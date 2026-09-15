સુરત: કામરેજમાં નકલી તેલ બનાવવાનું કારખાનું ઝડપાયું, 20 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત
કામરેજમાં નવાગામ GIDC સ્થિત નવકાર ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એસ્ટેટમાંથી નકલી તેલ બનાવવાનું કારખાનું ઝડપાયું છે.
Published : September 15, 2026 at 2:25 PM IST
સુરત: સુરતના કામરેજ વિસ્તારમાં લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરતું મોટું કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. કામરેજમાં નવાગામ GIDC સ્થિત નવકાર ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એસ્ટેટમાંથી નકલી તેલ બનાવવાનું કારખાનું ઝડપાયું છે. ગાંધીનગર CID ક્રાઇમ અને સુરત જિલ્લા ગ્રામ્ય અન્ન અને ઔષધ નિયમન તંત્ર દ્વારા સંયુક્ત રીતે હાથ ધરેલી કાર્યવાહીમાં 20 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે.
જાણીતી બ્રાન્ડના નામે થતી હતી છેતરપિંડી
આ અંગે વિગતવાર માહિતી આપતા સુરત ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર ટી. કે. નાગરે જણાવ્યું હતું કે, ગાંધીનગર CID ક્રાઈમ અને આરોગ્ય મંત્રીની સૂચનાના આધારે આ રેડ કરવામાં આવી હતી. કામરેજના નવાગામ ખાતે 'શિવ ટ્રેડિંગ કંપની' નામે ધમધમતા આ કારખાનામાં જયેશભાઈ હીરપરા દ્વારા સિંગતેલ અને અન્ય ખાદ્ય તેલોનું પેકિંગ અને વેચાણ કરવામાં આવતું હતું. તપાસ દરમિયાન આ કારખાનામાં 'સન પ્લસ', 'સૌરાષ્ટ્ર સિંગતેલ' અને 'પલ સિંગતેલ' જેવી નામાંકિત બ્રાન્ડના સ્ટીકરો નકલી ડબ્બા પર લગાવીને તેલનું વેચાણ કરવામાં આવતું હોવાનું પર્દાફાશ થયો છે.
20.30 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત
તંત્ર દ્વારા સ્થળ પર કરવામાં આવેલી તપાસ અને રેડ દરમિયાન મોટા પ્રમાણમાં શંકાસ્પદ અને નકલી તેલનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.
- સિંગતેલ: અંદાજે 500 કિલોગ્રામ (કિંમત 1,07,000)
- કપાસિયા તેલ: 703 કિલોગ્રામ (કિંમત 1,29,000)
- સનફ્લાવર તેલ: અંદાજે 540 કિલોગ્રામ (કિંમત 1,14,000)
- સોયાબીન તેલ: અંદાજે 12,000 કિલોગ્રામ (કિંમત 16,80,000)
આ પ્રકારે કુલ 20,30,000/-ની કિંમતનો તૈયાર માલ અને સાધન સામગ્રી ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર દ્વારા સીઝ કરવામાં આવી છે.
તંત્ર દ્વારા જપ્ત કરાયેલા જથ્થાના પૃથ્થકરણ (Analysis) માટે રિપોર્ટ કઢાવવામાં આવ્યા છે અને આ સમગ્ર કૌભાંડ આચરનાર જયેશ હીરપરા સામે કાયદેસરની સખત કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
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