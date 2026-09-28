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ગીરસોમનાથઃ અસલી પોલીસે પકડી નકલી SOG ગેંગ, અમદાવાદ, મહેસાણા સુધી નીકળ્યું કનેક્શન

ઊના તાલુકાના મેણ ગામે નકલી SOG બનીને તબીબનું અપહરણ કર્યું, જો કે અસલી પોલીસના હાથે પકડાઈ જતા ભાંડો ફૂટી ગયો.

તબીબના અપહરણ અને લૂંટ કેસમાં આરોપીઓની ધરપકડ બાદ મોટો ખુલાસો
તબીબના અપહરણ અને લૂંટ કેસમાં આરોપીઓની ધરપકડ બાદ મોટો ખુલાસો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 28, 2026 at 10:25 PM IST

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ગીરસોમનાથઃ ઊના તાલુકામાં 17 સપ્ટેમ્બરે તબીબના અપહરણ અને લૂંટની બનેલી ચકચારી ઘટનાનો ગીર સોમનાથ પોલીસે 10 દિવસ બાદ ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, નકલી SOG પોલીસની ઓળખ આપી તબીબનું અપહરણ કરી તેમની પાસેથી રૂ.11,500ની રોકડ બળજબરીથી લઈ લેવામાં આવી હતી. LCB, SOG અને ઊના પોલીસની સંયુક્ત તપાસમાં આ ગુનામાં અત્યાર સુધીમાં 7 શખ્સોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જ્યારે 3 શખ્સો હજુ ફરાર પણ પોલીસ પકડથી દૂર છે.

ગીરસોમનાથ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના PIના જણાવ્યા અનુસાર, ઊનાની ગુલમોર સોસાયટીમાં રહેતા 41 વર્ષીય તબીબ નફીસભાઈ સુલેમાનભાઈ સુમરા પોતાના ક્લિનિક પર હાજર હતા. આ દરમિયાન ત્રણ શખ્સો નંબર પ્લેટ વગરની સફેદ સ્વિફ્ટ કારમાં ત્યાં પહોંચ્યા હતા. શખ્સોએ પોતાની ઓળખ SOG પોલીસ તરીકે આપી તબીબને કારમાં બેસાડ્યા હતા અને તેમનું અપહરણ કર્યું હતું.

ઊના તાલુકાના મેણ ગામે નકલી SOG બનીને તબીબનું અપહરણ કર્યું હતું (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આરોપીઓએ તબીબ પાસે રહેલા રૂ.11,500 બળજબરીથી પડાવી લીધા હતા. ત્યારબાદ તેમને ગીર ગઢડા બાયપાસ બ્રિજ નજીક ઉતારી શખ્સો કાર લઈને ફરાર થઈ ગયા હતા. બનાવ અંગે ઉના પોલીસ સ્ટેશનમાં BNSની કલમ 309(4), 137(2), 204 અને 54 મુજબ ગુનો નોંધાયો હતો.

CCTV અને ટેકનિકલ તપાસથી 10 દિવસમાં પકડાઈ ગેંગ

બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈને જૂનાગઢ રેન્જના નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને ગીર સોમનાથ પોલીસ અધિક્ષક જયદીપસિંહ જાડેજાની સૂચનાથી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. ઊના ડિવિઝનના Dy.SP એમ.એફ. ચૌધરીના માર્ગદર્શન હેઠળ LCB, SOG અને ઉના પોલીસની ટીમોએ અલગ-અલગ દિશામાં તપાસ શરૂ કરી હતી. પોલીસે ઘટનાસ્થળથી લઈને આરોપીઓની અવરજવરવાળા વિસ્તારોના CCTV ફૂટેજ મેળવ્યા હતા. સાથે જ ટેકનિકલ એનાલિસિસ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સની મદદથી તપાસ આગળ ધપાવવામાં આવી હતી. તપાસની કડીઓ અમદાવાદ અને મહેસાણા સુધી પહોંચતા એક પછી એક શખ્સોની ઓળખ બહાર આવી હતી.

તબીબ અપહરણ લૂંટ કેસમાં સાત આરોપીની ધરપકડ
તબીબ અપહરણ લૂંટ કેસમાં સાત આરોપીની ધરપકડ (Etv Bharat Gujarat)

અપહરણ કરતા પહેલા કરી હતી રેકી

ક્રાઈમ બ્રાન્ચના PI એમ.કે. વનારકાના જણાવ્યા મુજબ, તબીબના ક્લિનિકની અગાઉ ટુ-વ્હીલર મારફતે રેકી કરવામાં આવી હતી. તબીબ ક્યારે ક્લિનિક પર આવે છે અને ક્યારે બહાર જાય છે તેની માહિતી એકત્ર કર્યા બાદ નંબર પ્લેટ વગરની કારમાં શખ્સો ત્યાં પહોંચ્યા હતા. આરોપીઓએ પોતે SOG પોલીસ હોવાની ઓળખ આપી તબીબને કારમાં બેસાડ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમનું અપહરણ કરી લીધું હતું. જો કે તબીબના સંબંધીઓએ તેનો પીછો કરતા આરોપીઓ ગીર ગઢડા બાયપાસ નજીક તબીબને ઉતારીને ફરાર થઈ ગયા હતા.

