ્થાનથી આવ્યા છીએ અને છેલ્લા 48 કલાકથી સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ન્યાય માટે બેઠા છીએ, કોઈપણ પ્રકારની સુવિધાઓ પણ નથી કરવામાં આવી.'

પરિવારજનો દ્વારા યોગ્ય તપાસની માંગ કરવામાં આવી છે. તેમની માગણી છે કે, તેમનો 17 વર્ષનો યુવક નાહવા માટે નદીમાં ગયો હતો કે કોઈએ ધક્કો મારી અને નદીમાં નાખી દીધો છે તે દિશામાં પણ તપાસ કરવામાં આવે. પરિવારનો આક્ષેપ છે કે, તેમની જાણ બહાર પોલીસ વિભાગ દ્વારા પીએમ પણ કરાવી નાખવામાં આવ્યું અને કંપનીના માલિકો કંપનીના કામદારો અને કંપનીના સંચાલકો હજુ સુધી મુલાકાતે પણ નથી આવ્યા. હાલ રાજસ્થાનના 20 લોકો સિવિલ હોસ્પિટલમાં બેઠા છે.

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4 YOUTH DROWNED IN RIVER
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SURENDRANAGAR 4 YOUTH DROWNED
SURENDRANAGAR 4 YOUTH DROWNED

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