આરોપીઓએ SOG પોલીસ તરીકે આપી હતી ઓળખ
આરોપીઓએ SOG પોલીસ તરીકે આપી હતી ઓળખ (Etv Bharat Gujarat)

ફરિયાદીના સગા ભત્રીજાની સંડોવણી

પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે, ફરિયાદીના સગા ભત્રીજા અલકેશ યાકુબભાઈ તાઈની પણ ઘટનામાં સંડોવણી સામે આવી છે. જૂના મનદુઃખના કારણે અલકેશે ફરિયાદી અંગેની માહિતી નદીમને આપી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. નદીમ અને ગીતાબેન દ્વારા તબીબની હિલચાલ અંગે રેકી કરવામાં આવી હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું છે. આ માહિતીના આધારે અન્ય શખ્સોએ ઘટનાને અંજામ આપ્યો હોવાનો પોલીસનો દાવો છે.

આરોપીઓનું કનેક્શન અમદાવાદ અને મહેસાણા સુધી ખૂલ્યું
આરોપીઓનું કનેક્શન અમદાવાદ અને મહેસાણા સુધી ખૂલ્યું (Etv Bharat Gujarat)

નકલી પોલીસ બનીને જમાવ્યો રોફ

આ કેસની તપાસ દરમિયાન આરોપીઓની અન્ય પ્રવૃત્તિઓ અંગે પણ પોલીસને માહિતી મળી હોવાનું જણાવાયું છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, દિવ્યેશ બાબુભાઈ નસીત એક દૈનિક અખબારમાં સહતંત્રી તરીકે કામ કરતો હતો. તેની સાથે કુણાલપુરી, હાર્દિક, મિતેશ, કૌશિક અને શ્રેયશ પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે રિપોર્ટર તરીકે જોડાયેલા હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. પોલીસનો દાવો છે કે આ શખ્સો અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને મહેસાણા વિસ્તારમાં નકલી પોલીસ તથા પત્રકાર તરીકેની ઓળખનો ઉપયોગ કરી ખાનગી કંપનીઓ, સ્પા અને નાગરિકો પાસેથી નાણાં પડાવતા હોવાની માહિતી મળી છે. અગાઉ પણ આવા પ્રકારના બનાવોમાં તેમની સંડોવણી હતી કે કેમ તે અંગે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.

કૌશિકના મોબાઇલમાંથી બોગસ પોલીસ ID મળ્યું

આરોપી કૌશિક પંચાલના મોબાઇલ ફોનની તપાસ દરમિયાન ગુજરાત પોલીસ કર્મચારી તરીકેનું બોગસ ઓળખપત્ર મળી આવ્યું હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું છે. આ મામલે ઉના પોલીસ સ્ટેશનમાં BNS કલમ 204 હેઠળ અલગથી ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. પોલીસ હવે આરોપીઓના મોબાઇલ ફોન, સંપર્કો, વીડિયો અને અન્ય ટેકનિકલ પુરાવાની તપાસ કરી રહી છે. આ તપાસના આધારે ગેંગ સાથે સંકળાયેલા અન્ય શખ્સો અથવા અગાઉના બનાવો અંગે વધુ વિગતો સામે આવે તેવી શક્યતા છે.

પોલીસે તપાસ દરમિયાન બે ફોરવ્હીલ કાર કબજે કરી છે. જેમાં GJ-02-EG-6231 નંબરની ફોરવ્હીલ કારની કિંમત રૂ.4 લાખ અને GJ-01-HV-7079 નંબરની ફોરવ્હીલ કારની કિંમત રૂ.1 લાખ હોવાનું પોલસીસ દ્વારા જણાવાયું છે. આમ કુલ રૂ.5 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે.

ત્રણ શખ્સો હજુ પોલીસ પકડથી દૂર

આ કેસમાં ત્રણ શખ્સો હજુ પણ પોલીસ પકડથી દૂર છે. દિલીપ ઉર્ફે હાર્દિક બાંભણિયા, ગીતા ગોહિલ અને અબ્દુલ સાંધ આ ત્રણેય ફરાર આરોપીઓને પકડી પાડવા માટે પોલીસે દ્વારા શોધખોળ કરવામાં આવી રહી છે.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓની પૂછપરછ તેમજ ટેકનિકલ પુરાવાની તપાસ દરમિયાન તબીબના અપહરણ-લૂંટનું આયોજન કેવી રીતે કરવામાં આવ્યું હતું, અન્ય કોણ-કોણ સંડોવાયેલું છે અને અગાઉ આવા બનાવો કરવામાં આવ્યા છે કે કેમ તે અંગે વધુ વિગતો સામે આવી શકે છે.

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TAGGED:

DOCTOR KIDNAPPING AND ROBBERY CASE
GIR SOMNATH POLICE
તબીબ અપહરણ અને લૂંટ કેસ
નકલી SOG બની તોડ કરતી ગેંગ ઝડપાઈ
FAKE SOG POLICE ARRESTED

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